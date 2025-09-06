Cardano (ADA) 价格展望：ADA被市场冷落 这可能是下一波爆发的前兆
Cardano的价格预测在最近几个月转向看跌，在经历长期的动能挣扎后，投资者大多已经放弃了ADA。市场情绪描绘出一种“投降”的景象，因为ADA继续在数月低点附近盘整。但现在的问题是，这个被忽视的资产是否能悄然为一次剧烈的突破做好布局。
ADA创下 5 个月情绪低点 但价格却悄然上涨14%
根据市场情报平台Santiment 的链上分析，尽管ADA的市场情绪创下5 个月来最低水平，其价格在过去30 天内却已悄然上涨14%。
目前ADA的交易价格为 0.8286 美元，市值296.1 亿美元，依然稳居市场前十大加密货币之列。在此前为期三周的下跌趋势中，耐心持有者和抄底买家如今希望散户的看跌情绪能够继续延续。
链上数据显示，自 8 月初以来，鲸鱼们一直在逢低买入。
在过去30天里，记录到超过16笔价值100 万美元的ADA交易，而且这些大户似乎并没有放缓脚步。
MN Capital的创始人兼首席投资官 Michaël van de Poppe也表示，Cardano依然处于大多数市场参与者的盲区。
然而，随着生态系统的持续增长，ADA的价格正在酝酿一次重大突破。
Cardano价格预测：技术分析指向潜在 40% 突破
技术分析显示，ADA/USDT日线图正在形成一个清晰的 魏科夫（Wyckoff）吸筹形态，此前在今年早些时候经历了沉重的派发阶段 —— 当时价格在 3 月份向上突破至1.17 美元。
从 6 月到 8 月，Cardano一直在一个吸筹区间内盘整，建立了强有力的支撑，然后开始形成一个抛物线式的曲线结构，这通常预示着为突破做准备。
RSI位于50以下，显示动能正在恢复，但仍处于中性阶段，表明买方正在逐步重拾力量。如果这个魏科夫抛物线结构继续演绎，ADA可能会向1.17美元水平突破，相较当前价格有超过40%的潜在涨幅。
不过，如果未能守住大约0.70美元的吸筹区基底，将削弱这一看涨结构，并有可能延长盘整。以目前来看，图表倾向于看涨，技术结构支持逐步走高，朝突破区推进。
聪明资金避开迷因币 转向1500万美元功能型项目
加密市场整体处于中性状态，恐惧与贪婪指数为 41，这意味着投资者并不会在此时豪赌迷因币，而是更关注功能型项目。
投资者目前最喜欢的功能型代币之一是Best Wallet Token (BEST)。该项目正在打造一种新型加密钱包，比 2021 年的老旧钱包运行得更好。
Best Wallet 项目已经筹集超过 1550 万美元，并且已有 25 万名用户。多位分析师认为，这是目前最值得参与的加密预售项目之一，具有潜在的强劲回报。
目前，$BEST代币价格仅为0.025585美元。如果你想购买 BEST，可以前往Best Wallet 预售网站，并使用加密货币或银行卡进行支付。点击这里访问官方网站