柴犬币价格预测：一次性烧毁6.02亿枚SHIB代币 是迈向1美元的第一步吗？

柴犬币价格预测：几天前单笔交易燃烧了6亿代币，SHIB即将爆发？

作者 Sze Lam 作者 Sze Lam 关于作者 Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 31, 2025

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柴犬币（SHIB）是今年迷因币领域表现最差的代币之一，年初至今已下跌40%。不过，在短短几小时内有数百万枚代币被烧毁之后，市场可能有理由支持对Shiba Inu的看涨价格预测。

柴犬币区块链的设计机制会自动将一部分SHIB的交易手续费发送到烧毁钱包，以减少代币的流通供应量。

ShibBurn是一个实时追踪SHIB代币销毁数量的网站。就在两天前，仅通过几笔交易就烧毁了总计6.02亿枚SHIB。令人惊讶的是，其中6亿枚是在一笔转账中一次性销毁的。

虽然这笔销毁的SHIB价值仅约7633美元，但相较于前几天的数据已经是一次显着增长，也可能表明网络活动正在上升。

柴犬币（SHIB）是迷因币中生态系统最强大、粉丝基础最庞大的项目之一。尽管该代币近期表现不佳，SHIB仍是市值排名第二的迷因币，目前市值为75亿美元。

因此，这枚代币在长期内仍有可能带来可观收益。或许无法达到1美元，但如果山寨币季节启动，本周期内重测历史高点并非不可能。

柴犬币价格预测：SHIB跌破关键支撑 还能反弹吗？

日线图显示，SHIB在过去几天已跌破一条关键趋势线支撑。该代币在过去一天內下跌了5%，但成交量下降了13%，这意味着卖压尚未变得非常强劲。

此次看跌突破可能是市场准备迎来更大幅度修正的早期信号，SHIB价格在接下来的几天内可能会被推低至 $0.00001050。

与此同时，如果$0.00001200水平能成为这波下跌趋势的强支撑，那将有利于看涨的柴犬币价格预测，可能为SHIB提供足够动能反弹至$0.00001600，甚至更高。

目前SHIB的上涨潜力可能有限。然而，像Token6900（T）这样的优质加密预售项目，或许能为早期投资者带来可观回报，因为投资者正积极寻找下一个有望在本轮牛市中实现10倍增长的加密货币。

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