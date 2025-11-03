BTC $107,711.79 -2.74%
11月真的是加密市场Moonvember？这才是比特币显示的实际数据

Frimpong Chan
Frimpong Chan
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则,注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。
免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

11月在比特币传说中有着很多的故事，但典型的11月是平实月份，而这个突破性平均值被2013年的暴涨所扭曲。加密分析师Lark Davis在其频道称，今年的11月将会比特币的强劲月份，因其过去平均增长接近42%。根据CoinGlass的比特币月回报热图显示，这个数字在2013年至2025年期间的均值是实际的，但这不是完整的故事，其11月的中位数是（8.81%），而均值只是被2013年（+449%）的异常值拉高。

均值与中位数的指标很重要

其实 比特币均值与中位数 这区别是很重要，中位数描述了周期中的典型11月。均值对异常变动敏感，而2013年在样本中占据了主导地位。向下看十一月的栏位，分散度显而易见：2018年有深度损失（-36.57%），2019年（-17.27%），2021年（-7.11%），2022年（-16.23%）；2020年有稳固的增长（+42.95%），2024年（+37.29%），以及较为平静的2025年（+0.54%）。这个范围解释了为什么11月平均强劲，其实只是一个描述性的历史，而不是一个实际的预测。

而Uptober和Moonvember源于何处？它们是社区的迷因，每年秋季重现，用来标签希望中的10月反弹和随后的十11月跟进。热图确实在某些方面显示了支持性的历史，十月的平均增长为（+19.92%），中位数为（+14.71%），但季节性从未保证任何单一年份的结果。如果要利用这些数据来自欺欺人，将任何季节性统计数据与均值和中位数配对，引用范围，并避免将42%的均值反向计算为价格目标。在实践中，交易者应该寻求突破明确的阻力、宽度改善和更高的成交量，然后再依赖于日历效应来决定市场的走势。

Moonvember真的会更好？

比特币在10月开始时寄予厚望，受到其在该月份历史性上涨的趋势所促动——这一现象被加密货币交易者称为「Uptober」。市场预期季节性趋势、持续的交易所交易基金ETF流入以及宽松的货币政策将驱动收益，认为比特币可能会继续创下新高。但是，这种加密货币却回落，上月下跌超过 5%，目前在 108,000美元附近徘徊。这是自2018年以来首次出现负面的10月收盘，打破了过去几年中强劲表现的连续纪录，过去几年的中位数收益率为11.2%。

这种失望将焦点转向了11月，最近被称为「Moonvember」，虽然它通常是为了希望那些山寨币和表情币能够大涨而保留的。然而，在过去的14年里，11月是比特币在10月之后的第二强月份，中位数收益为10.3%。但随着宏观经济压力依然存在，11月能否在10月失败的地方交出成果呢？社交媒体对于Uptober的热度随着月份的推进而变得不佳，且替代币也随之下跌。以太坊在3790美元以下盘整，本月下跌了10%，而Solana面对轻微的修正后已跌至187美元以下。

基本指标仍然支持市场

尽管下跌，比特币市场占有率稳定在约57%，而鲸鱼还在继续累积，像是BitMine Immersion Technologies这样的实体目前拥有了331万以太坊。分析师将此视为由流动性驱动的中期调整，不动用杠杆且链上活动在上升。历史数据有利于11月，稳定的中位数收益和平均高峰达到40%。对于2025年的预测各异，但许多分析师持乐观态度，一个预测显示将涨至125,000美元，比目前水平高出13%，而其他的目标是144,000美元甚至150,000美元，如果ETF资金流入持续的话。摩根大通的分析师预测比特币在2025年底将达到165,000美元。

主要驱动因素包括美联储最近的25个基点降息和量化紧缩的结束，这可能会注入流动性。即将到来的事件，如比特币白皮书周年纪念日以及加拿大可能的稳定币监管，都是催化剂。BlackRock和其他ETF发行商继续吸引资本，Solana的质押ETF首秀表现强劲。随着坚实的基本面和季节性利好，11月可能会改写剧本。突破115,000美元可能确认此次反弹，而跌破100,000美元则发出谨慎信号。不过比特币并不是没有过重大回调。下跌50%并不少见。然而，长期前景仍然向上，无论是出现在11月还是12月，至少拥有一些加密货币仍然是多元化投资组合中的一种策略。

