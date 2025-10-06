BTC $123,908.03 0.86%
ETH $4,572.54 0.85%
USDT $1.00 0.03%
XRP $2.99 -0.65%
SOL $233.44 0.81%
TRX $0.34 0.45%
SHIB $0.000012 -1.71%
Cryptonews 新闻

Solana价格预测：为何网络增长放缓或在短期内限制SOL的看涨潜力？

cryptocurrency Solana 加密货币 区块链
作者
Sze Lam
作者
Sze Lam
关于作者

Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。
免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

Solana (SOL) 交易价格为229.84美元，过去一天上涨1.54%；然而，网络数据显示放缓迹象，这可能抑制短期看涨热情。根据Blockworks Research的数据，Solana的网络真实经济价值 (REV)，该指标追踪交易费用和协议外小费——自 2024年12月峰值以来已大幅降温。

当时，周REV曾短暂超过2亿美元，受去中心化交易所交易量激增和迷因币交易推动。

Solana：网络REV（真实经济价值） – 来源：Blockworks

然而，自2025年年中以来，Solana的网络活动已稳定在40–60million美元的水平附近。这种正常化表明用户需求或交易吞吐量减少，这往往在与技术阻力结合时限制价格上涨的可持续性。

Solana (SOL/USD) 技术展望：通道支撑备受关注

在图表上，Solana价格预测显得看涨，因为SOL正维持上升通道结构，在218美元支撑位和253美元阻力位之间震荡。

50日移动平均线（218美元）和100日移动平均线（217美元）作为动态支撑，尽管链上指标放缓，但仍强化了看涨结构。

Solana价格图表 – 来源：TradingView

K线形态反映出这种平衡——在237美元遭遇拒绝后，SOL正处于盘整状态，同时创出更高低点，这种模式符合市场在下一次行动前积蓄力量的特征。RSI接近54表明中性格局，根据买家是否守住通道底部，留有延续或修正的空间。

如果SOL收盘突破237美元，后续目标位于244.85美元和253.44美元，与斐波那契扩展水平一致。相反，如果未能守住218美元，SOL可能面临回调至214美元或204美元，这两个水平此前曾被测试为积累区。

Solana长期展望：基本面仍完好

虽然短期活动有所放缓，但Solana的更广泛生态系统在基本面上仍保持强劲。该区块链继续吸引开发者活动，并有机构对基于SOL的代币化资产和DeFi整合兴趣日益增加。然而，分析师警告称，如果交易驱动收入无法反弹，势头可能落后于2024年末的高点。

在短期内，Solana的路径取决于其能否同时维持技术结构和网络使用率。如果需求加速并伴随确认突破237美元，SOL可能恢复向253美元的上升轨迹，重申其作为2025年第四季度领先山寨币之一的地位。

预售Maxi Doge ($MAXI) 融合迷因力量与健身狂热能量

Maxi Doge ($MAXI) 是一种由迷因驱动的代币，专为那些热衷于1000倍杠杆和不懈奋斗的degen设计。不仅仅是一枚迷因币，$MAXI代表一种社区驱动的文化，将交易强度与健身狂热能量、咖啡因和竞争性同志情谊融合。

通过持有$MAXI，投资者可解锁质押奖励、交易竞赛以及参与游戏化合作伙伴活动。智能合约已由SolidProof和Coinsult审计，为项目的根基增添信心。

势头强劲。预售已筹集超过270万美元，代币价格仅为0.0002605美元。这一价格将随着预售推进而上涨，使早期入场更具吸引力。

$MAXI持有者可获得：

  • 动态APY的质押奖励
  • 排行榜奖品的交易竞赛
  • 社区驱动的合作伙伴活动和未来整合

你可以使用ETH、BNB、USDT、USDC或银行卡在Maxi Doge官方网站购买$MAXI。

点击此处参与预售

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,442,045,167,150
7.91
最热门币种

更多文章

新闻
分析师意见分二派 比特币直上15万美元或回调10％
Allen Li
Allen Li
2025-10-06 06:58:57
新闻
ASTER日内暴跌近10％ 快速增长涉数据做假
Allen Li
Allen Li
2025-10-06 05:39:39
Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 作为一位财经编辑，她不仅熟悉传统金融市场，还密切关注加密货币市场的动态。她热衷于分析和解读加密货币的趋势、项目和投资机会，为读者提供有价值的信息和观点。她通过撰写文章、编辑报道和参与行业讨论，将复杂的概念和技术转化为易于理解的内容，帮助读者更好地了解和参与加密货币领域。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者