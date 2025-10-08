BTC $122,647.79 -0.51%
川普心腹拟最高集资十亿美元增持$TRUMP 高位回落八成还能再起吗？

Allen Li
Allen Li
据知情人士透露，在唐纳德·川普（Donald Trump）第二次总统就职典礼前几天发行其迷因币的初创公司，正在筹集至少 2 亿美元资金，用于创建一家数字资产金库公司（digital-asset treasury company），以收购这款表现低迷的代币。

风光不再的$TRUMP能东山再起？

据《彭博社》报道，这项计划由川普的长期好友兼推广人 Bill Zanker 领导，他所掌管的公司 Fight Fight Fight LLC 正主导筹资工作。该公司雄心勃勃，目标融资额最高可达 10 亿美元。不过，他们也强调，相关交易仍在筹备阶段，最终可能不会成行。

成事后，储备公司未来可能会收购并长期持有 $TRUMP，必然会起到短期的提掁效果，而由于筹办者与川普关系密切，目前外界多数解读为一种“护盘”动作。

5 月川普晚宴由同一团队筹备

$TRUMP 于今年 1 月、川普第二次就职典礼前数日上线，曾一度飙升至约 44 美元的历史高位，吸引大量投资者追捧。但根据 CoinGecko 最新数据，$TRUMP 现价已回落至 7.56 美元，市值约 15 亿美元，完全稀释估值（FDV）仍高达 76 亿美元。

由 Bill Zanker 领导的团队过去数月持续推动营销活动，其中包括 5 月举办的川普晚宴，邀请 $TRUMP 的顶级持币者与川普共进晚餐，以维持话题热度，当时孙宇晨也是座上客之一。

不过这次的晚宴不但餐饮质量欠佳，最关键的交流环节，川普仅在活动中发表约20分钟简短演说，称赞与会者是“世界上最聪明的一群人”，并对加密货币表达模糊支持，而演讲结束后即离席，未与大多数宾客近距离互动，令不少出席的投资者感到失望。

另一方面，由川普家族主导的 DeFi 项目 World Liberty Financial（WLFI），早已通过在那斯达克上市的金融科技公司 Alt5 Sigma 建立代币储备。截至 9 月 4 日，该公司共持有约 13 亿美元 的 WLFI 代币。

