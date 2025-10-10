应在XRP低于3美元时购买？它在一年内经已上涨超400%

作者 Frimpong Chan 作者 Frimpong Chan 作者简介 分享 已复制 最后更新: 十月 10, 2025

随着美国证券交易委员会SEC对Ripple公司的诉讼已成为过去，该公司是XRP币的背后推手，并且全国性银行特许申请正在进行中，XRP的多头感觉代币的背后有很多动力。考虑到过去一年近440%的涨幅，他们的观点是有道理的。所以，当XRP仅在 3 美元以下时，现在是购买的好时机？

XRP的看涨论点够说服力？

在经过多年的监管不确定性，Ripple终于在8月与SEC达成和解，为在传统金融系统中增加采用铺平了道路，这是推动XRP价格上涨的关键。这一直是XRP投资论点的核心，随着越来越多的银行采用这项技术，对XRP的需求将增加，其价格也将随之上涨。可是，这并不那么简单。有一些因素许多投资者所忽略的，就是银行可以在完全不接触XRP的情况下，再使用Ripple的支付技术。

🚨 BREAKING: 🇺🇸 The SEC is expected to approve the first Spot $XRP ETF by October 18.



With institutional demand heating up, $5 XRP looks increasingly realistic. 🔥



Buckle up — a new era for XRP may be just days away. 🚀 pic.twitter.com/dKI7os4inW — Ripple Track (@RippleTrack) October 9, 2025

RippleNet作为Ripple最广泛采用的产品，并不要求银行持有或甚至短暂接触XRP。他们获得了大部分的速度优势、成本节省和效率提升，而仍然继续使用他们偏好的货币。另一方面，Ripple的按需流动性ODL产品，往往确实直接使用XRP作为跨境交易的桥梁资产。ODL客户可以向另一个国家的银行发送资金，而不必处理货币兑换的麻烦和成本，也不必在其他国家维持预先资金的账户。相反，XRP可以作为中介使用。

🏛️ Can banks choose to use Ripple instead of Swift?



Yes, banks can use Ripple instead of SWIFT for cross-border payments, and some already do. Ripple, through its RippleNet platform and the XRP cryptocurrency, offers a blockchain-based alternative to SWIFT’s traditional… pic.twitter.com/aMLX657sLW — Peterb (@PeterBourg30061) October 5, 2025

问题在于 ODL 在真正重要的大银行中并不被广泛使用。它是为了有流动性问题的机构设计的，就交易的价值而言，与 RippleNet 相比，它仍然是小众的。这限制了 ODL 对 XRP 需求的影响。虽然这种影响并非不存在，但我认为这种影响并不像许多投资者所相信的那么强烈。Ripple 的技术在银行领域的广泛采用大幅增加，与其说是 ODL，不如说是 RippleNet 更有可能看到。

Ripple稳定币可能会影响XRP发展

即使ODL的采用能够加速，还有一个更大的问题在地平线上，就是Ripple自身的稳定币野心，可能会干扰XRP发展路径，或至少会严重阻碍它。该公司追求国家信托银行特许证的行动，表明它希望在可能成为银行稳定币巨大采用浪潮的最前沿。这是Ripple的一个明智举措，因为稳定币可以提供一些Ripple所提供的相同好处，并且根据花旗集团的分析，到2030年可能成为数万亿美元的市场。

为什么这对XRP重要，因为Ripple的稳定币RLUSD可能会取代XRP，并成为ODL交易中首选的桥接资产，显著减少需求。这是一个可能很快成为现实的情况。Ripple推进稳定币的努力在特许申请和其2亿美元收购稳定币支付技术公司的行动之间是显而易见的。

$XRP could find support at $2.73. If it holds, a rebound to $3.10 is likely! pic.twitter.com/icugzPfPE4 — Ali (@ali_charts) October 9, 2025

最后，当XRP低于3美元时，大家是否应该该购买？虽然短期催化剂可能会推动投机性收益，但Ripple的成功与XRP价值之间的脱节不会消失。当Ripple自己正在构建XRP主要用例的替代方案时，这个看来并不是一个好发展。而XRP现时更容易陷入炒作的节奏，但这并不总是一个好的结果。对于想接触加密货币的投资者来说，比特币和以太坊都是更好的选择，它们有实力去证明自己的价值，更可能在长时间上取得更大的成功。

PepeNode打造被动挖矿新模式

传统加密挖矿往往高成本、高竞争，而PepeNode($PEPENODE)正通过创新将这一过程转化为互动式虚拟游戏体验。该项目灵感来源于P2E时代，但这次的“游戏”不再是角色战斗，而是玩家的虚拟矿场系统。每位玩家从一个伺服器机房起步，可使用PEPENODE代币扩建、升级设施。通过优化布局、添加新节点、强化性能，玩家可以逐步提升产出，约有 35% 的预售资金将直接投入到 Mine-to-Earn 平台开发中，确保游戏机制始终是专案生态的核心。

Never Mine in the Dark. ⛏



Let PEPENODE show you the light with the World’s first MINE-TO-EARN Memecoin. 🔥https://t.co/FaKIaBoHfa pic.twitter.com/U2B7p5W1XY — PEPENODE (@pepenode_io) October 9, 2025

另外，每个节点都具备独特属性，不同组合会带来不同收益表现，意味着策略胜于规模，真正决定胜负的，不是谁算力大，而是谁策略精。这意味着，持有$PEPENODE可以在游戏上线前持续扩大自己的持仓量，等到主网正式开启时，便已具备足够资产去搭建并扩展虚拟矿机系统，从而挖取更多代币与高价值迷因币。早期参与者现在就能购买代币，并通过项目内置的质押协议立即启动收益，目前提供高达732%动态年化收益率APY，现时每个代币的价格为0.0010918美元。

No chains are going to keep this Pepe from his $PEPENODE 🔥https://t.co/FaKIaBpf4I pic.twitter.com/GLcDi4jvOI — PEPENODE (@pepenode_io) October 6, 2025

想参与PepeNode预售，投资者可前往项目官网，通过多种主流支付方式购买PEPENODE代币。支援的支付选项包括 ETH、BNB、USDT，甚至可以使用信用卡或借记卡直接购买。值得注意的是，PepeNode现已上线Best Wallet的即将上线代币项目追踪功能，用户可直接在平台上购买、追踪并在代币生成事件后一键领取。想即时了解项目进展，可关注官方的X与Telegram频道，以获取最新动态。

点击这里参与预售