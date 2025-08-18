柴犬币开发者规划未来跨链大门！引来鲸鱼入手3兆枚柴犬币

作者 Frimpong Chan 作者 Frimpong Chan 作者简介 分享 已复制 最后更新: 八月 18, 2025

根据Whale Alert的数据显示，一名鲸鱼将3兆枚柴犬币，从Coinbase移动到一个个人钱包，这个举动正值一位柴犬币开发者，展示了在Base和Solana上，扩展柴犬币项目的大门。

柴犬币开发者规划未来跨链计划

虽然以太坊仍然是柴犬的核心家园，但其开发者正在积极准备扩展。其团队Shib Dev Kaal Dhairya重申柴犬币将永远是以太坊原生的代币，但为建设者打开了将这个代币引入其他链，如Base和Solana的大门。为了确保这种增长惠及原始社区，他强调使用官方的Chainlink CCIP框架。每进行一次交易，该系统就会燃烧以太坊代币并确保跨链转帐。

Shib is — and always will be — Ethereum native. That will never change.



But to anyone who wants to build Shib on BASE, SOL, or XX — we’ve already given you the path. Use the official Chainlink CCIP version of Shib that we’ve poured our time, resources, and heart into. It’s… — Kaal (@kaaldhairya) August 16, 2025

这不但支持了通缩模型，团队在这一集成上投入了大量资金。现时与Chainlink的直接合作，确保柴犬生态系统中的4个原生代币都能得到支持。这种措施确保柴犬币在扩大其足迹时，也可以避免价值稀释或身份滥用。通过使用CCIP框架进行所有开发，该项目支持其使柴犬币随时间变得更稀有和更有价值的目标。

此外，柴犬币最近升级了其开发者中心，这个更新提供了设置验证者节点，以及创建去中心化应用程序的明确指导，这个改进提高了网络的参与度和去中心化程度。柴犬币核心成员Shytoshi Kusama，早前曾暗示一项新的合作伙伴关系，以为Shibarium创建AI基础设施。除了这一点外，他们还在准备Alpha Layer更新和创建一个新的去中心化交易所DEX。现时通过这些计划，生态系统正在为下一个发展阶段做好准备。

鲸鱼即时入手3兆枚柴犬币

与此同时，一名鲸鱼从Coinbase移动了3万亿柴犬币到一个新创建的自持钱包，以当时代币平均价格计算，该交易总额接近3900万美元。值得注意的是，这是该钱包的第一次交易。此外，这意味着投资者更关心长期利润而非短期交易。

除了鲸鱼活动外，网路的销毁率在一天内增加了1985%，从环境中移除了超过470万枚柴犬币，许多人相信这一供应的显着削减将促进长期价格增长。这些活动发生在柴犬正在进行基础设施升级之后，「包括柴犬计划扩展到Base和Solana的网络。如果能在正式框架下进行，它可以在维持其代币经济学的同时引入新的流动性和采用，从而推动柴犬币的长期价格发展。

HOURLY SHIB UPDATE$SHIB Price: $0.00001289 (1hr 0.42% ▲ | 24hr -0.82% ▼ )

Market Cap: $7,586,460,389 (-0.93% ▼)

Total Supply: 589,247,804,547,730



TOKENS BURNT

Past hour: 1,000,000 (1 transaction)

Past 24Hrs: 4,772,366 (1985.41% ▲)

Past 7 Days: 103,261,199 (393.51% ▲) — Shibburn (@shibburn) August 16, 2025

Bitcoin Hyper筹集超过1000万美元

Bitcoin Hyper（$HYPER）在短短数个月的预售，已经筹集超过1000万美元，单日流入25万美元，直接把它推到市场讨论榜首。为什么？因为它所做的不是老路，而是首个基于Solana虚拟机器（SVM）的比特币Layer 2。简单来说，它将比特币的安全性和Solana的速度合在一起，解决BTC慢、费用高的老毛病，让比特币真正有机会变成可编程的应用层基础。

这个故事的能量很足，因为它打通了DeFi、NFT、游戏和支付的应用场景。这不是单纯喊口号，而是比特币价值逻辑的升级。难怪它能吸金破千万，因为市场等这样的叙事太久了。$HYPER的代币经济设计也让人血脉喷张，其预售价格每三天自动上调，这种设计天然制造FOMO效应。总供应量210亿枚，也配备销毁机制，确保稀缺性。另外，其质押年化高达241%，持币者还能参与治理投票，直接影响协议升级。主网计划在2025年第三季上线，刚好对应市场的山寨季爆点，现阶段每个$HYPER代币为0.012745美元。分析师普遍认为它有10倍以上的成长空间，今年夏天它几乎注定要成为山寨板块的领头羊。