比特币价格预测：PayPal强势助推 730亿美元策略投资 目标直指119,500美元

在截至撰文时，比特币价格为115,262美元，日交易量为530亿美元，儘管监管消息喜忧参半，仍保持稳定。PayPal发布重大消息，推出PayPal Links功能，允许通过可自订的连结发送或请求付款。该功能已在美国上线，将很快推广至英国、义大利等地。

值得注意的是，PayPal将把加密货币直接整合进该系统。用户将能像转移美元一样，轻松地在全球钱包间转移比特币（BTC）、以太坊（ETH）及稳定币。凭藉超过4.3亿活跃帐户，这可能加速主流採用，为数位资产增添现实世界的用途。

Launching today: PayPal links 🚀



Send and receive money as easily as sending a message–just share a one-time link by text, DM, or email.



Live now in the US, and more markets soon.



Coming next: crypto support for peer-to-peer via the PayPal app—including Bitcoin, Ethereum,… pic.twitter.com/H3ZDGUBGiS — PayPal (@PayPal) September 15, 2025

PayPal Links支援比特币、以太坊和稳定币

朋友与家人之间的个人转帐免税

本月晚些时候将推广至多个全球市场

这使比特币的用途超越投机，为长期採用创造乐观前景。

欧洲加强加密货币监管

在欧洲，法国监管机构AMF警告，可能根据MiCA的“通行证”规则，阻止在其他欧盟国家註册的加密货币公司。

他们担心公司可能利用监管较宽松的司法管辖区。法国得到奥地利和义大利的支持，提议由ESMA直接监管大型加密货币公司，以实施更严格的规则并提高网络安全。

France has warned it may try to block some crypto firms licensed in other EU countries from operating domestically as part of a push to get oversight transferred to the bloc’s central securities regulator https://t.co/L25g0GYYqC pic.twitter.com/BCspA2lDYT — Reuters (@Reuters) September 15, 2025

虽然短期反应让一些欧洲交易者感到不安，但许多分析师认为这是朝着更清晰、更透明规则迈出的一步，为机构投资者信心奠定了基础。

市场继续将更严格的监管视为长期採用的淨正面因素，即使短期波动性可能上升。

Strategy的财务实力强化比特币

迈克尔·塞勒的公司Strategy再次购入525枚比特币，耗资6,000万美元，使其总持有量达到638,985枚比特币，价值近730亿美元。

自2020年首次投资2.5亿美元以来，Strategy已成为最大的企业比特币持有者，其股票（MSTR）在过去一年上涨140%。甚至养老基金也加入其中，将MSTR作为间接的比特币投资代理。

Strategy now holds $71B in #Bitcoin, ranking as the 5th largest corporate treasury among all US public companies. pic.twitter.com/18ADuMQSpr — TFTC (@TFTC21) September 9, 2025

Strategy的积极累积正在强化比特币作为企业财务资产的角色，缩小了华尔街与加密货币之间的差距。

比特币技术展望：多头瞄准119,500美元

在图表上，比特币已突破下降通道，目前在116,000美元至116,750美元的关键阻力位下方整固。50日均线（EMA）114,411美元作为支撑位，200日均线（EMA）93,920美元维持整体上升趋势。

比特币价格图表 – 来源：TradingView

RSI指数为56，显示市场强势但未进入超买状态，而K线形态呈现纺锤顶（spinning tops），表明在潜在突破前市场存在犹豫。若突破116,750美元，可能开启通往119,500美元的道路，随后目标为122,200美元和124,500美元。

若未能守住114,400美元，可能跌向112,000美元和108,250美元。

若跌破114,400美元，可能进一步下探至112,000美元和108,250美元。对于持仓高于114,500美元且止损设在112,000美元以下的交易者，目标为119,500美元。对于长期投资者，这可能是下一波上涨前的最后整固阶段，未来几季有望达到130,000美元。

新预售项目：Bitcoin Hyper ($HYPER)结合比特币安全与Solana速度

Bitcoin Hyper ($HYPER)将自身定位为首个原生比特币Layer 2解决方案，由Solana虚拟机（SVM）驱动。其目标是透过实现闪电般快速、低成本的智慧合约、去中心化应用程式（dApp），甚至迷因币创作，来扩展比特币生态系统。

透过将比特币无与伦比的安全性与Solana高性能框架相结合，该项目开启了全新使用案例的大门，包括无缝比特币桥接以及可扩展的dApp开发。

团队大力强调信任与可扩展性，该项目已由Consult审计，以增强投资者对其基础架构的信心。

动能正迅速累积。预售已超过1,610万美元，仅剩有限配额可用。在当前阶段，HYPER代币价格仅为0.012925美元——但随着预售进展，该价格将上升。

你可以使用加密货币或银行卡，在Bitcoin Hyper官方网站购买HYPER代币。