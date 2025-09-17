BTC $116,655.52 1.27%
替代币新闻

REX-Osprey狗狗币及XRP ETF定于9月18日推出！

Dogecoin etf XRP 狗狗币
根据彭博分析师Eric Balchunas的说法，这周将推出首个现货狗狗币XRP ETF。资产管理公司REX Shares也确认了即将推出的XRP基金，这将是首个为美国的机构投资者提供现货敞口的基金。

首个狗狗币和XRP ETF将于本周日推出

在一篇X发文中，彭博分析师透露，REX-Osprey的狗狗币ETF (DOJE) XRP ETF (XRPR) 将于9月18日推出，这个更新是在上周延期之后发布的。他曾表示这些狗狗币和XRP基金计划在上周推出。然而后来推出有所延迟，并被推迟到这一周。Eric Balchunas曾表示这些狗狗币和XRP基金计划在上周推出。REX-Osprey的狗狗币和XRP ETF，将根据40法案推出。资产管理公司还申请了TRUMP和BONK ETF，但他揭露这些基金何时推出尚无更新。

尽管它们将根据40法案推出，这些狗狗币和XRP基金，将为机构投资者提供这些山寨币的现货敞口，成为首个这样做的基金。目前有关于这些山寨币的现货申请已根据 33 法案提交，但证券交易委员会尚未批准。值得注意的是，七家发行者已根据33法案申请XRP ETF，而三家则申请将持有热门迷因币的ETF。同时，值得一提的是REX-Osprey的基金不仅仅持有现货。

REX Shares确认ETF发布

另外，彭博分析师James Seyffart揭露狗狗币ETF，将持有其他现货狗狗币ETF。同样，XRP ETF将除了现货XRP之外还持有其他资产。在一篇X帖子中，REX Shares也确认其XRP ETF将于本周启动。该资产管理公司指出，XRPR 将是第一个向投资者提供美国第三大加密货币现货敞口的 ETF。

值得注意的是，REX Shares也是首个在40法下推出的Solana质押ETF的发行人，并且最近资产管理额刚刚超过2.5亿美元。与此同时，根据加密分析师Kapoor Kshitiz的说法，近期狗狗币和XRP价格出现了显著变化。狗狗币自年初以来首次触及0.3美元，而XRP在周末重新获得了心理价位3美元。然而，这两种替代币在周末过后均削减了收益，并随着广泛的加密市场下滑。

