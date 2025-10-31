BTC $110,145.78 0.00%
Strategy收市创半年新低 第三季业绩优于预期盘前反弹

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

比特币牛市放缓之下，Strategy（MSTR） 公布第三季成绩单：净利 28 亿美元，较上季高峰大减 72%。尽管如此，单季稀释每股盈余（EPS）8.42 美元 仍小幅优于市场预期（8.15 美元），但自今年 1 月改采公允价值会计以来，这一季亦是最疲弱的一次。

股价创半年新低

财报前收于 254.57 美元、创逾半年新低；发布后盘后反弹约 7%，而该升幅只足以令股价抵去昨日跌幅。

同期 BTC 报 109,645 美元，较 10 月初历史高位回落 13.5%。以公司市值（含债）对所持加密资产计算的 mNAV 倍数降至 约 1.2倍（自 2023年3月来新低），远低于去年 11 月因川普当选时美股飙升，比特币亦由7万美元一枚涨至10万美元期间的3.9倍高点。

溢价消去 继续增持

Strategy第三季新增 4.3 万枚比特币，较第二季的 6.9 万 与第一季的约 8 万明显放缓；市场普遍把购币速度降档与 mNAV 溢价走弱相连动。

公司近年倚重优先股筹资（代码 STRC、STRF、STRK、STRD 等），以减少普通股稀释；并上调浮动利率优先股 STRC 股息至 10.5%（前为 10.25%）。这类高息设计有助在股价承压期吸引资金，股息主要来自新发优先/普通股而非营运现金流，使公司得以继续累积 BTC。

恢复 ATM 机制

年初至今所谓“比特币收益率”累计 26%，公司维持全年 30% 的目标，并估计全年净利约 240 亿美元、EPS 约 80 美元（以 BTC 年底 15 万美元为假设）。同时恢复 ATM（普通股增发）纪律：当 mNAV小于 2.5倍时不卖普通股，以安抚对稀释的疑虑。

Bitcoin Hyper：比特币在Solana上的新进化？

Bitcoin Hyper ($HYPER)正为比特币生态开启全新篇章。虽然比特币（BTC）依旧是安全性的黄金标准，但Bitcoin Hyper为其注入了此前所缺乏的“Solana级速度”。

作为首个基于Solana虚拟机（SVM）构建的比特币原生Layer 2网络，Bitcoin Hyper融合了比特币的稳健性与Solana的高性能架构。由此实现了高速、低成本的智能合约执行、去中心化应用（dApp）部署及meme币发行——同时依然由比特币网络提供安全保障。

该项目已通过 Consult 审计，在快速扩张的同时，强调信任度与可扩展性。目前市场热度强劲，预售金额已突破2510万美元，代币价格仅为 $0.013185，下一轮涨价前的窗口正在收窄。

随着比特币网络活跃度提升、基于BTC的高效应用需求持续增长，Bitcoin Hyper 正成为连接两大加密生态（比特币与Solana）的关键桥梁。如果说比特币构筑了加密世界的根基，Bitcoin Hyper 正让它重新变得更快、更灵活、更有活力。

Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
