比特币价格预测：为何十一月多头瞄准 16 万美元关口
比特币（BTC）目前交投于约 110,150 美元，过去 24 小时上涨约 0.72%。交易者在进入十一月前，正权衡多重市场信号。尽管短期走势仍存不确定性，但 比特币的长期趋势依然强劲，受到机构持续建仓与企业信心支撑。
不过，分析师提醒，若价格跌破 10 万美元关口，可能将考验市场情绪并动摇投资者信心。
市场动能仍由企业资产负债表扩张及机构层面的乐观预期所支撑。其中，Strategy 公司——全球持有比特币规模最大的上市企业——确认暂不考虑并购或合并计划，显示其将继续专注于核心比特币战略。
这一表态为投资者提供了清晰信号，反映出公司对可持续增长与透明运营的坚定承诺，而这两大特质正是使 Strategy 股价长期与比特币走势保持高度相关的关键因素。
Strategy 与 Coinbase 强化机构信心
Strategy 公司董事长 Michael Saylor 强调，收购其他比特币金库型公司既风险高又耗时。相较之下，公司将继续聚焦自身核心优势——购买比特币、发行数字信贷以及保持财务透明度。
目前，Strategy 公司账面持有 640,808 枚比特币（BTC），稳居全球企业级比特币持仓榜首。
Strategy 首席执行官 Phong Le 补充指出，并购往往伴随着潜在风险。通过避免复杂交易结构，公司希望保持运营高效、策略可预期，并持续专注于长期比特币资产积累。
这一信号在散户与机构投资者之间产生了共鸣，强化了市场对 Strategy 长期比特币战略的信任。
与此同时，Coinbase 通过在第三季度新增 2,772 枚比特币（BTC），将其总持仓提升至 14,548 枚 BTC（约合 15.7 亿美元），进一步巩固了其作为机构级信任交易所的地位。
公司第三季度财报显示，净利润达 4.326 亿美元，同比增长超过五倍，主要得益于交易收入与订阅服务收入的显着提升。
Coinbase 最新财报核心数据：
- 营收：19 亿美元（同比 +55%）
- 交易收入：10.5 亿美元
- 订阅收入：7.467 亿美元（同比 +34%）
Coinbase 的比特币增持进一步强化了市场对数字资产作为长期储备的信心。同时，其在衍生品、代币化资产及稳定币服务领域的业务扩张，进一步验证了该交易所在传统金融与加密金融融合中的重要地位。
比特币技术前景：三角形突破临近
比特币（BTC）价格预测仍维持中性态势，目前交投于 110,089 美元 附近，日内上涨约 0.4%。在 4 小时图上，价格走势正收敛于一个下降三角形形态内。
该结构由逐步走低的高点与约 106,375 美元的稳定支撑位构成，显示市场正处于盘整阶段——这一阶段往往是强势突破的前兆。
20 期指数移动平均线（EMA）继续充当动态阻力，抑制上行尝试。近期的蜡烛图形态以纺锤线和十字星为主，显示出当下多空双方在短期控制权上的犹豫与拉锯。
然而，自十月中旬以来的上升趋势线表明买方正在逐步入场，形成了一系列更高的低点。这是一个细微的看涨信号，暗示在较低价位区间存在资金积累。
动量指标与这一结构相呼应。相对强弱指标（RSI）目前为 46.9，正从接近超卖区间回升，暗示可能出现看涨背离。如果 RSI 升破 50 且价格维持在 108,000 美元以上，将可能确认反弹阶段的形成。
目前，比特币的波动率依然受到压缩，但该形态表明一次突破即将来临。
交易设置
- 入场点：在 111,675 美元上方买入（突破确认后）
- 止损位：设于 106,300 美元下方（趋势线支撑）
- 目标位：116,350 美元与 119,750 美元
若价格跌破 106,300 美元，可能将动能转向空头，目标分别指向 103,500 美元与 100,250 美元。
