亿万富翁Michael Saylor暗示将大额买入比特币 下一个目标100万美元

作者 Sze Lam 最后更新: 八月 11, 2025

比特币今日攀升至120,185 美元，24小时内上涨逾 1.30%，成交量强劲，达到816.5亿美元。作为全球最大加密货币，其市值已达2.39万亿美元，流通量不到2,000万枚。

MicroStrategy联合创始人Michael Saylor——其公司持有628,791枚BTC，价值742.1亿美元，再次点燃市场的看涨情绪。他在近期发文中表示，不断累积BTC是通往财富的最可靠途径。

市场分析人士将其解读为可能进一步大规模购入的暗示，这一举动或将为比特币迈向100万美元的下一波上涨奠定基础。

Saylor不断扩大的比特币押注

Saylor的投资组合追踪数据显示，MicroStrategy的比特币持仓至今实现了61.04% 的总收益，平均买入成本为每枚73,290美元。他们多年来在价格下跌时持续买入，如今已成为全球最大的企业级比特币持有者。

If you don't stop buying Bitcoin, you won't stop making Money. pic.twitter.com/G9S2gPO1t8 — Michael Saylor (@saylor) August 10, 2025

这一激进的累积策略正发生在比特币供应持续收紧之际——减半事件与机构兴趣的不断增加正减少市场流动性。若 MicroStrategy 或其他巨鲸继续以这样的速度买入，市场稀缺性可能会进一步加剧，而这一动态在历史上往往会推动价格大幅上涨。

比特币 (BTC/USD) 技术前景：仍指向上涨

比特币正突破一个“看涨旗形”形态，这是典型的延续信号。价格已强势突破 118,500 美元的旗形阻力位，并实现日线收高。50 日指数移动均线（EMA）在 114,140 美元依然稳固支撑，整体趋势保持完好。

#Bitcoin Technical Outlook 📊

BTC breaks out of bullish flag above $118.5K, holding 50EMA $114.14K support.

RSI 62, MACD bullish crossover.

Targets: $123.25K, $127K

Invalidation: Close < $117.3K#BTC #Crypto #BitcoinPrice pic.twitter.com/AFqMeypxN1 — Arslan Ali (@forex_arslan) August 11, 2025

在从98,194美元到123,248美元的斐波那契回撤测算中，比特币已重新站上23.6%回撤位（117,335美元），并将其转化为支撑基础。

关键动能指标确认趋势：

-RSI：62.64，持续上升但未进入超买区。

-MACD：形成看涨金叉，柱状图增大。

若日线收盘站稳120,000美元上方，将有望打开通向123,250美元，甚至127,000美元的空间。

比特币交易计划与风险控制

入场点： 日线收盘确认突破120,000美元

日线收盘确认突破120,000美元 止损位： 117,300美元下方

117,300美元下方 第一目标位： 123,250美元

123,250美元 第二目标位： 127,000美元

127,000美元 交易偏向：只要维持在117,300美元上方，依旧看涨

跌回旗形形态内部将令突破失效，并将市场关注重新聚焦在114,000美元的EMA支撑位上。成交量的确认将是维持动能的关键。

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。