Perplexity AI 预测：XRP、Solana和以太坊2025年底的价格走势

Perplexity AI 认为加密货币三大最大山寨币到新年可能比比特币涨幅更高。

作者 Sze Lam 最后更新: 十月 9, 2025

Perplexity，这款以其名字命名的AI助手，与OpenAI的ChatGPT展开竞争，已发布一份极为看涨的市场预测，暗示XRP、Solana和以太坊可能在年底前超越比特币。

10月，传统上被称为“Uptober”，长期以来被视为比特币和加密货币整体最强劲的月份之一，往往成为整个行业延长牛市行情的火种。

随着美国加密业务即将迎来监管框架的前景，XRP、Solana和以太坊可能在新一轮加密牛市中获得大部分新资金流入。此外，一款全新且仍处于低调的加密预售项目，也可能在交易所上市时爆发。

XRP（Ripple）：Perplexity AI瞄准年底前价格突破10美元

Perplexity AI的预测显示，Ripple的XRP（$XRP）可能在年底前达到10美元，较当前约2.97美元水平翻倍多。

跨境支付领导者展现出非凡的持久力。在Ripple与SEC长达五年的法律斗争以公司胜诉告终后，投资者于7月18日将XRP推升至3.65美元，这是其七年来的首次新高。

根据Perplexity AI的预测，如果XRP能果断突破7月峰值，12月前价格超过5美元似乎触手可及，在合适条件下10美元是一个合理的拉伸目标。

在过去十二个月中，XRP上涨443%，超越所有主要非稳定币加密货币。相比之下，比特币上涨97%，以太坊上涨85%。

技术指标显示，2025年全年形成了三个看涨旗形形态，其中两个在夏季，这可能预示着第四季度进展中上涨势头的重启。

展望未来，交易者预计10月的季节性强势、额外ETF批准以及待定的美国加密立法将成为重大催化剂。

Solana (SOL)：Perplexity AI预计突破1000美元

Solana ($SOL) 已巩固其作为领先智能合约平台之一的地位，维持市值超过1210亿美元，其生态系统内总锁定价值 (TVL) 超过125亿美元。

市场猜测围绕本月晚些时候美国现货Solana ETF批准的可能性日益加剧，这一事件可能释放类似于比特币和以太坊ETF所观察到的资金流入。

Solana也是最能从现实世界资产代币化和稳定币采用中受益的加密货币之一，机构正在快速采用，因为其网络仍比以太坊更快且成本更低。

在价格方面，Solana在1月达到250美元，4月滑至100美元，现在交易价格约为221美元，正准备进一步上涨。

从看涨旗形形态突破，Perplexity预测年底前可能飙升至700-1000美元，潜在超过其以往历史高点293.31美元的三倍多。

以太坊(ETH)：Perplexity表示领先智能合约网络代币或达10000美元

以太坊 ($ETH) 仍是dApps和DeFi的核心基础设施，市值超过5430亿美元，其生态系统内总锁定价值超过944.7亿美元。

Perplexity AI预测ETH在年底前可能攀升至约10000美元，从当前4490美元水平上涨123%。如果特朗普总统政府推动全面加密改革，提供鼓励更大采用的监管确定性，额外势头可能出现。

进入10月，ETH正挑战4000美元上端的顽固阻力。果断突破可能为向6000美元或更高的反弹铺平道路。

如果价格跌破4000美元，以太坊仍显示出3500-3700美元之间的强劲支撑。中旬10月的反弹可能推动价格在10月升至5000美元，从而创下新ATH，而10000美元则是新年最终牛市目标。

