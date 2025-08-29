比特币价格预测：10亿美元押注与纳斯达克首次亮相 推动BTC至13万美元

比特币价格保持在112,000美元以上，随着区块链在传统市场的採用增加，美国商务部宣佈，Chainlink（LINK）和Pyth（PYTH）将直接在链上提供美国官方经济数据，如国内生产总值（GDP）和个人消费支出（PCE）价格指数。

Pyth将提供5年的历史GDP数据，Chainlink将在包括以太坊和Avalanche在内的多个区块链上提供6个宏观经济指标。这将提高透明度，并在风险管理、借贷、去中心化金融（DeFi）和预测市场中开闢新的机会。

这进一步增强了对比特币的信心，因为交易者认为这是机构更接近加密货币的又一步。

萨尔瓦多的10亿美元比特币目标

萨尔瓦多(El Salvador)的比特币押注再次成为焦点。总统纳伊布·布克勒分享了市场预测，称该国的BTC持有量可能在2025年底达到10亿美元。

目前，萨尔瓦多持有6,282 BTC，价值超过7.09亿美元。预测市场迅速作出反应：Kalshi对11月前达到10亿美元的机率从20%激增至38%，随后稳定在27%；而Polymarket显示，到2025年12月实现这一里程碑的机率为43%。

儘管有报导称在国际货币基金组织（IMF）提供14亿美元贷款后，比特币购买速度放缓，但布克勒（Bukele）确认收购仍在持续进行。交易者将这一主权押注视为机构信心的信号，帮助比特币保持在112,000美元以上的上升势头。

关键要点：

萨尔瓦多持有6,282 BTC（约7.09亿美元）。

2025年达到10亿美元BTC持有量的机率急剧上升。

市场乐观情绪巩固了比特币在112,000美元以上的支撑。

川普支持的比特币矿企登陆纳斯达克

为比特币的採用故事增添动力，由埃里克和唐纳德·川普二世支持的矿业公司American Bitcoin将于今年9月通过与Gryphon Digital Mining合併在纳斯达克上市。

这项全股票交易使Hut 8获得80%的股份，而川普兄弟及其合作伙伴将控制新实体约98%的股份。在温克尔沃斯兄弟的支持下，该公司正探索在香港和日本扩展挖矿业务。

对交易者而言，这一上市表明比特币的影响力正深入政治和华尔街，在BTC试探关键阻力位之际，进一步巩固了机构的势头。

比特币价格预测 – 技术展望

比特币目前交易价格接近112,300美元，正在试探下降通道的上限。阻力位在116,850美元，这一水平自8月以来一直限制上涨。若突破此阻力，可能进一步推高至120,900美元至124,450美元区间。

动能正在增强。相对强弱指数（RSI）为55，从超卖区域回升，而移动平均线收敛-发散指标（MACD）已转为看涨。接近111,000美元的长下影线显示抄底买家依然活跃，削弱了看跌信心。

若比特币（BTC）未能守住50日简单移动平均线（50-SMA）111,563美元，下行风险可能延伸至108,695美元和105,150美元。然而，若能以强劲成交量突破116,850美元阻力，将标誌着数週以来首次明确的趋势反转。

对交易者而言，策略显而易见：

激进的多头： 可能瞄准120,000美元至124,000美元区间。

可能瞄准120,000美元至124,000美元区间。 谨慎的投资者：可能等待突破确认。

随着ETF资金回流和机构支持增强，比特币的价格结构正在收紧，突破即将到来，这可能推动长期上涨至130,000美元甚至更高。

新预售Bitcoin Hyper ($HYPER)结合比特币安全与Solana速度

Bitcoin Hyper ($HYPER)定位为首个基于Solana虚拟机（SVM）的比特币原生二层解决方案。其目标是通过实现闪电般快速、低成本的智能合约、去中心化应用（DApps）以及迷因币创建，来扩展比特币生态系统。

通过结合比特币无与伦比的安全性与Solana的高性能框架，该项目为全新的应用场景开闢了大门，包括无缝的BTC桥接和可扩展的去中心化应用（dApp）开发。

团队高度重视信任和可扩展性，该项目已通过Coinsult的审计，为投资者对其基础架构的信心提供了保障。势头正在迅速积累。预售已突破1250万美元，仅剩有限的代币分配额度。

目前，HYPER代币的价格仅为0.012815美元，但随着预售进展，价格将会上涨。你可以在Bitcoin Hyper官方网站上使用加密货币或银行卡购买HYPER代币。

