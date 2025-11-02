BTC $110,132.32 -0.07%
比特币新闻

比特币价格预测：为何十一月多头瞄准 16 万美元关口

bitcoin cryptocurrency 加密货币 区块链 比特币 迷因币
我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
作者
Esther Hui
作者
Esther Hui
比特币（BTC）目前交投于约 110,150 美元，过去 24 小时上涨约 0.72%。交易者在进入十一月前，正权衡多重市场信号。尽管短期走势仍存不确定性，但 比特币的长期趋势依然强劲，受到机构持续建仓与企业信心支撑。

不过，分析师提醒，若价格跌破 10 万美元关口，可能将考验市场情绪并动摇投资者信心。

市场动能仍由企业资产负债表扩张及机构层面的乐观预期所支撑。其中，Strategy 公司——全球持有比特币规模最大的上市企业——确认暂不考虑并购或合并计划，显示其将继续专注于核心比特币战略。

这一表态为投资者提供了清晰信号，反映出公司对可持续增长与透明运营的坚定承诺，而这两大特质正是使 Strategy 股价长期与比特币走势保持高度相关的关键因素。

Strategy 与 Coinbase 强化机构信心

Strategy 公司董事长 Michael Saylor 强调，收购其他比特币金库型公司既风险高又耗时。相较之下，公司将继续聚焦自身核心优势——购买比特币、发行数字信贷以及保持财务透明度。

目前，Strategy 公司账面持有 640,808 枚比特币（BTC），稳居全球企业级比特币持仓榜首。

Strategy 首席执行官 Phong Le 补充指出，并购往往伴随着潜在风险。通过避免复杂交易结构，公司希望保持运营高效、策略可预期，并持续专注于长期比特币资产积累。

这一信号在散户与机构投资者之间产生了共鸣，强化了市场对 Strategy 长期比特币战略的信任。

与此同时，Coinbase 通过在第三季度新增 2,772 枚比特币（BTC），将其总持仓提升至 14,548 枚 BTC（约合 15.7 亿美元），进一步巩固了其作为机构级信任交易所的地位。

公司第三季度财报显示，净利润达 4.326 亿美元，同比增长超过五倍，主要得益于交易收入与订阅服务收入的显着提升。

Coinbase 最新财报核心数据：

  • 营收：19 亿美元（同比 +55%）
  • 交易收入：10.5 亿美元
  • 订阅收入：7.467 亿美元（同比 +34%）

Coinbase 的比特币增持进一步强化了市场对数字资产作为长期储备的信心。同时，其在衍生品、代币化资产及稳定币服务领域的业务扩张，进一步验证了该交易所在传统金融与加密金融融合中的重要地位。

比特币技术前景：三角形突破临近

比特币（BTC）价格预测仍维持中性态势，目前交投于 110,089 美元 附近，日内上涨约 0.4%。在 4 小时图上，价格走势正收敛于一个下降三角形形态内。

该结构由逐步走低的高点与约 106,375 美元的稳定支撑位构成，显示市场正处于盘整阶段——这一阶段往往是强势突破的前兆。

20 期指数移动平均线（EMA）继续充当动态阻力，抑制上行尝试。近期的蜡烛图形态以纺锤线和十字星为主，显示出当下多空双方在短期控制权上的犹豫与拉锯。

然而，自十月中旬以来的上升趋势线表明买方正在逐步入场，形成了一系列更高的低点。这是一个细微的看涨信号，暗示在较低价位区间存在资金积累。

动量指标与这一结构相呼应。相对强弱指标（RSI）目前为 46.9，正从接近超卖区间回升，暗示可能出现看涨背离。如果 RSI 升破 50 且价格维持在 108,000 美元以上，将可能确认反弹阶段的形成。

目前，比特币的波动率依然受到压缩，但该形态表明一次突破即将来临。

交易设置

  • 入场点：在 111,675 美元上方买入（突破确认后）
  • 止损位：设于 106,300 美元下方（趋势线支撑）
  • 目标位：116,350 美元与 119,750 美元

若价格跌破 106,300 美元，可能将动能转向空头，目标分别指向 103,500 美元与 100,250 美元。

Bitcoin Hyper：比特币在 Solana 上的下一次进化？

Bitcoin Hyper ($HYPER) 正在为比特币生态带来全新阶段。尽管 BTC 依然是安全性的黄金标准，但 Bitcoin Hyper 补足了比特币长期以来的短板——Solana 级别的速度。

作为首个由 Solana 虚拟机（SVM） 驱动的 比特币原生二层网络，Bitcoin Hyper 将 比特币的稳健性 与 Solana 的高性能架构 相结合。

其成果是：在比特币安全保障之上，实现了高速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApps），甚至模因币的创建。

经过 Consult 审计，项目重点强调信任与可扩展性，伴随用户采用率上升，其势头已十分强劲。
目前，预售金额已突破 2,520 万美元，代币价格仍仅为 $0.013195，即将在下一轮上涨前进入新阶段。

随着 比特币网络活动增加、以及基于 BTC 的高效应用需求持续攀升，Bitcoin Hyper 成为连接加密领域两大生态系统的关键桥梁。

如果说 比特币奠定了基础，那么 Bitcoin Hyper 让它重新变得更快、更灵活、更具趣味性。

Esther Hui
Cryptonews China团队由Esther领导，她是加密货币和经济领域的公认专家，拥有超过10年的新闻报道经验。Esther持有国际新闻学学士学位，毕业后便投身新闻行业，涉猎广泛，涵盖财经、时事新闻、体育等多个领域。
