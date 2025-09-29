XRP价格预测：在SEC批准后 流动性预计将从比特币转向XRP

XRP本周收于2.78美元，交易员将目光锁定在十月这个关键时期，因为美国证券交易委员会（SEC）即将对六项现货ETF申请作出裁决。10月18日至10月25日之间的时间窗口，可能将决定XRP是否能与比特币和以太坊一样，成为第三种在美国上市现货ETF的加密货币。

目前正在审核的申请来自Grayscale、21Shares、Bitwise、Canary Capital、CoinShares和WisdomTree。分析人士认为，一旦获批，可能释放新的机构资金流入，尤其是在比特币现货ETF已提振其市场流动性的情况下，资金可能开始转向XRP。

XRPR于9月18日推出，但更广泛的批准将加速其采用。目前市场已经有所回暖，XRP今日盘中最高触及2.82美元。

机构需求通过衍生品市场持续扩张

除了ETF，XRP在衍生品市场也正在积聚动能。芝加哥商品交易所集团（CME Group）的数据显示，XRP期货未平仓合约已突破10亿美元，成为本季度增长最快的加密衍生品。CME还将在10月13日推出XRP和Micro XRP期权，为更广泛的投资者群体提供受监管的投资渠道。

Ripple目前正申请美国全国性银行执照，该申请正在接受美国货币监理署（OCC）的审查。这一举措为其增添了更多可信度。若获批准，Ripple将能直接接入美国银行系统，这将有助于增强大型投资者的信心。

支持机构需求增长的关键因素包括：

XRP期货未平仓合约飙升至超过10亿美元

CME将于10月13日推出XRP期权

Ripple申请的美国银行执照正由OCC审查中

SEC将于10月对多项现货ETF申请作出裁决



XRP技术展望：三角形持续收紧

从技术面来看，XRP价格预测仍维持中性走势。自7月以来，XRP一直被困于一个下降三角形结构中，表现为高点持续走低，而底部则稳固在2.70美元。50日移动平均线位于2.96美元，持续压制价格反弹，多次出现长上影线，显示卖方在该区域强力防守。而100日移动平均线位于2.61美元，构成短期支撑。

K线图表现出明显的观望情绪。

此前的下跌阶段曾出现类似“三只乌鸦”的连续K线形态，确认了空头趋势的主导地位。近期则以实体较小、上下影线较长的K线为主，显示市场陷入犹豫，买卖双方均未取得决定性优势。

XRP/USD价格图表 – 来源：TradingView

RSI指标位于40，显示动能疲弱，尚未进入超卖区，但缺乏明显的多头背离信号。若要实现有效突破，需在2.70美元上方建立更高低点，或在关键支撑位出现日线级别的看涨吞没形态。

交易情境：

空头策略：若价格在2.90美元附近反弹失败，可考虑做空，目标位为2.70美元和2.59美元，止损设在2.95美元上方。

多头策略：仅当XRP日线收盘站上3.00美元，才能形成有效多头形态，后续有望上看3.25美元与3.42美元。

简单来说，XRP目前处于十字路口。十月的机构催化事件——ETF批准、CME期权上线及Ripple的银行执照申请——或将成为点燃行情的引信。但在价格脱离收敛三角形之前，反弹仍面临夭折风险，空头暂占优势。一旦有效突破3.00美元，将可能开启XRP下一轮上涨趋势。

预售代币Bitcoin Hyper（$HYPER）：结合比特币安全性与Solana速度

Bitcoin Hyper（$HYPER）正致力于成为首个以比特币为基础、由Solana虚拟机（SVM）驱动的原生Layer 2协议。其核心目标是扩展BTC生态系统，实现极速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApp）以及迷因币的创建。

通过结合比特币无可匹敌的安全性与Solana的高性能架构，该项目为全新应用场景打开了大门，包括无缝的BTC跨链桥接与可扩展的去中心化应用开发等潜在功能。

该团队高度重视信任与可扩展性，项目已通过Consult审计，为投资者提供坚实的信心基础。

项目热度迅速上升。目前预售金额已突破1840万美元，仅剩有限配额。当前阶段，HYPER代币价格仅为0.012985美元，但随着预售的推进，该价格将不断上涨。

