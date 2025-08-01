比特币价格展望：亿万富翁达利奥看好比特币 因美国大规模印钞 最优通胀对冲资产？

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 八月 1, 2025

亿万对冲基金经理雷·达利奥再次改变对比特币的看法。桥水基金创始人现建议投资者将高达15%的投资组合配置于比特币或黄金，以对冲通货膨胀和激增的美国债务。这与他2022年建议的比特币敞口上限2%相比大幅提升。

为何态度转变？达利奥认为美国正陷入他所称的“债务恶性循环”，财政部预计未来一年将发行12万亿美元的新债务。

美国国债已激增至36.7万亿美元，政府预计仅在第三季度就将新增1万亿美元的借款，远超此前预期。对于长期投资者，达利奥将比特币和黄金视为法币体系崩塌中的救生艇。

达利奥在近期播客中表示：“若追求风险调整后的回报，你应将大约15%的资金配置于黄金或比特币。”

比特币对黄金：达利奥的通胀防护盾

虽然达利奥仍偏向黄金，但他承认随着对传统货币信心的侵蚀，比特币作为价值储存的角色日益凸显。不过，他的背书带有附加条件。

达利奥指出区块链透明度、代码层面的缺陷以及监管问题，限制了比特币成为完全成熟的储备资产的可能性。

但他的核心观点明确：当政府印钞数万亿时，硬资产至关重要。他并非唯一持此观点的人。美国参议员辛西娅·卢米斯最近也倡导比特币作为普通美国人应对通胀的对冲工具。

达利奥更新立场的关键要点：

机构投资者正在增持比特币。

区块链透明度引发隐私担忧。

代码漏洞可能影响比特币的长期信任。

投资者应根据风险承受能力选择黄金与比特币的配置比例。

尽管达利奥语气谨慎，他个人也持有比特币。

比特币（BTC/USD）报11.83万美元：突破即将来临？

BTC/USD目前价格为118,386美元，在4小时图上陷入对称三角形形态。波动性下降，顶点即将来临。50周期均线（EMA）位于118,075美元，保持平稳，显示多头与空头陷入僵持。自7月25日起，价格形成更高的低点和更低的高点，限制涨幅，呈现出突破前的典型盘整形态。

动能指标支持这一盘整格局。相对强弱指数（RSI）为53，未处于超买或超卖区域。轻微的看涨背离正在形成：7月25日价格创下更低的低点，而RSI却形成更高的低点，暗示空头压力可能正在减弱。

比特币价格图表 – 来源：TradingView

K线形态已形成十字星和小陀螺，显示多空平衡，为即将到来的走势奠定基础。若价格突破120,283美元，可能上探122,845美元或125,111美元。若跌破118,000美元，则可能下探116,513美元或114,532美元。

交易策略

若比特币以成交量突破并收于120,300美元上方，则确认三角形突破。交易者可：

在120,400美元入场做多

设置止损于118,000美元（近期支撑下方）

目标价位：122,800美元和125,000美元（关键阻力区域）

这是一个清晰的交易设置——只需等待确认。没有突破？耐心观望。三角形形态常诱捕过早入场的交易者。

比特币Hyper预售突破600万美元，价格上涨即将来临

Bitcoin Hyper ($HYPER)，首个基于Solana虚拟机（SVM）的比特币原生Layer 2，已在公开预售中筹集超600万美元，达到6098,717美元，目标为7004,929美元。当前代币价格为0.012475美元，下一价格阶段预计即将公布。

Bitcoin Hyper 旨在结合比特币的安全性与Solana的速度，支持快速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApps）和迷因币创建，并实现无缝BTC桥接。该项目经过Consult审计，设计注重可扩展性、信任和简洁性。

迷因吸引力与实际效用的黄金交叉，使比特币Hyper成为2025年值得关注的Layer 2竞争者。凭借质押、简化的预售流程以及预计于第一季度全面推出，$HYPER正获得显着的关注和动能。