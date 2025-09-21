Michael Saylor称比特币或将变得‘无聊’ 机构资金进场正在干掉波动性

MicroStrategy创始人 Michael Saylor 警告称，随着机构大规模入场，比特币可能会从一种 肾上腺素飙升式的投资品，逐渐转变为一个“无聊”的价值储藏工具——因为 巨型机构在进场前都要求更低的波动性。

在 Coin Stories 播客 中，Saylor把这种转变形容为一种自然的成长阶段：早期的高波动性，是为了给机构级别的资金腾出空间。

这一预测出现在比特币于 8月创下124,100美元历史新高后，目前在 115,500美元附近横盘震荡 的背景下。

Saylor认为，当前的抛压更多来自 加密OG分散持仓，而不是对比特币失去信心。他将此类操作比作 初创公司员工套现期权来支付生活成本，即便他们依然坚信公司长期前景。

Saylor做客 Coin Stories 播客｜来源： YouTube

从疯狂扫货到策略收敛

据 Cryptonews报道，企业持有的比特币金库规模已创下新高，达到 101.1万枚BTC，市值超 1180亿美元，约占流通总量的 5%。

不过，囤币模式已与2024年的 疯狂扫货潮 大不相同。

MicroStrategy 的月度买入量从2024年11月的 13.4万枚BTC，骤降至2025年8月的仅 3700枚BTC，同时公司市值相对净资产溢价也从 3.89倍 回落至 1.44倍。

尽管Saylor的MicroStrategy放缓了加仓，但其他企业开始接力，导致其在企业BTC持仓中的份额从 76%降至64%，但整体增速依旧保持。

2025年，上市公司已向金库新增 41.5万枚BTC，已超越2024年全年新增的 32.5万枚BTC。

仅在 7月和8月，就有 28家新的比特币金库公司 上线，合计新增 14万枚BTC 到企业持仓中。

不过，在宏观不确定性和股东更严格的风控要求下，这些公司现在单笔买入规模更小，更趋谨慎。

同时，最新报告显示，已有 四分之一的上市比特币金库公司 目前股价低于其净资产价值（NAV），平均NAV倍数已从4月的 3.76倍 下滑至 2.8倍。

一些公司如 NAKA，市值从高点暴跌 96% 后，目前仅以 0.7倍NAV 交易；而 Twenty One、Semler Scientific、The Smarter Web Company 等也同样出现股价低于其所持比特币价值的情况。

百万美元级的比特币信用革命

在播客中，Michael Saylor 阐述了他对 以比特币为抵押的金融工具 改造信贷市场的愿景，直指传统固定收益市场的根本性弱点。

他形容当下的信贷环境是“收益饥荒”：瑞士银行利率为 负50个基点，而欧洲企业债收益率仅 2.5%，甚至还跑不赢货币通胀。

MicroStrategy 已经推出了 四种不同的比特币抵押优先股产品，以覆盖不同的市场细分领域。

🚀 @saylor positions Bitcoin-backed securities as retirement alternative offering 9.5% yields versus 0.1-4% bank rates as MicroStrategy launches $2.5B STRC preferred stock targeting conservative investors.#MicroStrategy #Bitcoinhttps://t.co/2uDMxTczxB — Cryptonews.com (@cryptonews) August 1, 2025

Strike 提供 8%分红，并附带可转换为普通股的权利；而 Strife 则提供 10%的永久收益，并拥有 优先清算权。

Stride 取消了惩罚性条款，带来 12.7%的有效收益，目标客户是 风险偏好更高、坚定看多比特币的投资者。

最新推出的 Stretch 属于创新产品，Saylor称其为“金库优先股（treasury preferred）”，设有 按月浮动分红，旨在最小化久期风险和波动性。

借助AI，MicroStrategy打造了这一 首创结构，意在与货币市场工具竞争，同时保持 比特币抵押支持 与 10%目标收益率。

这些工具使公司能够通过 股权融资支付分红，而非抛售比特币。MicroStrategy每年在股权市场融资约 200亿美元，其中约 6亿美元 用于分红，其余资金继续加码购入比特币。

这种结构既能实现 杠杆扩张，又能在 零信用风险 的前提下，保持 持续囤币。

当数字淘金热遇上华尔街现实

Saylor 强调，比特币的机构化进程需要耐心，市场参与者必须逐步适应这种 颠覆性的金融科技。

他将当前环境类比为 1870年的石油产业早期 —— 当时投资者还无法理解原油衍生品的应用潜力，直到煤油、汽油和石化产品出现，才彻底改变了多个行业。

这位高管预测，2025—2035年 将是比特币的 “数字淘金热”黄金十年，期间会涌现大量的商业模式试验、产品创新和财富创造机会。

MicroStrategy 目标是成为首家 投资级比特币金库公司，并通过系统性的评级机构教育，为所有金融工具争取信用评级。

随着市场不断演进，传统金融指标已不足以评估比特币金库公司，这一点也得到了 Sentora最新研究 的印证。

Saylor 指出，许多机构投资者依然需要 比特币基础教育，同时也质疑尽管近期政策有所澄清，但比特币是否仍可能面临 监管封杀 的风险。

企业集中化风险 也在浮现：上市公司正掌控着相当规模的比特币供应。分析师警告，大型金库若改变策略，可能导致 流动性下降 并加剧 波动性。

不过，散户参与度依旧强劲 —— 约有 75%的比特币ETF份额掌握在非机构投资者手中，散户资金流入在机构需求放缓时提供了关键支撑。

比特币正逐步走向 机构主导，这可能让它相比过去的高波动时代显得更“无聊”。但在 Saylor 看来，这一演进是必要的，因为它将助力比特币实现愿景：成为 全球金融的数字资本与结算层。