比特币价格预测：看涨旗形与政策转向　12.3万美元的突破希望

比特币
Sze Lam
Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

比特币目前稳定在116,830美元，随着美国主流采用加速推进，势头正盛。在多个州设有门店的人气便利店连锁Sheetz推出活动：通过Flexa使用加密货币支付，在下午3点至7点期间，所有消费可享五折优惠。

这项名为“Crypto Crave & Save”（加密狂热省钱）的促销，旨在推动人们在现实世界中花费真正的加密货币，且付款会即时兑换为法币，以保护商家免受价格波动影响。

它正在扩散。Steak‘n Shake刚刚报告称，相比信用卡支付，使用比特币节省了50%的支付手续费。这些迹象表明，美国企业正开始将数字资产视为不只是投资工具，而是可实际运作的支付工具。

美国与欧盟的监管分歧

在大西洋彼岸，欧洲银行管理局已敲定拟议规则，为比特币等“无抵押”加密资产设定1,250%的风险权重，这意味着欧盟银行每持有100万欧元的BTC，需要配备1,250万欧元的资本金。虽然该措施可能限制欧洲的加密货币敞口，但它也正式将比特币纳入金融体系，分析师表示，这一步可能会强化其长期采用。

相比之下，美国的政策正朝相反方向前进。总统唐纳德·特朗普宣布计划允许加密货币纳入401(k)退休计划，向一个9万亿美元的市场敞开大门。消息公布后，以太坊上涨4%，加密相关股票也集体走高，Coinbase上涨3%，Galaxy Digital上涨6%，Bitmine Immersion上涨8%。Galaxy CEO Mike Novogratz称这是将数字资产纳入主流金融的一个“里程碑”。

比特币（BTC/USD）技术面显示看涨延续信号

从图表来看，比特币依然处于自7月底触及123,255美元高点以来的看涨旗形形态中整理。该形态的下沿与4月以来的上升趋势线及50日SMA（113,154美元）重合，形成关键支撑汇合区，持续吸引买盘进场。

比特币价格走势图 – 来源：TradingView

动能正转向积极，日线RSI在此前超卖回升后达到54。守住113,682美元的0.382斐波那契回撤位，进一步强化了上行走势的可能性。若突破117,350美元，可能为重返123,255美元打开通道，后续目标在126,981美元和131,574美元。

不过，如果113,150美元失守，短期情绪或转向谨慎，可能下探110,725美元和107,768美元。考虑进场的交易者可关注高成交量突破117,350美元，以确认上行突破。

比特币第四季度价格展望

零售采用率上升、有利的美国政策转向以及技术面结构支持，共同赋予比特币看涨倾向，助力其迈入第四季度。若看涨旗形向上突破，可能开启新一轮上涨行情，铺平通往部分分析师预测的2025年25万至50万美元目标的道路。

随着机构与零售需求趋于一致，比特币当前的盘整或更像是蓄势待发的跳板，而非简单的暂停。

新预售项目Bitcoin Hyper（$HYPER）结合比特币安全性与Solana速度

Bitcoin Hyper（$HYPER）是首个由Solana虚拟机（SVM）驱动的比特币原生Layer 2，旨在通过快速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApps）及迷因币创建，助力比特币生态系统升级。

通过融合比特币的安全性与Solana的高性能，$HYPER解锁了强大的新用例，同时实现无缝的比特币跨链桥接。

项目已由Consult审计，致力于实现可扩展性、简洁性和可信任性。投资者兴趣高涨，预售已突破740万美元，剩余配额有限。HYPER代币当前价格仅为0.012765美元，但预计在未来3天内价格将上涨。你可通过官方Bitcoin Hyper网站使用加密货币或银行卡购买HYPER代币。

点撃这里参与预售

Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 作为一位财经编辑，她不仅熟悉传统金融市场，还密切关注加密货币市场的动态。她热衷于分析和解读加密货币的趋势、项目和投资机会，为读者提供有价值的信息和观点。她通过撰写文章、编辑报道和参与行业讨论，将复杂的概念和技术转化为易于理解的内容，帮助读者更好地了解和参与加密货币领域。
