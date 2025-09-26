中国控股公司开启10亿美元加密财库策略！九紫新能美国股价即时上涨55％

作者 Frimpong Chan 作者 Frimpong Chan 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。 最后更新: 九月 26, 2025

位于中国的九紫新能控股已透露一项针对比特币、以太坊和BNB的十亿美元资金配置计划，公司董事会批准了由专门风险委员会严格监督的加密资产投资政策。这个举措使公司与其他将加密货币用作长期储备策略的企业保持一致。首席执行官表示，此举旨在多元化储备并提升股东价值。

九紫新能推出10亿美元加密计划

最近九紫新能，这家中国新能源车的零售商和特许经营商，宣布其董事会已批准一项加密资产投资政策。本项倡议将允许最多10亿美元的加密货币购买。认定比特币、以太坊和BNB将是最初的主要配置。他们还暗示将在后续扩展，这将需要风险委员会的批准。现时，加密货币专家Dr. Doug Buerger被任命为公司的首席营运官，根据首席执行官李韬的说法，政策旨在通过将储备多样化为被视为价值储存的资产来增强股东价值。

JUST IN: 🇨🇳 Chinese publically traded Jiuzi Holdings approves up to $1 billion investment in #Bitcoin and crypto.



Nothing stops this train 🚀 pic.twitter.com/0S2GxTNeaj — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 24, 2025

另外，公司强调不会参与投机交易。相反，虚拟货币资产将由顶级保管人安全保存。它还将由CFO高慧洁领导的虚拟货币资产风险委员会进行监控。九紫新能将通过SEC文件分享重要的收购，以确保透明度。Dr. Doug Buerger强调该计划体现了一种前瞻性视野，并代表了对全球经济不确定性的对冲，而非短期投资。该公司旨在追随国库空间的积累趋势。例如，Michael Saylor的Strategy早前增加了比特币的购买，将其持有量扩大至470亿美元。

这家中国公司的消息在美国交易市场引发了剧烈反应。根据财经网站的数据，九紫新能控股的股价在公告后的盘前交易中上涨多达55%。然而，随后的涨幅减弱，随着常规交易开盘，股价回落约32%。此次激增紧随九紫新能在5月时的声明，该声明表示其计划在未来一年内，将通过发行股票来收购1000枚比特币。

数字资产添加在公司储备中

这个策略使九紫新能控股与其他跨国公司一样，添加越来越多使用数字资产来多样化资产负债表。日本的Metaplanet以超过6.32亿美元购买比特币，使其成为该代币的前5大企业持有者之一。其他公司也在扩展超越比特币的投资。例如，CEA Industries的BNB持有量在以约2600万美元购买30000个BNB后增加至418,888个代币。

Bitcoin Treasury Twitter had a major gap.



Sites showed BTC holdings, but none surfaced many key metrics needed to properly value these companies – volume, volatility, options data, market returns, and more.



We built https://t.co/aIhGju8dJG to close that gap 📊 pic.twitter.com/yyUfGueulW — Rohan Hirani (@rohanhirani_) September 24, 2025

与此同时，Tom Lee的BitMine已稳步增加其以太坊持有量。该公司最近向其资产负债表增加了价值8600万美元的代币。这一累积趋势强化了以太坊的乐观预测，即该代币可能在年底上涨至12,000至15,000美元的范围。这类行动暗示着虽然比特币仍然是大多数财政策略的基础，但企业对以太坊和BNB的兴趣正在扩大，另外，Solana与及狗狗币也开始成为这些公司的新目标。

Snorter Bot抢先埋伏潜力项目

Snorter Bot Token ($SNORT) 的优势在于，它能在迷因币真正拉盘前抓住突破信号。换句话说，这让散户有机会提前埋伏，而不是等到最后被当接盘侠。 其核心武器之一就是Solana与以太坊链上的Mempool扫描。通过监控链上待确认交易，Snorter 可以在新代币发行或流动性注入的瞬间第一时间捕捉，甚至早于交易所或CoinGecko等追踪平台上架。

为什么Snorter能在众多Bot中脱颖而出，首先，它有着全网最低的手续费。大多数Bot单笔收费约 1%，但只要持有 $SNORT，手续费就能降到0.85%。这意味着你的每一笔盈利，都能留在自己口袋里，而不是被抽走。其次，项目原生部署在Solana上，速度媲美 Trojan，同时也在扩展到以太坊和其他EVM链，像 Maestro一样走向多链布局。换句话说，今天你能享受闪电般的执行，未来还能覆盖更广的市场。最后，虽然 Banana Gun 会给持有人分成，Snorter 却赋予代币更直接的交易优势，手续费折扣、无限 Snipes、Staking 奖励、治理权，以及高级分析工具存取权限。

最后，对交易者来说，这意味着 $SNORT 不只是一个被动持仓，而是你每次使用Bot时的主动优势。不过，仅剩24天，当前每枚0.1055美元的预售价即将结束。Snorter Bot的筹资已比 Banana Gun早期轮高出270万美金，一旦上线交易所，势必掀起强势冲击。

点击这里参与预售