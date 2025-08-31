BTC $108,742.40 0.03%
ETH $4,446.96 1.13%
USDT $1.00 -0.01%
XRP $2.83 0.25%
SOL $203.67 -0.64%
TRX $0.34 0.44%
SHIB $0.000012 -0.46%
Cryptonews 比特币新闻

【Bitcoin Asia 2025香港】Balaji S：比特币将美联储主导地位终结

bitcoin Bitcoin Asia 2025 btc
广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
作者
Frimpong Chan
作者
Frimpong Chan
作者简介
广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

2025年比特币亚洲大会上，著名美国企业家Balaji Srinivasan展示了一个大胆的愿景，讲述比特币胜利后会发生什么事，但澄清现在已经不是如果，而是何时及生。他强调并警告，它的胜利不会是战斗的结束，而是一场新战斗的开始。

美联储主导地位将终结

Balaji S认为比特币的崛起将破坏美国联邦储备系统的全球控制。他指当比特币胜出时，美联储将失去控制，他指即使中央银行可以冻结账户和印钞，但他们不能没收比特币或超过2100万的固定供应量。加上与联准会不可预测的加息相对，他将比特币形容为提供算法和可预测的货币政策，称这是一次巨大的进步。与仅依感觉做出的决定不同，比特币为企业和市场提供了对未来的确定性。

他认为比特币将支付转化为纯粹的网络活动，将支付变成数据包，Balaji S将比特币交易与互联网数据传输进行比较，没有提到银行或国家。他指采用是全球性的，可以迅速加速，引用黎巴嫩的货币崩溃，其中比特币的使用只是刚刚上升。

比特币将改变经济秩序

Balaji S预测长期金融系统将会崩溃，他指出当比特币获胜时，凯恩斯主义就像共产主义一样崩溃。他指出曾被视为安全的政府债券现在是无回报的风险。此外，美联储干预而膨胀的房地产也将下降，因为人们选择将价值储存在比特币中而不是房产中。

他补充道，法定货币将失去其地方垄断，因为稳定币和国家数字货币在链上公开竞争。正如当地报纸在互联网时代崩溃，大多数国家货币在这一新环境中将无法生存。他还宣布无限创造金钱时代的结束，当比特币获胜时，打印机会耗尽碳粉。Balaji S认为，政府最终将面临限制和问责，如何筹集和花费金钱。

最后，他预测预未来将是亿万富翁翻转，在比特币价格介于10万美元和100万美元之间时，一半的世界亿万富翁变成加密货币，稀释法币财富并将全球资本转向勇敢的创新者。而在比特币的未来发展，他将比特币的胜利与他的网络国家愿景联系起来，预测一个千城系统的世界，人们可以像选择大学一样轻松选择社区。他邀请建设者参加即将在新加坡举行的网络国家2025大会，Balaji S总结说，如果大家想要建设那就来新加坡吧，大家可以利用云端资本来重建土地，建设城市和社区。

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$3,988,298,877,291
-4.37
最热门币种

更多文章

新闻
XRP 价格预测：山寨币牛市序幕　是否由XRP拉开？
Sze Lam
Sze Lam
2025-08-31 05:00:00
新闻
【Bitcoin Asia 2025香港】赵长鹏CZ：比特币将取代美元成为全球储备
Frimpong Chan
Frimpong Chan
2025-08-30 07:10:29
Frimpong Chan
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者