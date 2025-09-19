柴犬币期货上市为其ETF打开序幕！专家预测SHIB将会涨138%！
一位加密专家预测在这个市场周期中，柴犬币价格 将上涨138%。这是在 SHIB期货 的监管进展可能为现货ETF铺平道路之后的预测。另外，燃烧率飙升438%，提升了市场情绪，尽管整体代币销毁未见大幅提升。
专家预计将出现138%柴犬反弹
在最近的一篇X帖文中，加密货币专家 Javon Marks 分享了柴犬币的潜力，指出它有望出现大幅反弹。他强调SHIB的形态持续显示约138%的上涨潜力。这可能会将代币推回至0.000032美元。图表显示代币正在两天的时间框架内于对称三角形形态中整合。这是一种技术形态，通常预示着大规模的突破。在高低点之间的价格行动范围已经缩小。突破箭头显示向上的推动，柴犬币价格 目前接近0.00001341美元。
此外，牛市论点也得到了动能指标的支持。这个迷因币刚刚收盘在支撑点以上，并且其200日指数移动平均线之上。MACD直方图转为正值，RSI同样避免了超买区域。烧毁活动也提升了市场情绪。柴犬币烧毁率在过去24小时内激增了438%，减少了供应，尽管与过去的烧毁周期相比，被销毁的代币总数仍然相对适中。分析师Javon Marks建议，若能在强劲成交量下稳定收盘于0.00001412美元以上，可能会触发算法性购买。这可能会加速其反弹。
柴犬币期货在Coinbase上市
柴犬币可能即将迎来首个ETF的推出，这得益于最近的监管变更。该代币核心团队成员Lucie在一篇帖子中分享了更新的美国证券交易委员会交易所交易基金上市标准，这可能为其推出铺平了道路。Coinbase最近推出了柴犬币期货，这反过来又使得这个迷因币有可能考虑进入现货ETF。新的美国证券交易委员会规则指出，具有受规范的期货交易的加密资产有资格加速审查，可能在75天内完成。
这意味着该代币现在位于许多人所称的ETF观察名单上。这个迷因币与XRP、Cardano和Dogecoin等其他基于期货的资产一起出现。虽然独立的Shiba Inu ETF仍属于投机范畴，但专家认为该币在监管机构超越BTC和ETH后可能会被纳入多资产加密ETF中。另外，Lucie早些时候指出，今年这个迷因币在110多个交易所上可用，并且拥有超过200个交易对。这使其成为全球最广泛可获得的加密货币之一，她认为这种广泛的覆盖范围加强了潜在柴犬币ETF的机会。
