社区豪掷7000万美元推动网络升级 Cardano会冲击10美元？

Cardano刚刚通过7000万美元资金拨款——随着重大升级陆续展开，Cardano价格预测指向10美元目标

作者 Sze Lam 作者 Sze Lam 关于作者 Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 八月 5, 2025

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Cardano（ADA）或正为强势反弹铺路，随着新一轮资金批准落地，有望扭转近期疲软走势，并为长线看涨行情注入动能。

ADA社群刚刚通过一项7,000万美元金库拨款提案，用于加速区块链发展进程的下一阶段。

未来12个月，这笔资金将支持Input Output Global（IOG）推动核心升级，重点聚焦可扩展性、开发者工具，以及跨链互操作性，进一步强化Cardano在下一轮加密创新浪潮中的竞争力。

The Cardano community just made history.



For the first time ever, core development funding has been directly approved by the community – ushering in a new era of decentralized governance.



Thank you all for your support. This is more than a vote of confidence, it’s a shared… — Input Output (@InputOutputHK) August 2, 2025

核心推进项目包括OuroborosLeios协议优化、Hydra扩容、Mithril压缩验证、嵌套交易NestedTransactions及Acropolis计划。这些升级将使Cardano成为更具吸引力的开发平台，推动生态繁荣并扩大ADA作为效用型代币的实际使用场景。

儘管如此，宏观环境仍对市场构成压力。美联储在7月按兵不动，观察关税政策效应，就业数据表现疲软。随着“互惠”关税暂停结束，针对92国的新一轮高关税将于8月7日生效，市场对9月降息几乎不抱希望，整体风险偏好受抑。

ADA价格分析：$10是否已进入视野？

随着拨款批准带来的短期市场提振，Cardano或将突破持续两个月的牛旗形态，重启上行走势。

ADA/USDT四小时图，出现牛旗形态。来源：TradingView，Binance

ADA当前正在回测$0.75的关键突破位，该价位过去曾是强支撑，如今转为阻力位。与此同时，多项动能指标转向偏多。RSI重新站上中性线，目前为55，显示买盘力量超过卖方。MACD线仍位于讯号线上方（四小时图），短期趋势偏多，不过柱状图趋于平缓，显示上行动能可能正在减弱。

若能乾淨突破$0.75，将确认牛旗突破，后续有望挑战$0.84与$0.94阻力位。成功突破后，牛旗目标价约为$1.10，较当前价格潜在涨幅达46%。

但若$0.75无法守稳，$0.69支撑将成为防止深度回调的最后防线，若跌破，价格恐回测旗杆起点$0.58，尤其在贸易报復性关税升温的背景下，经济不确定性恐加剧下行压力。

儘管距离ADA攻向$10又近一步，但时间表仍属长期。未来12个月的开发路线图与开发者生态扩展，将逐步推动需求增长。

10月若Cardano现货ETF获批，则可能成为近期最强催化剂之一，为传统金融资本开启大门，加速价格发现进程。

💥BREAKING:



🇺🇸 BLOOMBERG’S ETF ANALYSTS RAISE APPROVAL ODDS FOR MOST SPOT CRYPTO ETFS TO 90%+



BULLISH! 🔥 pic.twitter.com/x5LK8LFOD0 — Crypto Rover (@rovercrc) June 21, 2025

山寨季情绪停滞之际 投机板块仍逆势上攻

随着山寨币季情绪停滞，大盘币多数进入弱势整理阶段，但像TROLL这类低市值迷因币仍能单日翻倍上涨。

在投机板块中，流量即是资金。能吸引零售资金注意的，往往是所谓的“使命型代币”——这类迷因币没有实用性支撑，完全由社群声量与社交动能推动，是最纯粹的话题性炒作标的。

We are at a pivot point.



Dozens more launchpads will come.



Millions of gamble coins will come and go.



But only a handful of MISSION COINS will WIN. pic.twitter.com/rxsVfeux8A — Murad 💹🧲 (@MustStopMurad) July 8, 2025

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