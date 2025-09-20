柴犬币价格预测：惊人交易量+下降楔形=柴犬币最具爆发力的形态

下降楔形叠加3亿美元成交量，ETF概念助推Shiba Inu价格预测飙升680%。

作者 Sze Lam 作者 Sze Lam 关于作者 Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 九月 20, 2025

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

Shiba Inu (柴犬币) 本周的表现虽然落后于其他迷因币，但这种局面可能很快就会改变。一个强有力的技术形态正在释放看涨信号，而不断上升的交易量也显示资金正逐步回流，暗示市场情绪开始转向利多。

随着狗狗币ETF已经上线并吸引投资者的关注，迷因币板块再次成为市场焦点。市场猜测，大型资产管理公司或将瞄准Shiba Inu，推动其自身的ETF上市。如果这一预期兑现，SHIB有望迎来新一轮强劲上涨行情。

Here's a list of all the coins that have futures on Coinbase = eligible for spot ETF-ization pic.twitter.com/8hIo95GebT — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 17, 2025

柴犬币社区是市场上最强大的社群之一，其生态系统也已大幅扩展，涵盖了自主去中心化交易所（DEX）、二层链、非同质化代币（NFT）、游戏等多种应用。

随着山寨币季节的推进，以及更多ETF产品的上市，像SHIB这样的头部代币极有可能追赶上以太坊（ETH）和BNB币（BNB）等同行，并冲击新的历史高点。

柴犬币价格预测：若形态兑现 SHIB或将暴涨680%

日线图显示，自2024年初以来，SHIB一直在形成一个经典的下降楔形形态（falling wedge）。这一看涨结构通常预示着即将出现爆发性突破。

目前，SHIB正在逼近楔形的上沿。在市场情绪转暖、动能积聚的背景下，突破似乎已迫在眉睫。

近日，交易量大幅飙升，持续维持在2亿至3亿美元区间，这一范围通常伴随重大趋势反转。结合技术面的回测，SHIB看起来有望突破$0.00001500关口。

相对强弱指数（RSI）保持稳步上行，目前位于 50 以上，进一步强化了持续走强的预期。若成功突破$0.000017，则很可能确认柴犬币的看涨趋势预测，解锁$0.000035甚至$0.0001的上行目标。

这将意味着这枚全球第二大迷因币可能迎来680%的暴涨。

但就在SHIB蓄势待发之际，早期投资者的注意力已经转向Maxi Doge ($MAXI) ——一个高潜力的预售项目，目前已筹集200万美元，一旦登陆主流交易所，或许会将老牌迷因币远远甩在身后。

Maxi Doge ($MAXI)：这只梗犬正在用1000倍杠杆All-In

Maxi Doge ($MAXI) 是一枚基于以太坊的迷因币，彻底拥抱了加密牛市里常见的 “只涨不跌（Up Only）” 信念。

这只狗狗主题的代币，就像是柴犬早餐喝了太多红牛，又盯着行情图表看得过久后的产物。

通过Maxi Fund，项目方将把最多 25% 的预售资金 配置到最有潜力的代币上，并利用1000倍杠杆放大仓位，以在市场持续上行时获取最高回报。

想要提前参与$MAXI的预售，只需前往Maxi Doge官网并连接你的钱包（例如Best Wallet）。

你可以选择用加密货币兑换，或者直接使用银行卡投资。