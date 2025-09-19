柴犬币期货上市为其ETF打开序幕！专家预测SHIB将会涨138%！

一位加密专家预测在这个市场周期中，柴犬币价格 将上涨138%。这是在 SHIB期货 的监管进展可能为现货ETF铺平道路之后的预测。另外，燃烧率飙升438%，提升了市场情绪，尽管整体代币销毁未见大幅提升。

专家预计将出现138%柴犬反弹

在最近的一篇X帖文中，加密货币专家 Javon Marks 分享了柴犬币的潜力，指出它有望出现大幅反弹。他强调SHIB的形态持续显示约138%的上涨潜力。这可能会将代币推回至0.000032美元。图表显示代币正在两天的时间框架内于对称三角形形态中整合。这是一种技术形态，通常预示着大规模的突破。在高低点之间的价格行动范围已经缩小。突破箭头显示向上的推动，柴犬币价格 目前接近0.00001341美元。

此外，牛市论点也得到了动能指标的支持。这个迷因币刚刚收盘在支撑点以上，并且其200日指数移动平均线之上。MACD直方图转为正值，RSI同样避免了超买区域。烧毁活动也提升了市场情绪。柴犬币烧毁率在过去24小时内激增了438%，减少了供应，尽管与过去的烧毁周期相比，被销毁的代币总数仍然相对适中。分析师Javon Marks建议，若能在强劲成交量下稳定收盘于0.00001412美元以上，可能会触发算法性购买。这可能会加速其反弹。

柴犬币期货在Coinbase上市

柴犬币可能即将迎来首个ETF的推出，这得益于最近的监管变更。该代币核心团队成员Lucie在一篇帖子中分享了更新的美国证券交易委员会交易所交易基金上市标准，这可能为其推出铺平了道路。Coinbase最近推出了柴犬币期货，这反过来又使得这个迷因币有可能考虑进入现货ETF。新的美国证券交易委员会规则指出，具有受规范的期货交易的加密资产有资格加速审查，可能在75天内完成。

这意味着该代币现在位于许多人所称的ETF观察名单上。这个迷因币与XRP、Cardano和Dogecoin等其他基于期货的资产一起出现。虽然独立的Shiba Inu ETF仍属于投机范畴，但专家认为该币在监管机构超越BTC和ETH后可能会被纳入多资产加密ETF中。另外，Lucie早些时候指出，今年这个迷因币在110多个交易所上可用，并且拥有超过200个交易对。这使其成为全球最广泛可获得的加密货币之一，她认为这种广泛的覆盖范围加强了潜在柴犬币ETF的机会。

Maxi Doge预售狂揽230万美元

与此同时，在狗系迷因币热潮之外，另一枚全新迷因币正悄然累积市场能量。Maxi Doge（$MAXI）不仅在预售阶段就吸引超过230万美元资金，更在迷因叙事上开创一种全新语境。这不再是可爱狗狗的迷因传统，而是一场与极限健身文化、交易杠杆信仰与自我突破精神交织的运动。MAXI不是狗系迷因币的模仿者，而是狗狗币走火入魔后的极限形态。

它的品牌形象是肌肉爆棚、喝蛋白粉的举铁狗，象征着不妥协、不休息的交易者精神。$MAXI 强调的不是效用，而是一种生活方式，从健身房的杠铃声到交易图上的绿K线，每一次杠杆爆仓都是对抗平庸的宣言。它的智能合约已完成审计，并由注册公司发行，成为少数具备透明度与社群共识的迷因项目之一。MAXI拒绝走传统迷因币的温和路线，它的文化不是搞笑，而是用「Proof of Workout」与「Proof of Winning」定义信仰。

Maxi Doge预售也带有强烈风格化，总量1502.4亿枚代币中多数在预售中释放，接受ETH、BNB、USDT、USDC甚至信用卡参与。每枚价格仅为0.000258美元，并计划未来登上DEX与CEX，让任何一位在夜里盯盘的信徒都能开仓加码。这不是一场资产配置，而是一场文化动员，是向稳定与保守全面开战的迷因宣言。

