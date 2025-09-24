比特币价预测：摩根士丹利重磅入场 BTC剑指12万美金

作者 Sze Lam 作者 Sze Lam 关于作者 Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 九月 24, 2025

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

在美国盘尾段，比特币报价$112,167，日成交量接近$47.6B，虽然市场近期波动不小，但依然站稳。机构入场信心本週进一步增强，因为摩根士丹利确认将在2026年底透过Zerohash把加密交易导入E*Trade平台。

届时用户可直通接触BTC、ETH与SOL，这一步象徵着加密正式加速迈向主流整合。

Morgan Stanley is partnering with cryptocurrency infrastructure provider Zerohash to let E*Trade clients trade popular coins beginning in the first half of next year https://t.co/t7ibOCdHW5 — Bloomberg (@business) September 23, 2025

这些平台已经提供与加密相关的产品。比特币约占市场总值$3.9T中的$2.25T，华尔街更深入的参与凸显数位资产在全球金融中的核心地位。

摩根士丹利E*Trade加密交易计划于2026年底启动

推出时将可交易BTC、ETH与SOL

华尔街竞争加剧，与Schwab、Robinhood同场角逐

黑石ETF收益助长乐观情绪

黑石ETF业务的高速增长也在强化机构信心。根据Onchain Foundation的Leon Waidmann，黑石的比特币与以太坊ETF目前每年产生$2.6亿收入，其中仅比特币产品就达$2.18亿。

该公司的比特币ETF管理资产接近$850亿，成为全球最大之一，即使与传统基金相比也相当突出。

这些资金流入显示，比特币已不再被视为投机品，而是具盈利性与可扩展性的资产。分析师认为，这些产品可能将BTC纳入退休组合，如果行情延续，有望推动价格在年底前冲向$200,000。

SEC豁免或释放成长空间

利多背景进一步加强，SEC主席Paul Atkins表示计划在2025年12月前推出加密「创新豁免」。此举为Project Crypto的一部分，旨在降低监管摩擦并现代化证券法。

潜在豁免可能涵盖ICO、空投及网络激励——为更多ETF与结构化加密产品开启大门。

Atkins强调，美国必须致力成为全球数位资产创新的领导者。市场对此消息反应正面，比特币在约$111,000附近稳定，监管明朗化提升信心。

比特币技术面展望：关注$110K

在技术面，短期比特币价格预测仍偏谨慎。跌破$115,000后，价格跌至50-EMA($114,300)与200-EMA($114,100)之下，转为阻力。

图表显示价格在$112,000附近筑底，下影线偏长暗示有逢低买盘，但动能疲弱，RSI为38

比特币价格图表 – 资料来源：Tradingview。

若无法守住$112,000，可能会先下探$110,850，再到$108,750；若抛压加剧，BTC或跌至$107,250。反之，若回升突破$113,450，将打开通往$114,750–$116,150的空间，甚至可能重测$118,000。

短期交易者可能仍偏防守，但自夏季以来的高低点上升趋势依旧完好。如果机构资金流入加速、宏观流动性改善，比特币有望反弹向$120,000，将这次回调视为长期佈局机会。

比特币预售项目Bitcoin Hyper ($HYPER) 结合BTC安全与Solana速度

Bitcoin Hyper ($HYPER) 定位为首个以比特币为原生资产、由Solana虚拟机(SVM)驱动的Layer2。其目标是扩展BTC生态，使其支持极速、低成本的智能合约、去中心化应用，甚至创建迷因币。

通过结合BTC无与伦比的安全性与Solana高效能框架，该项目开启全新应用场景，包括无缝BTC跨链及可扩展的dApp开发。

团队高度重视信任与可扩展性，项目已由Consult审计，为投资者提供基础保障信心。

动能快速累积，预售已突破$17.5M，目前仅剩有限配额可购。以现阶段价格计算，HYPER代币仅售$0.012955，但随着预售进行，价格将逐步上升。

你可透过Bitcoin Hyper官方网站使用加密货币或银行卡购买HYPER代币。