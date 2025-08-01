川普支持 230 亿美元比特币计划，比特币跌破 11.6 万美元：下一站是 11 万？

作者 Ada Chui 作者 Ada Chui 关于作者 专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。 作者简介 分享 已复制 最后更新: 八月 1, 2025

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尽管在最新的官方数字资产报告中几乎没有提及，川普政府仍重申其建立战略比特币储备的承诺。白宫数字资产主管博·海因斯（Bo Hines）证实该计划已在运作：“我们已经建立了，它已经存在。”

尽管具体持仓仍未公开，但美国政府目前控制着约 198,000 枚比特币，价值超过 230 亿美元，主要来自执法部门的查获。

IMPORTANT:



Trump signed executive order for

U.S Bitcoin STRATEGIC RESERVE.. All seized Bitcoins will not be sold

& will be held as reserve asset..



Long-term this will play out well pic.twitter.com/TOFgbOii7M — Techno Vas (@techno_vas) July 31, 2025

海因斯强调，比特币是「独一无二的资产类别」，并指出管理这些储备的基础设施将会「很快推出」。

这标志着美国数位资产政策的一项重大转变，显示出对比特币作为主权资产长期价值的制度性信心。与此同时，白宫也呼吁 SEC 与 CFTC 加强监管合作，以加速加密货币的采用。

SEC 推出具有里程碑意义的加密改革

对多头来说又是一个好消息，美国证券交易委员会（SEC）主席保罗·阿特金斯宣布了一系列针对加密货币的重大改革，旨在明确定义并公开加密货币。在「美国优先政策研究所」的演讲中，阿特金斯表示这是“一代人只有一次的机会”，可以简化代币分类，让代币化证券更容易获取。

这项举措紧随川普加密货币工作组提出的联邦数字资产交易计划之后。随着政治与监管层面的双重支持，比特币迈向主流的道路变得更加清晰。政策明确将降低机构投资者的顾虑，并提高整体采用率。

鲸鱼积累对抗 90 亿美元比特币抛售

链上数据显示，长期持有者与突如其来的大规模抛售者之间正在展开拉锯战。根据 Santiment 数据，鲸鱼在短短四个月内已累积了将近 1% 的比特币总供应量，其中仅在过去 48 小时内就购买了 30,000 枚比特币。

与此同时，一位中本聪时代的鲸鱼透过 Galaxy Digital 出售了 80,000 枚比特币（价值约 90 亿美元），引发了短期市场波动。

Bitcoin Whales Bought 1% of Circulating BTC Supply in Past 4 Months

► https://t.co/aFoD71PL0A https://t.co/aFoD71PL0A — Decrypt (@DecryptMedia) July 31, 2025

尽管如此，大多数比特币持有者仍处于盈利状态——glassnode 估计，97% 的比特币供应量高于成本基础，这是一个看涨的指标。巨鲸活动也蔓延至其他资产，如以太坊、Solana、PEPE 和 WIF。 7 月份，SharpLink Gaming 投资了 7.8 亿美元于 ETH，加大了对加密资产多元化的布局。

这种累积与获利了结的组合，暗示着第三季度将波动但偏向上行，长期信念依然稳固。

比特币价格走势图 – 资料来源：Tradingview

比特币跌破支撑——下一站是 11 万美元？

比特币价格走势反映出市场的不确定性。 BTC/USD 目前报 115,775 美元，低于 116,872 美元的水平支撑及 50 日均线的 117,919 美元。三角形形态下破已由相对强弱指数（RSI）33 确认，空头动能强劲。

近期 K 线显示先是十字星，随后出现大幅看跌吞没形态。

RSI 与价格背离，显示多头势力正在减弱。

主要支撑区域：114,532 美元、112,726 美元、110,587 美元。

从技术面看，三角形形态失败，目标价位指向 110,000 美元，除非出现快速反弹。

Bitcoin Hyper 预售突破600万美元，价格即将上涨

Bitcoin Hyper（$HYPER）是首个由 Solana 虚拟机（SVM）驱动的比特币原生二层网络，其公开预售已筹集超过600万美元，已达到目标700万美元中的6,098,717美元。当前代币价格为0.012475美元，下一阶段的价格预计即将公布。

Bitcoin Hyper旨在将比特币的安全性与Solana的速度结合，实现快速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApps）和迷因币创建，同时支持无缝的BTC跨链桥接。该项目经过Consult审计，设计注重可扩展性、信任与简易性。

迷因吸引力与实际应用的黄金交叉，使 Bitcoin Hyper 成为 2025 年备受关注的 Layer 2 竞争者。凭借质押机制、简化的预售流程以及预计第一季度全面推出，$HYPER 正迅速获得市场关注。