REX-Osprey狗狗币及XRP ETF定于9月18日推出！

作者 Frimpong Chan 作者 Frimpong Chan 作者简介 分享 已复制 最后更新: 九月 17, 2025

根据彭博分析师Eric Balchunas的说法，这周将推出首个现货狗狗币和XRP ETF。资产管理公司REX Shares也确认了即将推出的XRP基金，这将是首个为美国的机构投资者提供现货敞口的基金。

As of now, the Doge ETF $DOJE is slated for Thursday launch, as is a 40 Act spot XRP ETF $XRPR (which was in the same prospectus that went effective, Trump and Bonk also in there too, but no word on launch date for those yet) https://t.co/q20takMsAe — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 15, 2025

首个狗狗币和XRP ETF将于本周日推出

在一篇X发文中，彭博分析师透露，REX-Osprey的狗狗币ETF (DOJE) 和 XRP ETF (XRPR) 将于9月18日推出，这个更新是在上周延期之后发布的。他曾表示这些狗狗币和XRP基金计划在上周推出。然而后来推出有所延迟，并被推迟到这一周。Eric Balchunas曾表示这些狗狗币和XRP基金计划在上周推出。REX-Osprey的狗狗币和XRP ETF，将根据40法案推出。资产管理公司还申请了TRUMP和BONK ETF，但他揭露这些基金何时推出尚无更新。

The Rex-Osprey ETF’s are set to launch on Friday without SEC objection, clearing the 75 day review window.



XRP https://t.co/nf00D7OxUR — Chad Steingraber (@ChadSteingraber) September 11, 2025

尽管它们将根据40法案推出，这些狗狗币和XRP基金，将为机构投资者提供这些山寨币的现货敞口，成为首个这样做的基金。目前有关于这些山寨币的现货申请已根据 33 法案提交，但证券交易委员会尚未批准。值得注意的是，七家发行者已根据33法案申请XRP ETF，而三家则申请将持有热门迷因币的ETF。同时，值得一提的是REX-Osprey的基金不仅仅持有现货。

REX Shares确认ETF发布

另外，彭博分析师James Seyffart揭露狗狗币ETF，将持有其他现货狗狗币ETF。同样，XRP ETF将除了现货XRP之外还持有其他资产。在一篇X帖子中，REX Shares也确认其XRP ETF将于本周启动。该资产管理公司指出，XRPR 将是第一个向投资者提供美国第三大加密货币现货敞口的 ETF。

The REX-Osprey™ XRP ETF, $XRPR, is coming this week!$XRPR will be the first U.S. ETF to deliver investors spot exposure to the third largest cryptocurrency by market cap, $XRP.



From REX-Osprey™, the team behind $SSK.@OspreyFunds



View Fund Prospectus:… pic.twitter.com/qMdKhfBZ0e — REX Shares (@REXShares) September 15, 2025

值得注意的是，REX Shares也是首个在40法下推出的Solana质押ETF的发行人，并且最近资产管理额刚刚超过2.5亿美元。与此同时，根据加密分析师Kapoor Kshitiz的说法，近期狗狗币和XRP价格出现了显著变化。狗狗币自年初以来首次触及0.3美元，而XRP在周末重新获得了心理价位3美元。然而，这两种替代币在周末过后均削减了收益，并随着广泛的加密市场下滑。

XRP AND DOGE ETFs ARE COMING THIS THURSDAY



Price action:$DOGE is pulling back, support is at $0.24. If it holds, the next target is the recent high.$XRP is attempting to reclaim $3.03. Failure here puts major support at $2.94. https://t.co/LK3uCzEk7Y pic.twitter.com/3pnV4UShDm — Kapoor Kshitiz (@kshitizkapoor_) September 15, 2025

迷因币迈向功能型资产实验场

在多数迷因币仍以叙事与社群为主导之际，PepeNode（$PEPENODE）选择走出另一条路。该专案从协议设计之初即融入实用性逻辑，打造一套结合参与、挖矿、奖励与通缩机制的经济模型。使用者无需昂贵设备，即可透过建立虚拟矿机节点、质押代币与参与排名竞赛，进入整个生态的价值回圈中。

Mining your way to meme greatness ⛏🔥



PEPENODE is where virtual mining meets meme coin magic. Let’s get those nodes pumping! pic.twitter.com/OzudSv9KQp — PEPENODE (@pepenode_io) September 14, 2025

这种预挖期设计允许用户在代币上线前即参与链下版本的挖矿、销毁与分红。未来主网部署后，系统将自动衔接链上运行，并以智慧合约实现所有资料与奖励的透明处理。特别的是，该协议设定70%升级代币将被永久销毁，形成高度通缩结构，进一步支撑中长期价格表现。平台运行于以太坊之上，并采用PoS共识机制，确保质押安全与节点稳定性。

The PEPENODE presale is live. 🔥



Buy Nodes. Build Your Server Room. Combine Nodes For Huge Bonuses.



Do it all here 👇 https://t.co/d1JAronqiv pic.twitter.com/60uLhEoukP — PEPENODE (@pepenode_io) September 10, 2025

对投资者而言，真正具备爆发潜力的项目，不再只是依靠热度炒作，而是在推出伊始就展现出经济逻辑、参与动机与长期可扩展性的协议。$PEPENODE 作为此轮资产创新的代表，正为下一代迷因币打开新的叙事框架，也让市场见证，一个具功能性的代币如何在真实产能中寻找自己的价值座标。

点击这里参与预售