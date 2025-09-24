为何Pi Network可能很快达到新高？短期将挑战0.322美元上行趋势线

Pi Network价值已经从历史高点暴跌超过93%，为精明的投资者提供了潜在的买入机会。技术指标和即将发生的事件，可能会重新点燃这种快速增长的加密货币。

GC5RNDCRO6DĐM7NZDEMW3RIN5K6AHN6GMWSZ5SAH2TRJLVGQMB2I3BNJ👛This wallet just received 500 million Pi and is creating new wallets at an alarming rate. Something big is about to happen. Could it be preparing to list on Binance?💹🚀#PiNetwork pic.twitter.com/kHdD1rcbOQ — PiNetwork⚡️阿龙 (@fen_leng) September 20, 2025

调整代表即将到来的趋势反转？

最近 Pi Network价格 的崩溃，导致PI失去超过93%的价值，可能只是更重大反弹之前的暂时调整。事实上，该资产已形成了非常看涨的技术模式，如下跌楔形和双底，这通常是趋势反转的先兆。此外，有几个外部因素可能驱动Pi Network的价格回升。首先，一位持有超过3.81亿代币的匿名投资者进行的大规模购买，目前估值超过1.12亿美元，透露了有关即将发展的内部信息。

此外，Pi Network的联合创始人 Chengdiao Fan，参加TOKEN2049活动也可能带来显着影响。在此次会议上，她将讨论Pi币在Web3行业中的角色，这可能会激起对该代币的兴趣重燃。尽管 Pi Network 最近经历了惊人的下跌，但精明的投资者将其视为在潜在反弹之前布局的机会。技术指标和即将到来的事件确实似乎暗示在未来几周将有趋势反转。因此，保持对市场发展的了解，以抓住这个快速扩张的加密货币的最佳机会，将是至关重要的。

Dr. Chengdiao Fan, Co-Founder of Pi Network, will speak at the major TOKEN2049 conference in Singapore (October 1-2), a key opportunity to present Pi’s views on real-world utility, community building, and the future of blockchain adoption.@dorisyincpa @lurima_pi #pi #GCV #iRANPi pic.twitter.com/tR7uVpdkEw — KIAVASH (@Kamraniyan) September 9, 2025

信心十足投资者正在逢低买入

现时，集中交易所CEX的钱包储备下降表明，信心十足的投资者正在逢低买入。Pi Network创始人Nicolas Kokkalis和Chengdiao Fan于周一参加了与Sign in Seoul合作的社区见面会。创始人分享了关于Pi Network智能合约开发的演示，强调即将进行的协议升级和基于AI的KYC功能，以加快用户入驻。然而，见面会未能提升投资者的情绪，PI代币在周一创下0.1842美元的历史新低，最终收于0.2860美元。

💜BREAKING: The two founders of Pi Network appeared in South Korea🇰🇷. This is the first time they have appeared in public together! pic.twitter.com/AIc1VxgVkp — Pi News (@PiNewsMedia) September 22, 2025

尽管最近崩盘，PiScan数据显示，在过去24小时内，中交易所CEX的储备中净流出796万PI代币，与从历史低点的反弹相一致。这表明信心十足的投资者，正在以低价入手这款移动挖矿加密货币。Pi Network交易价格于9月23日晚上约为0.2733美元，连续第三天延续跌势。回调使下行通道突破失效，目标指向0.2387美元的支撑位。

若收盘价果断低于历史低点0.1842美元，将确认跌破下行通道。这可能导致进一步下跌至0.1555美元的S3支撑位。日线图上的动能指标显示卖方主导，相对强弱指数RSI在25时跌入超卖区。此外，MACD在周日穿过信号线后延续下行趋势。这表明看跌动能正在上升。向若价格反弹至0.2996美元的支撑位，可能会挑战0.3220美元的上行趋势线。除此之外，另一个支撑位0.2838美元可能成为下一个关键阻力位。

