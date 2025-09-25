BTC $111,809.44 -0.96%
XRP价格预测：瑞波携手BlackRock达成7亿美元离场交易　XRP能冲上1000美元吗？

ripple XRP 加密货币 区块链
BlackRock携手瑞波达成7亿美元基金交易，XRP价格预测现瞄准1000美元目标，随采用加速。
Sze Lam
Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

两大资产管理巨头BlackRock和VanEck正式与瑞波合作，允许使用瑞波原生稳定币RLUSD从其代币化国债基金中赎回——这一里程碑举措支持XRP价格看涨预测，目标1000美元。

这两只代币化基金，BlackRock的BUIDL和VanEck的VBILL，合计管理超20亿美元资产，并于周二确认整合RLUSD，标志着XRP生态在现实世界应用和机构采用方面迈出重大一步。

在Securitize的协助下，BlackRock和VanEck率先将国债代币化——现在，他们选择瑞波通过Ripple USD（RLUSD）支持赎回。

目标是通过允许投资者将基金份额赎回为RLUSD——一种已拥有7亿美元市值的美元挂钩稳定币，提升两大生态系统的流动性。虽然赎回将首先在以太坊上启动，瑞波CEO布拉德·加林豪斯确认，赎回将很快过渡到XRP Ledger，为网络带来更多现实世界效用。

这为看涨的XRP价格预测解锁了关键催化剂，可能加速交易量，并支持长期目标高达1000美元的预期。

XRP价格预测：盘整持续　关键水平需关注

XRP在触及最新摆动高点3.65美元后一直在盘整。该代币仍处于上升趋势，需关注的关键支撑区域为2.60美元。

xrp price chart

因此，尽管XRP在未来几天可能出现短期回调，但得益于重大项目进展和改善的市场条件，其长期轨迹仍保持看涨。

从2.60美元水平的强劲反弹可能为突破至新历史高点奠定基础，本周期内10美元目标清晰可见——代表230%的上涨空间。虽然1000美元的目标看似雄心勃勃，但机构采用和瑞波技术整合的快速发展表明，长期来看这一估值逐渐变得可行。

与此同时，像Maxi Doge（$MAXI）这样的高潜力加密预售正吸引广泛关注。随着山寨币季迅速升温，这可能是下一个10倍爆发前的最佳入场机会。

Maxi Doge（$MAXI）将高杠杆交易变为迷因驱动的运动

Maxi Doge（$MAXI）不仅仅是迷因群中的又一只柴犬；它是一个为1000倍杠杆而生的代币，专为希望与大户玩家同场竞技的散户交易者打造。

背靠加密圈最具辨识度的迷因之一，$MAXI在预售启动仅几周后已吸金超240万美元。

通过MAXI基金，项目将把高达25%的预售资金投入本周期最具潜力的代币，采用1000倍杠杆放大收益。加上Max Gains和Max Ripped等游戏化挑战，该代币成为热衷高风险的degen交易俱乐部。

如要购买$MAXI，访问Maxi Doge官方网站并连接兼容钱包（如Best Wallet）。你可以用USDT或ETH兑换此代币，或在结账时使用银行卡。

访问官方网站

