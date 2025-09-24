比特币价预测：摩根士丹利重磅入场 BTC剑指12万美金
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。
在美国盘尾段，比特币报价$112,167，日成交量接近$47.6B，虽然市场近期波动不小，但依然站稳。机构入场信心本週进一步增强，因为摩根士丹利确认将在2026年底透过Zerohash把加密交易导入E*Trade平台。
届时用户可直通接触BTC、ETH与SOL，这一步象徵着加密正式加速迈向主流整合。
这些平台已经提供与加密相关的产品。比特币约占市场总值$3.9T中的$2.25T，华尔街更深入的参与凸显数位资产在全球金融中的核心地位。
摩根士丹利E*Trade加密交易计划于2026年底启动
- 推出时将可交易BTC、ETH与SOL
- 华尔街竞争加剧，与Schwab、Robinhood同场角逐
- 黑石ETF收益助长乐观情绪
黑石ETF业务的高速增长也在强化机构信心。根据Onchain Foundation的Leon Waidmann，黑石的比特币与以太坊ETF目前每年产生$2.6亿收入，其中仅比特币产品就达$2.18亿。
该公司的比特币ETF管理资产接近$850亿，成为全球最大之一，即使与传统基金相比也相当突出。
这些资金流入显示，比特币已不再被视为投机品，而是具盈利性与可扩展性的资产。分析师认为，这些产品可能将BTC纳入退休组合，如果行情延续，有望推动价格在年底前冲向$200,000。
SEC豁免或释放成长空间
利多背景进一步加强，SEC主席Paul Atkins表示计划在2025年12月前推出加密「创新豁免」。此举为Project Crypto的一部分，旨在降低监管摩擦并现代化证券法。
潜在豁免可能涵盖ICO、空投及网络激励——为更多ETF与结构化加密产品开启大门。
Atkins强调，美国必须致力成为全球数位资产创新的领导者。市场对此消息反应正面，比特币在约$111,000附近稳定，监管明朗化提升信心。
比特币技术面展望：关注$110K
在技术面，短期比特币价格预测仍偏谨慎。跌破$115,000后，价格跌至50-EMA($114,300)与200-EMA($114,100)之下，转为阻力。
图表显示价格在$112,000附近筑底，下影线偏长暗示有逢低买盘，但动能疲弱，RSI为38
若无法守住$112,000，可能会先下探$110,850，再到$108,750；若抛压加剧，BTC或跌至$107,250。反之，若回升突破$113,450，将打开通往$114,750–$116,150的空间，甚至可能重测$118,000。
短期交易者可能仍偏防守，但自夏季以来的高低点上升趋势依旧完好。如果机构资金流入加速、宏观流动性改善，比特币有望反弹向$120,000，将这次回调视为长期佈局机会。
比特币预售项目Bitcoin Hyper ($HYPER) 结合BTC安全与Solana速度
Bitcoin Hyper ($HYPER) 定位为首个以比特币为原生资产、由Solana虚拟机(SVM)驱动的Layer2。其目标是扩展BTC生态，使其支持极速、低成本的智能合约、去中心化应用，甚至创建迷因币。
通过结合BTC无与伦比的安全性与Solana高效能框架，该项目开启全新应用场景，包括无缝BTC跨链及可扩展的dApp开发。
团队高度重视信任与可扩展性，项目已由Consult审计，为投资者提供基础保障信心。
动能快速累积，预售已突破$17.5M，目前仅剩有限配额可购。以现阶段价格计算，HYPER代币仅售$0.012955，但随着预售进行，价格将逐步上升。
你可透过Bitcoin Hyper官方网站使用加密货币或银行卡购买HYPER代币。点此参与预售