BTC $112,673.14 -0.45%
ETH $4,181.30 -0.77%
USDT $1.00 -0.04%
XRP $2.87 0.29%
SOL $211.06 -4.19%
TRX $0.33 -0.72%
SHIB $0.000012 -0.41%
Cryptonews 新闻

比特币价预测：摩根士丹利重磅入场　BTC剑指12万美金

bitcoin cryptocurrency 加密货币 区块链 比特币
作者
Sze Lam
作者
Sze Lam
关于作者

Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。
免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

在美国盘尾段，比特币报价$112,167，日成交量接近$47.6B，虽然市场近期波动不小，但依然站稳。机构入场信心本週进一步增强，因为摩根士丹利确认将在2026年底透过Zerohash把加密交易导入E*Trade平台。

届时用户可直通接触BTC、ETH与SOL，这一步象徵着加密正式加速迈向主流整合。

这些平台已经提供与加密相关的产品。比特币约占市场总值$3.9T中的$2.25T，华尔街更深入的参与凸显数位资产在全球金融中的核心地位。

摩根士丹利E*Trade加密交易计划于2026年底启动

  • 推出时将可交易BTC、ETH与SOL
  • 华尔街竞争加剧，与Schwab、Robinhood同场角逐
  • 黑石ETF收益助长乐观情绪

黑石ETF业务的高速增长也在强化机构信心。根据Onchain Foundation的Leon Waidmann，黑石的比特币与以太坊ETF目前每年产生$2.6亿收入，其中仅比特币产品就达$2.18亿。

该公司的比特币ETF管理资产接近$850亿，成为全球最大之一，即使与传统基金相比也相当突出。

这些资金流入显示，比特币已不再被视为投机品，而是具盈利性与可扩展性的资产。分析师认为，这些产品可能将BTC纳入退休组合，如果行情延续，有望推动价格在年底前冲向$200,000。

SEC豁免或释放成长空间

利多背景进一步加强，SEC主席Paul Atkins表示计划在2025年12月前推出加密「创新豁免」。此举为Project Crypto的一部分，旨在降低监管摩擦并现代化证券法。

潜在豁免可能涵盖ICO、空投及网络激励——为更多ETF与结构化加密产品开启大门。

Atkins强调，美国必须致力成为全球数位资产创新的领导者。市场对此消息反应正面，比特币在约$111,000附近稳定，监管明朗化提升信心。

比特币技术面展望：关注$110K

在技术面，短期比特币价格预测仍偏谨慎。跌破$115,000后，价格跌至50-EMA($114,300)与200-EMA($114,100)之下，转为阻力。

图表显示价格在$112,000附近筑底，下影线偏长暗示有逢低买盘，但动能疲弱，RSI为38

比特币价格图表 – 资料来源：Tradingview。

若无法守住$112,000，可能会先下探$110,850，再到$108,750；若抛压加剧，BTC或跌至$107,250。反之，若回升突破$113,450，将打开通往$114,750–$116,150的空间，甚至可能重测$118,000。

短期交易者可能仍偏防守，但自夏季以来的高低点上升趋势依旧完好。如果机构资金流入加速、宏观流动性改善，比特币有望反弹向$120,000，将这次回调视为长期佈局机会。

比特币预售项目Bitcoin Hyper ($HYPER) 结合BTC安全与Solana速度

Bitcoin Hyper ($HYPER) 定位为首个以比特币为原生资产、由Solana虚拟机(SVM)驱动的Layer2。其目标是扩展BTC生态，使其支持极速、低成本的智能合约、去中心化应用，甚至创建迷因币。

通过结合BTC无与伦比的安全性与Solana高效能框架，该项目开启全新应用场景，包括无缝BTC跨链及可扩展的dApp开发。

团队高度重视信任与可扩展性，项目已由Consult审计，为投资者提供基础保障信心。

动能快速累积，预售已突破$17.5M，目前仅剩有限配额可购。以现阶段价格计算，HYPER代币仅售$0.012955，但随着预售进行，价格将逐步上升。

你可透过Bitcoin Hyper官方网站使用加密货币或银行卡购买HYPER代币。

点此参与预售

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,080,011,426,732
-4.8
最热门币种
在文章中

更多文章

新闻
AVAX低位急速反弹触及35美元 投资公司支持成关键
Allen Li
Allen Li
2025-09-24 07:03:01
区块链新闻
稳定币发行商Tether寻求5,000亿美元估值　展开雄心勃勃的融资计划
Ada Chui
Ada Chui
2025-09-24 04:29:23
Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 作为一位财经编辑，她不仅熟悉传统金融市场，还密切关注加密货币市场的动态。她热衷于分析和解读加密货币的趋势、项目和投资机会，为读者提供有价值的信息和观点。她通过撰写文章、编辑报道和参与行业讨论，将复杂的概念和技术转化为易于理解的内容，帮助读者更好地了解和参与加密货币领域。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者