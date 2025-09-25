XRP价格预测：瑞波携手BlackRock达成7亿美元离场交易 XRP能冲上1000美元吗？

BlackRock携手瑞波达成7亿美元基金交易，XRP价格预测现瞄准1000美元目标，随采用加速。

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

两大资产管理巨头BlackRock和VanEck正式与瑞波合作，允许使用瑞波原生稳定币RLUSD从其代币化国债基金中赎回——这一里程碑举措支持XRP价格看涨预测，目标1000美元。

这两只代币化基金，BlackRock的BUIDL和VanEck的VBILL，合计管理超20亿美元资产，并于周二确认整合RLUSD，标志着XRP生态在现实世界应用和机构采用方面迈出重大一步。

Very excited to share that @BlackRock’s $BUIDL and @VanEck_US’s $VBILL tokenized fund holders can redeem shares for RLUSD/ETH 24/7 365 through @Securitize, and soon to come RLUSD/XRPL.



Enterprise-grade instant onchain liquidity at your fingertips. That’s real utility.… — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) September 23, 2025

在Securitize的协助下，BlackRock和VanEck率先将国债代币化——现在，他们选择瑞波通过Ripple USD（RLUSD）支持赎回。

目标是通过允许投资者将基金份额赎回为RLUSD——一种已拥有7亿美元市值的美元挂钩稳定币，提升两大生态系统的流动性。虽然赎回将首先在以太坊上启动，瑞波CEO布拉德·加林豪斯确认，赎回将很快过渡到XRP Ledger，为网络带来更多现实世界效用。

这为看涨的XRP价格预测解锁了关键催化剂，可能加速交易量，并支持长期目标高达1000美元的预期。

XRP价格预测：盘整持续 关键水平需关注

XRP在触及最新摆动高点3.65美元后一直在盘整。该代币仍处于上升趋势，需关注的关键支撑区域为2.60美元。

因此，尽管XRP在未来几天可能出现短期回调，但得益于重大项目进展和改善的市场条件，其长期轨迹仍保持看涨。

从2.60美元水平的强劲反弹可能为突破至新历史高点奠定基础，本周期内10美元目标清晰可见——代表230%的上涨空间。虽然1000美元的目标看似雄心勃勃，但机构采用和瑞波技术整合的快速发展表明，长期来看这一估值逐渐变得可行。

