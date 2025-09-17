BTC $117,137.84 1.11%
Cryptonews 新闻

柴犬币价格预测：SHIB鲸鱼一夜狂移7万亿代币　大崩盘还是巨浪反弹即将来袭？

SHIB 加密货币 区块链 柴犬币 迷因币
7万亿SHIB一夜狂移——柴犬币价格预测现暗示鲸鱼驱动的反弹，潜在上涨116%。
柴犬币鲸鱼在一天内转移了超过7万亿SHIB代币，这一举动激增支持了对柴犬币价格的看涨预测

shiba inu transfer count

周六当天共记录了9,330笔柴犬币（SHIB）交易，根据Etherscan数据，这是一年内仅出现三次的水平。近9100万美元的代币在钱包间转移，链上分析师表示，这表明大户在进行大量积累。

在这次转移热潮中，SHIB价格一度飙升至接近0.000015美元，显示出强烈的看涨意图。如果得到确认，这可能标志着随着市场迷因币热度的持续累积，一轮大幅上涨的开始。

柴犬币价格预测：若看涨突破确认　潜在上涨空间达116%

狗狗币ETF的即将推出可能是近期SHIB积累热潮的关键催化剂之一。这一发展可能标志着迷因币季节的开始，投资者正在为下一次爆炸性突破提前布局。

在技术图表上，SHIB刚刚触及关键的水平阻力区域，与200天指数移动平均线（EMA）0.000015美元附近对齐。若突破这一水平，可能确认下一轮重大上涨的开始。

shiba inu price chart

SHIB先前的突破尝试在0.000015美元遭遇阻力位，导致新一轮抛售压力涌现。尽管如此，向0.00001250美元的回调可能为多头提供完美的重新入场点——如果动能回归，将为新一轮上攻铺平道路。

如果SHIB突破0.000015美元，下一个大目标将是0.000028美元，从当前水平计算，上行空间约116%。与此同时，在幕后，一位新晋竞争者正在加密预售市场吸引眼球。

Maxi Doge（$MAXI）预售已吸金超过200万美元，从迷因币老鸟到新兴degen都在密切关注。因为在SHIB与阻力位苦战之际，MAXI可能就是那种能乘上下一波浪潮的早期入场机会。

Maxi Doge（$MAXI）飙升突破220万美元大关　Degen们蜂拥而入

这个迷因币可不是另一个柴犬山寨货——Maxi Doge（$MAXI）是一只咖啡因上头的狗狗，坚信杠杆交易是摆脱妈窝的唯一出路。这纯粹是牛市能量浓缩成一枚代币。

随着以太坊强势突破4K美元大关，MAXI凭借其独特的鲁莽乐观风格乘势而上。通过Maxi Fund，预售资金的25%将直接注入高风险多头仓位。想象一下，用喷气燃料驱动的绿蜡烛。

这只狗才不管止损呢。他的主要爱好是红牛、钻石手交易，以及直指上方的绿蜡烛。Maxi的策略简单粗暴：如果回调，就加倍下注。早期入场再容易不过了。

只需访问Maxi Doge官方网站，连接你的钱包（Best Wallet支持）。然后，你可以用加密货币兑换，或者直接用银行卡支付——整个过程只需几秒钟。

