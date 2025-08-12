Metaplanet新增518枚比特币 比特币总储备突破18,000枚大关

作者 Ada Chui 作者 Ada Chui 关于作者 专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。 最后更新: 八月 12, 2025

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

Metaplanet是一家在东京证券交易所上市的日本投资公司，该公司通过再购买518枚比特币，加大了对比特币的投资力度，使其总持有量提升至18,113枚比特币（价值21亿美元）。

该公司在2024年由首席执行官Simon Gerovich带领下，从酒店管理业务转型为数字资产领域，并迅速成为亚洲最积极的企业比特币积累者之一。

Gerovich曾是高盛衍生品交易员，他将公司的财务策略大胆转向仿效MicroStrategy的模式。Metaplanet的“5.55亿计划”旨在到2027年底累积210,000枚比特币，约占比特币总供应量的1%。

这相比之前的“2100万计划”有了大幅提升，后者的目标是在2026年前持有21,000枚比特币。

Metaplanet利用创新融资工具推动比特币扩张

为支持这一扩张计划，公司依靠零息债券、移动行权权证以及永续优先股发行等非常规融资方式筹集资金。

最新一次收购是在8月1日提交货架注册申请之后进行的，该申请旨在通过发行永续优先股筹集最高可达5,550亿日元（约合37.4亿美元）的资金。

在同一提案中，Metaplanet还计划将公司授权发行的股份总数提高至27.2亿股，并引入两类永续优先股，每类股份具有不同的风险与转换特征。公司表示，此举旨在使融资灵活性与投资者偏好保持一致。

零息债券、认股权证与优先股推动比特币收购

Metaplanet此前的融资行动同样规模可观。公司发行了价值2,703.6亿日元（约合18.2亿美元）的零息可转换债券，并通过移动行权权证筹集了90.9亿日元（约合6,125万美元）。此外，公司还向战略投资者发行永续优先股，募集资金127.5亿日元（约合8,591万美元）。

公司还进行了规模较小的战术性融资，例如一次1,493万日元（约合10.06万美元）的股份发行，以及一次1,754万日元（约合11.82万美元）的优先股出售。虽然金额不大，但这些举措帮助公司保持了稳定的比特币收购节奏。

Metaplanet的战略建立在一个核心信念之上，即比特币将在长期内持续升值，既可作为价值储存工具，也能对冲货币贬值风险。公司激进的收购计划已使其成为亚洲最大的企业比特币持有者。

该计划使公司跻身全球最大机构比特币买家之列

分析人士指出，该计划的规模已使Metaplanet与全球最大机构比特币买家处于同一水平。这表明，比特币作为企业财库资产正日益被主流接受。不过，其融资计划的规模也引发了担忧。将大量资金集中于单一且波动性较大的资产存在风险，尤其是在市场环境发生变化时。

Gerovich坚持认为，这一策略是经过精心计算的。他表示，每一项融资工具的设计，都是为了在推进比特币目标的同时优化股东价值。此外，公司持续在优先股和可转换债券方面获得强劲的投资者需求，他认为这是市场对其愿景充满信心的证明。

如果Metaplanet能在2027年前实现持有21万枚比特币的目标，其资产负债表将被彻底重塑，并巩固其作为加密货币领域最具影响力企业之一的地位。