柴犬币因鲸鱼进场而上升！其价格即将迎来今年强劲突破

柴犬币价格 在过去几个月中大幅下跌，从5月的高点0.00001765美元下降到今天的0.000012美元。这波反弹可能即将结束。根据链上数据显示，鲸鱼们持续在买入该代币，更有鲸鱼已经购买了超过620亿个代币，交易所的供应量下降，团队承诺在Shibarium上有所进展。

INSIGHT: @Shibtoken has crashed to key support — but whales are stacking BILLIONS 🐳



Onchain data shows whale holdings up 85% in 30 days, with exchange outflows accelerating.



🧠 Smart money is positioning for a rebound as $SHIB tests critical levels pic.twitter.com/3tLvh28imt — crypto.news (@cryptodotnews) September 24, 2025

柴犬币图表分析指向牛市反弹

日线图显示 柴犬币价格 在过去几个月中承受着压力。这种压力在上个月因为ShibaSwap遭到攻击而加剧。此图显示柴犬币价格已经跌至对称三角形形态的下方，仔细观察会发现这个三角形现在接近其汇合点，反弹将发生的地方。另外，相对强弱指数RSI已开始向上，这是该币种将要反弹的迹象。因此，最可能的情况是柴犬币在10月份反弹，这在历史上对比特币和其他山寨币来说是一个好月份。如果发生这种情况，初步目标将会关注在0.00001480美元，这是今年9月12日的最高点。

在该阻力位之上移动将指向更多的增长，可能会到达下一个重要的阻力位0.00001765美元，这是5月份的最高点，大约比目前的水平高出45%。看涨的价格预测，如果跌至三角形形态的下方0.00001150美元将会失效。在该支撑位之下的移动将指向更多的下行，可能会跌至年初至今的低点0.000010美元。

鲸鱼在供应下降时购买柴犬币

柴犬币价格 可能很快反弹的原因之一是，就是鲸鱼投资者在过去几周一直购买代币。当鲸鱼持有量降至几个月来的最低水平时，他们开始购买这些代币。现在，鲸鱼持有超过1010.1亿个代币，较9月的384亿有所增加。这620亿的购买意味着投资者对这个硬币非常看好。

Why Shibarium Will Survive and Come Back Stronger



Shibarium is bruised, not broken. The recent exploit and the drop in activity shook confidence, but they also lit the fire for a stronger rebuild. Survival in crypto is not about avoiding setbacks. It is about how you rise after… pic.twitter.com/DykjWelgAc — 𝐋𝐔𝐂𝐈𝐄 (@LucieSHIB) October 1, 2025

另一个链上指标显示，过去几个月柴犬币在交易所的数量一直在自由下滑。现在交易所上有282万亿个代币，是几个月来的最低水平。交易所余额从7月的近3000亿下降，这表明尽管价格持续下跌，投资者并未抛售。而另一个潜在的催化剂是，团队已表达希望Shibarium在最近的攻击后能反弹的愿望。在最近的一份报告中，核心开发者Lucie 指出，最近的黑客攻击暴露了弱点，他们正在解决这些问题。她还提到，尽管网络活动有所减少，但仍有重新点燃的潜力。最后，Lucie还补充说，Shibarium并未结束，而只是正在演变，并将比黑客攻击前更强大地出现。

Dig your way to the first platform to bring virtual meme coin mining to life. 🔥



Are you ready to upgrade your Nodes? ⛏https://t.co/FaKIaBpf4I pic.twitter.com/PGEqTWmgwN — PEPENODE (@pepenode_io) October 1, 2025

Are you ready to build your own virtual meme coin mining rig? ⛏



◉ Buy Meme Nodes

◉ Upgrade Facilities

◉ Earn meme Coins



All on PEPENODE. 🔥https://t.co/FaKIaBpf4I pic.twitter.com/xNoWz5H2Ox — PEPENODE (@pepenode_io) September 28, 2025

