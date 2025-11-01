比特币价格预测：在美国与委内瑞拉推动全球加密货币整合之际 BTC迎来17週年

比特币迎来17週年之际，美国赞扬新加坡在加密监管方面的领导地位，委内瑞拉则将比特币纳入银行体系，进一步推动BTC的全球採用前景。

随着比特币迎来第17週年，全球焦点正转向新加坡与委内瑞拉——这两个正塑造下一波加密货币採用浪潮的国家。美国财政部对新加坡在监管方面的领导地位表示赞赏，而委内瑞拉计划将比特币与稳定币纳入其银行体系，这些举措显示出机构对数位资产日益增长的接受度，可能重新定义比特币在全球金融版图中的角色。

美国财政部在APEC赞扬新加坡的加密货币领导地位

在2025年于南韩举行的APEC峰会上，美国财政部长史考特·贝森特（Scott Bessent）赞扬新加坡总理黄循财（Lawrence Wong）对数位资产及与美元挂钩的稳定币的强力支持。

贝森特特别强调新加坡在区块链监管方面的领导地位，以及该国在打击金融犯罪与非法石油贸易方面的合作努力。

新加坡拥有仅约590万人口，却已成为全球加密货币重镇。2024年，新加坡发放的加密牌照数量是2023年的两倍，几乎每四位公民中就有一位持有数位资产，得益于其明确且稳健的监管框架。

美国对新加坡的肯定进一步强化了全球对「受监管加密採用」的信任，这一举措有望提升机构信心，并支持比特币的长期价值。

委内瑞拉Conexus将比特币与稳定币纳入银行体系

委内瑞拉最大的支付处理公司Conexus（掌握全国约40%的电子交易量）计划将比特币与泰达币（USDT）等稳定币整合进该国金融系统。

该公司将推出基于区块链的跨行网路，协助本地银行提供加密资产託管服务，并实现更快速、更低成本且更透明的交易。

委内瑞拉总统罗多尔佛·加斯帕里（Rodolfo Gasparri） 称此举是「随着全球数位资产普及而出现的自然且必然的一步」。这项举措使委内瑞拉与 摩根大通和摩根士丹利等也在扩展加密服务的主要金融机构保持步调一致。

此项整合强化了比特币作为高通膨经济体中「实际避险工具」的角色，并可能推动全球对加密货币的长期需求。

比特币迎来17週年：自2018年以来首度出现「红色十月」

随着比特币白皮书问世满17週年，这个全球最大加密货币正面临七年来首次「红色十月」——本月下跌超过3.5%，市值回调约190亿美元。儘管如此，比特币的总市值仍达2兆美元，稳居全球市值前八大资产之列。

比特币白皮书《Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System（比特币：点对点电子现金系统）》于 2008年10月31日由中本聪发表，首次提出了区块链与工作量证明技术的概念，彻底革新了全球金融体系。

最新一波下跌被视为一次「可控的去槓杆化」，是一种健康的市场重置，能削减投机过剩并稳定长期增长。儘管价格一度触及104,000美元，市场情绪依然稳健。许多交易者预期这次回调将为比特币下一轮牛市奠定基础，随着投资者信心逐步恢復，涨势或将重新启动。

比特币技术展望：三角形形态接近突破点

在4小时图表上，比特币价格预测维持中性走势，目前 BTC 在一个下降三角形内盘整，受限于上方约119,750美元 的阻力位与下方约106,375美元 的支撑区间。这种价格收敛通常暗示突破即将发生。

20期EMA（指数移动平均线） 持续压制上涨动能，而十字星与Doji蜡烛形态 显示市场多空双方仍在观望。

目前RSI（相对强弱指标）为46，显示动能中性但有上行迹象，通常是反弹的前兆。若价格收于111,675美元上方，将确认看涨突破，下一目标分别为116,350美元与119,750美元。反之，若跌破106,300 美元，回调可能加深，目标指向 103,500美元与100,250美元。

交易设定总结

入场点：在$111,675上方买入（确认突破后）

止损位：设于$106,300以下

目标价：$116,350与$119,750

目前BTC处于逐步收紧的盘整结构中，预计11月初的关键突破 将决定下一波主要走势，是重新挑战$120,000还是回测更深层支撑区。

Bitcoin Hyper：比特币在Solana上的下一次进化？

Bitcoin Hyper（$HYPER） 正为比特币生态系带来全新阶段。虽然比特币仍是安全性的「黄金标准」，但 Bitcoin Hyper 为其补上长久以来的缺口——Solana级的速度。

作为首个基于Solana Virtual Machine（SVM） 的比特币原生Layer 2网路，Bitcoin Hyper结合了比特币的稳定性与Solana的高效性能框架。其成果是：闪电般快速、低成本的智慧合约、去中心化应用（dApps），甚至可建立 迷因币，而底层安全性依旧由比特币所保障。

该项目已通过Consult审计，强调在採用率不断提升的同时，维持信任性与可扩展性。目前热度持续升温——预售金额已突破2,520万美元，代币售价仅为$0.013195，下一轮涨价前仍具吸引力。

随着比特币网路活动增长、对高效BTC应用的需求不断上升，Bitcoin Hyper脱颖而出，成为连接两大加密生态（比特币与Solana）的桥樑。

如果说比特币奠定了基础，那麽Bitcoin Hyper正让它再次变得更快、更灵活、更有趣。

