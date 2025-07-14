Solana五年内将值500美元！其网络和应用收入处于爆发时期

作者 Frimpong Chan 作者 Frimpong Chan 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 14, 2025

目前最繁忙的区块链无疑是 Solana，它连续三个季度获得的协议收入，已经超过其他主要网络。此外，现时每个币约160美元的价格，使它在市场上仍然被视为，一个不怎么昂贵的参赛者，而非主流的星级选手。这种价格上的低估，被专家认为在五年内，可以超越500美元的原因。

网络和应用收入正处于爆发时期

大家首先要评估 Solana 两个非常重要的概念，就是网络收入和应用收入。网络收入简单来说是用户为将其交易登记到链上的区块中所支付的费用总和。另一方面，应用收入是运行在链上的应用所产生的总收入。

高网络和应用收入意味着大量活动，这些活动以去中心化金融 DeFi 兑换、非同质化代币NFT铸造、服务支付和借贷流动的形式存在。单单在7月8日的24小时内，Solana的网络收入为130万美元，而其应用生态系统的收入为860万美元，远远超过所有其他竞争对手。这个势头在最近的季度中加速增长。Solana在2025年第二季度的应用收入，已经超过5.71亿美元，远远领先于以太坊的2亿美元。而在7月6日，Solana几乎占据了全球所有第一层和第二层网络收益的一半。

为什么用户不断涌入Solana？

一笔典型的Solana交易约为0.00025美元，而且在几秒钟内可完成，相较于以太坊的数美元燃料费用，加上总是出现延迟。这种经济因素使得Solana成为高频去中心化交易所DEX交易的首选链，在上个季度推动了46%的所有去中心化应用收入。

而且应用开发者追随金钱，因为不这么做，他们不会获得报酬。在这方面，2024年新加入生态系统的建设者超过7千人，这是该行业迄今为止最快的增长。更大的开发者基础培育了更多的应用，进而带来更多的用户，这又会推高收入，使得Solana的飞轮正是以太坊所开创的，但现在却在努力维持。总结来看，过往九个月的收入领导地位，表明了Solana是加密领域中最活跃的。

5年内升往500美元可行吗？

从现时的约160美元达到500美元，需要的是或大约 3倍的回报，这听起来很理想，但回想Solana在2021年底的交易价接近260美元，那时的采用率远低于今天，几乎在DeFi应用收入方面为零。假设网路收入持续累积，而费用燃烧机制逐步消除每笔交易的成本，流通的可用代币将随着时间推移而收紧，长远推动价格上涨。

另一方面，速度和成本并不是唯一的吸引点。Solana的架构允许每个智能合约和程序同时看到相同的状态，减少了困扰竞争对手的跨链桥的复杂性，这些桥梁受到黑客攻击和停机的困扰。如果大型现实世界资产平台或AI推论市场选择某个链以提高吞吐量，Solana每秒处理65,000笔交易TPS的能力，使其成为市场上的领跑者。

如果Solana的收入继续火速增长，而其代币经济再作出限制供应，未来几年内标价达到500美元这个数字，绝对不会让人感到惊讶。实际上，专家预测这会在2030年之前发生，因为现在，它的竞争对手暂时无法超越。

迷因币市场TOKEN6900异常崛起

TOKEN6900（$T6900）不是一个功能型项目，也不是科技解决方案，而是一场文化行为艺术的实验，它以表情包、自我嘲讽与反建制叙事为燃料，推动一场后现代金融的表演。此币的诞生灵感源于SPX6900，一枚模彷标普指数的迷因币，其在短短24小时内暴涨至近10亿美元市值，震撼市场。而TOKEN6900则自豪地宣称自己「比SPX好一倍」，其总供应量仅多出一枚，用最极致的荒诞手法挑衅原作。

这不仅是对资本逻辑的讽刺，也是对加密市场自身文化结构的拆解。它的经济模型几乎没有意义，40%用于推广，24.9993%神秘地与海豚有关，5%作为空投与销毁使用，整体设计完全拒绝传统白皮书对理性与规划的崇拜。

TOKEN6900现正处于预售阶段，每个代币的价格为0.00655美元。在短短数日内已募资超过43万美元，距离500万美元的硬顶目标已不远。对许多投资者来说，这不是一个产品，而是一种文化参与，他们购买的不是代币，而是故事本身，是对当代资本逻辑的恶搞与重写。