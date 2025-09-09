BTC $111,134.13 -0.91%
替代币新闻

首个狗狗币ETF将于9月11日推出！迷因币ETF时代正式开动

DOGE Dogecoin etf 狗狗币
彭博分析师Eric Balchunas最近在其X频道上，提供了第一个狗狗币ETF上线的日期，这个REX-OSPREY上周提到根据 40法案所提交的申请计划，同时也反映出，迷因币ETF时代正式开动。

REX-OSPREY狗狗币ETF将于9月11日启动

在一则X文章中，彭博社分析师表示，REX-OSPREY DOGE ETF似乎将于 9 月 11 日启动，这一举措将标志着迷因币 ETF时代的开始。这将是市场上首个在其他加密 ETF 发布中推出的狗狗币和迷因币ETF。值得注意的是，资产管理公司正在根据40法案推出狗狗币ETF。Eric Balchunas指出，大量的33法案狗狗币ETF申请，仍在等待美国SEC的批准。彭博社分析师随后评论说，这可能是第一个故意持有无用资产的美国ETF。

REX-OSPREY上周首次提到 DOGE ETF 的推出。值得注意的是，资产管理公司以类似方式推出该基金，就像推出其 Solana ETF一样，后者也是首个上线的SOL挖矿ETF。自从暗示狗狗币ETF将推出以来，狗狗币价格已录得显著涨幅，从上周约0.21美元的低点上升。根据 CoinMarketCap 据显示，这个传奇迷因币目前的交易价格约为0.268美元，过去7天上涨了近17%。

其他狗狗币ETF也将来临

依据33法案提交的其他狗狗币ETF也可能很快推出，根据彭博分析师Eric Balchunas和James Seyffart预测，美国SEC在今年批准这些基金的机率高达90%，另一方面，Grayscale、Bitwise和21Shares均已根据33法案提交申请，计划针对该顶级迷因币提供ETF。

SEC必须在10月18日之前批准或拒绝提议的规则变更，以上市和交易Grayscale ETF的股份，这是最后期限。与此同时，Bitwise的申请的最终截止日期要到11月12日。然而，美国SEC委员会可以同时批准所有狗狗币ETF，这与其同时批准比特币和以太坊ETF的方式类似。

狗狗币重燃人气引发下个百倍迷因币

在狗狗币带动的迷因币复兴中，Maxi Doge（$MAXI）这枚新秀备受瞩目。预售刚结束，筹资金额已接近200万美元。其叙事主轴围绕一只身材健硕、热爱高杠杆交易的健身狗形象，成功融合了迷因文化与当下投资者追逐高波动性的心理。不同于过往缺乏产品结构的迷因币，Maxi Doge 结合了质押、社群竞赛等功能设计，试图为持有者提供持续参与诱因。

其代币分配架构亦偏向公平。超过40%供应量分配至公开预售，无内部私募或机构预留，显著降低上市后大户砸盘风险。预售阶段即开放质押功能，最高年化收益可达160%，为早期参与者提供稳定现金流，目前代币价格约为 0.0002565美元。$MAXI 正瞄准交易所上架与社群大使活动，准备进入迷因币市场主舞台。对于预期未来整体资金轮动回到迷因叙事的投资者来说，项目具备明显的进场优势。

点击这里参与预售
Frimpong Chan
