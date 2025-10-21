BTC $108,836.40 -1.41%
Cryptonews 区块链新闻

美联储理事：“支付帐户”框架为加密公司提供进入支付系统途径

fed Powell 加密货币 区块链
作者
Frimpong Chan
作者
Frimpong Chan
作者简介
最后更新: 
联邦储备局理事Chris Waller在联邦储备支付会议上透露了这一想法，他还表示美国中央银行对加密产业的支持。而支付账户将为专注于支付的加密公司提供使用美联储支付系统的途径，而在这个支持加密的方向下，美联储将迎来了一个新时代。

支付会议上提出支付账户新想法

在会议的开幕致辞中，美国联邦储备银行行长透露，他已要求工作人员探索“支付账户”的想法，他也称之为简化主账户，他指出这可能具有联邦储备主账户的一些特征，此举可能使加密公司能在无需银行执照的情况下 访问中央银行的支付系统。今次联邦储备支付会议将重点关注新兴技术，包括稳定币及其对全球支付格局的影响。与此同时，瓦勒提到支付账户将对所有法律上合格的机构开放，并能够惠及那些专注于支付创新，包括稳定币发行人的机构。

联邦储备局理事进一步解释说，这一支付账户概念旨在为法律上合格的机构提供基本的联邦储备支付服务，这些机构主要通过拥有联邦储备主账户的第三方银行 进行支付服务。值得注意的是，加密公司如Ripple已经申请了联邦储备主账户，以消除访问联邦储备支付系统所需的中介。Chris Waller在发言中更指出，许多从事重要支付活动的合格公司可能不希望或不需要主账户的所有“附加功能”和访问联邦储备所有金融服务。因此，支付账户倡议可能是这些公司的更合适选择，尤其是因为它可以消除美联储账户的繁琐过程。

支付帐户将会是怎样发展？

联邦储备局理事 Chris Waller 还提到，这些低风险支付账户将具有简化的审核时间表，支付创新发展迅速，而联邦储备需要跟上步伐。而付款帐户将提供访问联邦储备的支付系统，同时减轻对联邦储备和支付系统的风险。储备银行不会对付款帐户中的余额支付利息，并可能会施加余额上限以控制帐户的大小及其对联邦储备资产负债表的相关影响。

与此同时，Chris Waller 在联邦储备支付会议上透露，这些付款帐户将不会拥有日间透支特权，并且如果余额降至零，支付将会被拒绝。他补充说，这些帐户也不符合折扣窗口或借款的资格，亦不会获得联邦储备的支付服务，因为储备银行无法控制日间透支的风险。最后，Chris Waller指他们将与有兴趣的利益相关者进行接触，以了解他们对这种方法的利弊看法，而现在这只是一个原型想法。

Frimpong Chan
阅读更多
