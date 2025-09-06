Cardano (ADA) 价格展望：ADA被市场冷落 这可能是下一波爆发的前兆

Cardano (ADA)价格预测：在5个月情绪低点时所有人放弃ADA，而鲸鱼通过1600万美元交易加仓，目标40%突破。

Cardano的价格预测在最近几个月转向看跌，在经历长期的动能挣扎后，投资者大多已经放弃了ADA。市场情绪描绘出一种“投降”的景象，因为ADA继续在数月低点附近盘整。但现在的问题是，这个被忽视的资产是否能悄然为一次剧烈的突破做好布局。

ADA创下 5 个月情绪低点 但价格却悄然上涨14%

根据市场情报平台Santiment 的链上分析，尽管ADA的市场情绪创下5 个月来最低水平，其价格在过去30 天内却已悄然上涨14%。

🧐 Cardano has quietly seen its normally optimistic crowd start to turn bearish. After the lowest sentiment recorded in 5 months, $ADA's price is +5%. Patient holders and dip buyers during this three week downswing should root for this trend of bearish retailers to continue.… pic.twitter.com/VgGwRW243P — Santiment (@santimentfeed) September 4, 2025

目前ADA的交易价格为 0.8286 美元，市值296.1 亿美元，依然稳居市场前十大加密货币之列。在此前为期三周的下跌趋势中，耐心持有者和抄底买家如今希望散户的看跌情绪能够继续延续。

链上数据显示，自 8 月初以来，鲸鱼们一直在逢低买入。

来源: Saintment

在过去30天里，记录到超过16笔价值100 万美元的ADA交易，而且这些大户似乎并没有放缓脚步。

MN Capital的创始人兼首席投资官 Michaël van de Poppe也表示，Cardano依然处于大多数市场参与者的盲区。

#Cardano is an interesting ecosystem. It's still in a blind spot for most, but has seen some traction.



Price is building up for a big breakout, and fundamentally, the ecosystem grows.



This project is building on top of $ADA, watch our recent episode here:… pic.twitter.com/iRXLpNlpzj — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 4, 2025

然而，随着生态系统的持续增长，ADA的价格正在酝酿一次重大突破。

Cardano价格预测：技术分析指向潜在 40% 突破

技术分析显示，ADA/USDT日线图正在形成一个清晰的 魏科夫（Wyckoff）吸筹形态，此前在今年早些时候经历了沉重的派发阶段 —— 当时价格在 3 月份向上突破至1.17 美元。

从 6 月到 8 月，Cardano一直在一个吸筹区间内盘整，建立了强有力的支撑，然后开始形成一个抛物线式的曲线结构，这通常预示着为突破做准备。

来源: TradingView

RSI位于50以下，显示动能正在恢复，但仍处于中性阶段，表明买方正在逐步重拾力量。如果这个魏科夫抛物线结构继续演绎，ADA可能会向1.17美元水平突破，相较当前价格有超过40%的潜在涨幅。

不过，如果未能守住大约0.70美元的吸筹区基底，将削弱这一看涨结构，并有可能延长盘整。以目前来看，图表倾向于看涨，技术结构支持逐步走高，朝突破区推进。

