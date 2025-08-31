【Bitcoin Asia 2025香港】Balaji S：比特币将美联储主导地位终结

在2025年比特币亚洲大会上，著名美国企业家Balaji Srinivasan展示了一个大胆的愿景，讲述比特币胜利后会发生什么事，但澄清现在已经不是如果，而是何时及生。他强调并警告，它的胜利不会是战斗的结束，而是一场新战斗的开始。

美联储主导地位将终结

Balaji S认为比特币的崛起将破坏美国联邦储备系统的全球控制。他指当比特币胜出时，美联储将失去控制，他指即使中央银行可以冻结账户和印钞，但他们不能没收比特币或超过2100万的固定供应量。加上与联准会不可预测的加息相对，他将比特币形容为提供算法和可预测的货币政策，称这是一次巨大的进步。与仅依感觉做出的决定不同，比特币为企业和市场提供了对未来的确定性。

他认为比特币将支付转化为纯粹的网络活动，将支付变成数据包，Balaji S将比特币交易与互联网数据传输进行比较，没有提到银行或国家。他指采用是全球性的，可以迅速加速，引用黎巴嫩的货币崩溃，其中比特币的使用只是刚刚上升。

比特币将改变经济秩序

Balaji S预测长期金融系统将会崩溃，他指出当比特币获胜时，凯恩斯主义就像共产主义一样崩溃。他指出曾被视为安全的政府债券现在是无回报的风险。此外，美联储干预而膨胀的房地产也将下降，因为人们选择将价值储存在比特币中而不是房产中。

他补充道，法定货币将失去其地方垄断，因为稳定币和国家数字货币在链上公开竞争。正如当地报纸在互联网时代崩溃，大多数国家货币在这一新环境中将无法生存。他还宣布无限创造金钱时代的结束，当比特币获胜时，打印机会耗尽碳粉。Balaji S认为，政府最终将面临限制和问责，如何筹集和花费金钱。

最后，他预测预未来将是亿万富翁翻转，在比特币价格介于10万美元和100万美元之间时，一半的世界亿万富翁变成加密货币，稀释法币财富并将全球资本转向勇敢的创新者。而在比特币的未来发展，他将比特币的胜利与他的网络国家愿景联系起来，预测一个千城系统的世界，人们可以像选择大学一样轻松选择社区。他邀请建设者参加即将在新加坡举行的网络国家2025大会，Balaji S总结说，如果大家想要建设那就来新加坡吧，大家可以利用云端资本来重建土地，建设城市和社区。