Solana价格预测：SOL上周上涨10.9% 是否有望突破185美元关口？

Solana上周飙升10.9%，测试179美元阻力位，杯柄形态目标295美元突破，总锁仓价值（TVL）增至90亿美元。

作者 Sze Lam 作者 Sze Lam 关于作者 Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 21, 2025

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

Solana上週强势上涨10.9%，随着整体加密市场回暖，SOL已逼近关键阻力位约179美元。

此次涨势与链上基本面转强同步出现，其中总锁仓价值（TVL）由60亿美元增至超过90亿美元，回流的活跃钱包数也突破330万，显示生态活力持续升温。

技术分析显示，SOL当前正处于折价区与溢价区之间的关键攻防，现正测试约179美元的市场平衡点。该加密货币近期主要在145至175美元区间内震盪整理，不过近期的价格动态暗示，这一阶段的整理可能即将迎来上行突破。

在3至4月期间，市场结构出现「性质转变」信号，随后出现「结构突破」确认，进一步验证低位需求的有效性。从长期角度来看，SOL形成了一个跨年度的巨大杯柄型态，为其潜在突破指向历史高点295美元铺路。

市场结构测试189美元突破区

Solana的4小时图显示，SOL正测试其市场平衡区的上沿，其中189美元为关键阻力位，也是本轮行情的突破临界点。

来源：TradingView

成交量剖面分析显示，Solana在145美元附近出现大量成交节点，为当前价格行为提供坚实支撑。在当前价位之上的区间交易量相对稀薄，一旦突破阻力，价格有望加速推进。

此外，联准会暂停升息，加上市场预期2025年第四季将降息30至50个基点，为像SOL这类高Beta资产创造了有利的流动性环境。

若SOL成功突破189美元关键阻力，短期目标将指向235美元与263美元，而分析师预测中长线更可能挑战295美元、360美元，甚至402美元的技术目标。

Solana生态的基本面也同步释出利多，包括开发者活动持续强劲与机构合作加速落地，为技术性突破提供了坚实的基本面支撑。

週线级杯柄形态目标剑指295美元

Solana的週线图显示出一个历时数年的大型杯柄形态，这是技术分析中最具看涨延续意义的经典型态之一，预示SOL可能正酝酿新一轮冲刺，技术目标剑指295美元。

$SOL Solana Weekly Update 🪙



Massive cup and handle forming on the weekly timeframe ☕️



A new ATH would put this above 295 🐂 pic.twitter.com/LVkaSCu4JG — CJ (@CJsCalls) July 19, 2025

这个杯柄型态中，SOL先前上涨至260美元高点形成杯缘，随后在80至120美元区间构筑圆弧形底部，形成经典的中长期吸筹结构。目前SOL正处于杯柄的「柄部」阶段，呈现自杯缘温和回调的形态，这通常是爆发性突破前的最后整理区间。

根据测量型态的技术预估方法，突破后的上行目标落在295美元，计算方式为将杯底到杯缘的深度加总投射至突破点之上，对应潜在新历史高点。

此外，全球流动性改善，特别是各大央行的协调性宽松政策，也支撑了本轮加密资产「第二波流动性浪潮」的展开。

加上监管明朗化进展（如GENIUS法案通过），进一步为机构在山寨币配置策略上提供了信心与追价动能，助推SOL朝形态完成与技术突破迈进。

Snorter：Q3上线前最后机会参与预售

$SNORTER代币预售表现亮眼，已累计筹集超过210万美元，吸引众多投资者提前布局Solana下一轮增长周期。

随着2025年第三季度正式上线时程迫近，预售窗口即将永久关闭，这是早期参与者以当前价格抢购代币的最后机会。

来源：Snorter

$SNORTER代币持有者可透过整个生态系统解锁多种收益来源。早期参与者可享高达207%年化质押回报（APY），同时持有者在交易中可获得仅0.85%超低手续费，相较其他Solana交易机器人具备持续性成本优势。

代币还赋予持有者在未来DAO治理中的投票权益，以及对平台新代币项目的优先参与权。$SNORTER的代币经济设计透过质押激励长期持有，并同步支持平台扩张与功能拓展。

随着Solana潜在突破295美元技术目标，相关基础设施与工具型代币亦将同步受益，对$SNORTER这类高效工具型代币的需求势必同步放大。市场预测$SNORTER价格有望于2025年底升至$0.65，驱动力来自实用性代币的採用增长与Solana生态的整体扩张。

目前预售代币剩馀数量有限，加上主网上线时程逼近，稀缺性结构正在形成，这类条件在历史上往往对早期投资者极为有利，特别是在成功的交易基础设施项目中尤为明显。