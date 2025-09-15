BitMine持仓突破200万枚以太坊 股票交易量稳居头十位置

BitMine 的加密资产与现金储备、 Moonshots资产总计 107.71 亿美元，其中包括 215.1 万枚 ETH 代币、5.69 亿美元的可动用现金，以及其他加密货币。

BitMine 目前是美国交易量第 28 大的股票，日均成交额达 20 亿美元（5 日均值）。

仅次于Strategy的加密金库

BitMine 的机构投资者阵容强大，包括 ARK 创办人 Cathie Wood、MOZAYYX、Founders Fund、Bill Miller III、Pantera、Kraken、DCG、Galaxy Digital。

BitMine 拥有全球规模最大的以太坊金库，位居全球加密金库排行榜第 2，仅次于持有 638,460 枚比特币（市值 740 亿美元）的 Strategy Inc（MSTR）。

华尔街正关注区块链移业

BitMine 董事长、Fundstrat 联合创始人 Thomas Tom Lee 表示：“BitMine 的加密资产总额接近 110 亿美元，并已突破 200 万枚 ETH 的里程碑。正如我们 8 月的董事长致辞中所提到的，华尔街正大举迁移至区块链，同时 AI 与 Agentic-AI 正在催生代币经济，这为以太坊创造了超级周期。幂律效应将使大型 ETH 持有者受益，因此我们正在推进‘获取 5% ETH’的炼金战略。”

他还补充道：“GENIUS 法案与美国 SEC 的 Project Crypto 对 2025 年的金融业带来的变革，堪比 1971 年 8 月 15 日布雷顿森林体系解体、美元脱钩黄金的历史时刻。那一事件成为华尔街现代化的催化剂，孕育了今日的金融巨头与支付网络，并最终被证明是比黄金更优的投资。”

Lee 强调：“我们依然坚信，以太坊将在未来 10 到 15 年成为最大的宏观投资之一。华尔街与 AI 进入区块链，将推动现行金融体系的全面转型，而大多数创新正发生在以太坊生态中。”

