Solana价格预测：为何网络增长放缓或在短期内限制SOL的看涨潜力？

Solana (SOL) 交易价格为229.84美元，过去一天上涨1.54%；然而，网络数据显示放缓迹象，这可能抑制短期看涨热情。根据Blockworks Research的数据，Solana的网络真实经济价值 (REV)，该指标追踪交易费用和协议外小费——自 2024年12月峰值以来已大幅降温。

当时，周REV曾短暂超过2亿美元，受去中心化交易所交易量激增和迷因币交易推动。

Solana：网络REV（真实经济价值） – 来源：Blockworks

然而，自2025年年中以来，Solana的网络活动已稳定在40–60million美元的水平附近。这种正常化表明用户需求或交易吞吐量减少，这往往在与技术阻力结合时限制价格上涨的可持续性。

Solana (SOL/USD) 技术展望：通道支撑备受关注

在图表上，Solana价格预测显得看涨，因为SOL正维持上升通道结构，在218美元支撑位和253美元阻力位之间震荡。

50日移动平均线（218美元）和100日移动平均线（217美元）作为动态支撑，尽管链上指标放缓，但仍强化了看涨结构。

Solana价格图表 – 来源：TradingView

K线形态反映出这种平衡——在237美元遭遇拒绝后，SOL正处于盘整状态，同时创出更高低点，这种模式符合市场在下一次行动前积蓄力量的特征。RSI接近54表明中性格局，根据买家是否守住通道底部，留有延续或修正的空间。

如果SOL收盘突破237美元，后续目标位于244.85美元和253.44美元，与斐波那契扩展水平一致。相反，如果未能守住218美元，SOL可能面临回调至214美元或204美元，这两个水平此前曾被测试为积累区。

Solana长期展望：基本面仍完好

虽然短期活动有所放缓，但Solana的更广泛生态系统在基本面上仍保持强劲。该区块链继续吸引开发者活动，并有机构对基于SOL的代币化资产和DeFi整合兴趣日益增加。然而，分析师警告称，如果交易驱动收入无法反弹，势头可能落后于2024年末的高点。

在短期内，Solana的路径取决于其能否同时维持技术结构和网络使用率。如果需求加速并伴随确认突破237美元，SOL可能恢复向253美元的上升轨迹，重申其作为2025年第四季度领先山寨币之一的地位。

