比特币价格预测：为何十一月多头瞄准 16 万美元关口

比特币（BTC）目前交投于约 110,150 美元，过去 24 小时上涨约 0.72%。交易者在进入十一月前，正权衡多重市场信号。尽管短期走势仍存不确定性，但 比特币的长期趋势依然强劲，受到机构持续建仓与企业信心支撑。

不过，分析师提醒，若价格跌破 10 万美元关口，可能将考验市场情绪并动摇投资者信心。

市场动能仍由企业资产负债表扩张及机构层面的乐观预期所支撑。其中，Strategy 公司——全球持有比特币规模最大的上市企业——确认暂不考虑并购或合并计划，显示其将继续专注于核心比特币战略。

这一表态为投资者提供了清晰信号，反映出公司对可持续增长与透明运营的坚定承诺，而这两大特质正是使 Strategy 股价长期与比特币走势保持高度相关的关键因素。

Strategy 与 Coinbase 强化机构信心

Strategy 公司董事长 Michael Saylor 强调，收购其他比特币金库型公司既风险高又耗时。相较之下，公司将继续聚焦自身核心优势——购买比特币、发行数字信贷以及保持财务透明度。

目前，Strategy 公司账面持有 640,808 枚比特币（BTC），稳居全球企业级比特币持仓榜首。

Strategy’s Saylor Says It’s Not The Time To Buy Rivals – https://t.co/uMJym86JXw pic.twitter.com/CONIZDu0kK — Crypto News (@lypp) October 31, 2025

Strategy 首席执行官 Phong Le 补充指出，并购往往伴随着潜在风险。通过避免复杂交易结构，公司希望保持运营高效、策略可预期，并持续专注于长期比特币资产积累。

这一信号在散户与机构投资者之间产生了共鸣，强化了市场对 Strategy 长期比特币战略的信任。

🚨 BREAKING: 🇺🇸 Coinbase bought $300 MILLION Bitcoin in Q3 🔥 pic.twitter.com/GkDOoBwDfY — SwingPoint (@SwingPoint_SP) November 1, 2025

与此同时，Coinbase 通过在第三季度新增 2,772 枚比特币（BTC），将其总持仓提升至 14,548 枚 BTC（约合 15.7 亿美元），进一步巩固了其作为机构级信任交易所的地位。

公司第三季度财报显示，净利润达 4.326 亿美元，同比增长超过五倍，主要得益于交易收入与订阅服务收入的显着提升。

Coinbase 最新财报核心数据：

营收：19 亿美元（同比 +55%）

交易收入：10.5 亿美元

订阅收入：7.467 亿美元（同比 +34%）

Coinbase 的比特币增持进一步强化了市场对数字资产作为长期储备的信心。同时，其在衍生品、代币化资产及稳定币服务领域的业务扩张，进一步验证了该交易所在传统金融与加密金融融合中的重要地位。

比特币技术前景：三角形突破临近

比特币（BTC）价格预测仍维持中性态势，目前交投于 110,089 美元 附近，日内上涨约 0.4%。在 4 小时图上，价格走势正收敛于一个下降三角形形态内。

该结构由逐步走低的高点与约 106,375 美元的稳定支撑位构成，显示市场正处于盘整阶段——这一阶段往往是强势突破的前兆。

20 期指数移动平均线（EMA）继续充当动态阻力，抑制上行尝试。近期的蜡烛图形态以纺锤线和十字星为主，显示出当下多空双方在短期控制权上的犹豫与拉锯。

然而，自十月中旬以来的上升趋势线表明买方正在逐步入场，形成了一系列更高的低点。这是一个细微的看涨信号，暗示在较低价位区间存在资金积累。

动量指标与这一结构相呼应。相对强弱指标（RSI）目前为 46.9，正从接近超卖区间回升，暗示可能出现看涨背离。如果 RSI 升破 50 且价格维持在 108,000 美元以上，将可能确认反弹阶段的形成。

目前，比特币的波动率依然受到压缩，但该形态表明一次突破即将来临。

交易设置

入场点：在 111,675 美元上方买入（突破确认后）

止损位：设于 106,300 美元下方（趋势线支撑）

目标位：116,350 美元与 119,750 美元

若价格跌破 106,300 美元，可能将动能转向空头，目标分别指向 103,500 美元与 100,250 美元。

Bitcoin Hyper：比特币在 Solana 上的下一次进化？

Bitcoin Hyper ($HYPER) 正在为比特币生态带来全新阶段。尽管 BTC 依然是安全性的黄金标准，但 Bitcoin Hyper 补足了比特币长期以来的短板——Solana 级别的速度。

作为首个由 Solana 虚拟机（SVM） 驱动的 比特币原生二层网络，Bitcoin Hyper 将 比特币的稳健性 与 Solana 的高性能架构 相结合。

其成果是：在比特币安全保障之上，实现了高速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApps），甚至模因币的创建。

经过 Consult 审计，项目重点强调信任与可扩展性，伴随用户采用率上升，其势头已十分强劲。

目前，预售金额已突破 2,520 万美元，代币价格仍仅为 $0.013195，即将在下一轮上涨前进入新阶段。

随着 比特币网络活动增加、以及基于 BTC 的高效应用需求持续攀升，Bitcoin Hyper 成为连接加密领域两大生态系统的关键桥梁。

如果说 比特币奠定了基础，那么 Bitcoin Hyper 让它重新变得更快、更灵活、更具趣味性。

