Solana 能让你退休后成为百万富翁？它未来数十年将迎来巨大增长

作者 Frimpong Chan 作者 Frimpong Chan 作者简介 分享 已复制 最后更新: 十月 8, 2025

如果大家要的是慢慢致富，可能应该拥有一些 Solana($SOL) 。这个高速区块链已经是最大的之一，但在未来十年及以后，它可能会变成一个巨头，使投资者在其价值积累的逐步过程中成为百万富翁。这就是为什么以及 Solana 如何帮助你退休成为百万富翁的原因。

股票代币化是Solana最大发展

大家可能经常投资于股票。当你这样做时，作为散户投资者，通常只能在市场或投资组合开放时与股票互动，也就是说，在工作日和特定时间内。现实世界资产的代币化消除了这些限制，而索拉纳将成为未来代币化股票的最大场所之一。

代币化是指在区块链上记录资产的所有权，例如股票或交易所交易基金ETF。代币化的趋势已经具有了惊人的动力，目前在公共链上追踪的代币化资产超过325亿美元，至10月2日的30天内增长超过12%；其中13亿美元是来自代币化股票。在 Solana 上，目前的代币化资产达到6.894亿美元，其中7,810万美元来自代币化股票，这个数字在最近的盛夏几乎是0。

Solana全天候运作且手续费非常低

那么为什么 Solana 能如此迅速地捕捉如此多的代币化股票细分市场呢？简而言之，它的技术非常适合成为代币化资产的优秀平台，这些资产需要快速且便宜地转手。平均而言，它的手续费非常低且交易结算迅速，这使得频繁结算和24小时完天候市场成为可能。换句话说，成本是可预测的，而产量则很高。而且进一步增长的管道看起来相当有前景，许多参与者正寻求进入代币化领域，这意味着他们的一部分资本可能会流入Solana。

根据Tiger Research，代币化股票的市场到2030年可能达到1.3兆美元，因此即使捕捉到这种活动的一小部分也足以让Solana变得更具价值。主要平台正在寻求批准以提供代币化股票，Coinbase Global公开推动美国证券交易委员会（SEC）寻求一条上市基于区块链的股票的路径，这将使该类别正常化，也可能催化交易量。如果市场结构发生变化，为低延迟、低费用结算而设计的链将具有优势。

这如何能造就百万富翁

成为百万富翁与 Solana 的关系不在于捕捉兴趣的激增，而在于系统性地积累，随着网络的价值创造活动加深。如果代币化的股权和基金从试点计划转变为默认情况，对链的区块空间和以稳定币形式的链本地流动性的需求将会急剧上升。目前，所有迹象显示这一过程正在发生，这意味着这里存在巨大的投资机会。

透过对 Solana 的投资变得更富有的计划是以年为单位衡量的，因为这是整个资产代币化趋势的发展时间，目前刚开始加速，因此有充足的时间来实现收益。因此，使用平均成本投资的策略来消除选择进入点的猜测。这个计划的一个重要附注，就是代币化仍然存在一些严重的风险和不确定性。监管的进展可能并不均匀，许多司法管辖区的代币化股票流动性仍然薄弱；即使是支持者也承认技术标准和市场结构仍在进行中。Solana 还与拥有深厚企业关系的现有公司竞争，代币化的领导权如果在其他地方的开发工具或合规性更好，可能会潜在地转移到其他链上。

股票将很快在Solana上生活和交易

但即使如此，风险与回报的平衡仍然支持在这里投资于 Solana。因此，根据您的起始头寸和定期投资的大小，以便在谷底来临时持续购买，而不是在低点卖出。如果您相信股票市场结构会向24/7运营、几乎即时结算和公开可审核的拥有权记录现代化，那么最简单的表达这种信念的方法就是拥有为此而建立的区块链并给它时间运作。

明确来说，这里的机会不仅仅是看到Solana因其去中心化金融（DeFi）生态系统或热度而变得更有价值。更大的可能性是，世界上相当一部分的股票将很快在Solana上生活和交易。如果那样发生，投资者会感谢他们提前出现，如果他们在购买上够积极，这甚至可能帮助他们作为百万富翁退休。