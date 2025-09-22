Metaplanet再购5,419枚比特币 超越Bullish成为全球前五大持币公司
在日本上市的Metaplanet本周伊始再次出手，斥资6.3253亿美元购买5,419枚比特币，进一步强化其以比特币为核心的资产储备策略。此次交易的平均买入价格约为每枚比特币116,724美元。
“截至2025年9月22日，我们共持有25,555枚比特币，总投入27.1亿美元，平均每枚成本为106,065美元，”首席执行官Simon Gerovich周一在X平台上写道。
此次新一轮大举买入，使Metaplanet跻身全球前五大企业比特币持有者行列，超越持有24,300枚比特币的Bullish。 Michael Saylor领导的Strategy则稳居榜首，总持仓达638,985枚比特币。
此外，根据Metaplanet的内部数据，这也是该公司迄今为止规模最大的一笔比特币采购。 Gerovich补充指出，随着这笔交易，Metaplanet在2025年迄今的比特币投资收益率已达395.1%。
积极的比特币积累契合Metaplanet目标
Metaplanet的比特币策略既激进又透明。截至2025年4月中旬，该公司仅持有4,525枚比特币，当时刚刚跻身全球前十大上市公司比特币持有者行列。
公司最初宣布将在2025年底前累计持有10,000枚比特币，而这一目标已于6月16日提前实现。此外，Metaplanet曾表示将在2026年前购入21,000枚比特币，但之后更新了其资产储备策略。
Metaplanet的这项行动常被称为“亚洲版Strategy”，其宏大的“5.55亿美元计划”正式启动，目标是在2027年前筹集54亿美元，用于购入210,000枚比特币。
本月初，公司完成了一项规模达14亿美元的股票增发，发行3.85亿股新股，以继续扩大比特币持仓。
Metaplanet股价下跌1.64%，比特币跌破11.5万美元
根据Google Finance数据，Metaplanet周一在日本的股价下跌1.64%。该股在过去一个月已累计下跌超过28%，但年初至今仍上涨66.71%。
与此同时，比特币在过去24小时内下跌0.94%，至114,491美元，表现逊于整体加密货币市场。截至发稿时，比特币交易价格为114,503美元。本轮下跌与技术阻力、大户行为以及监管动态密切相关。