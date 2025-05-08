币安前 CEO 赵长鹏确认已申请总统特赦 推翻先前否认说法

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 五月 8, 2025

币安创始人兼前 CEO 赵长鹏 近日证实，自己已正式申请总统特赦，这距离他最初否认相关报道仅过去数周时间。

赵长鹏于 5 月 6 日 在 Farokh Radio 播客节目中透露，其法律团队已提交特赦申请，此举也是回应外界持续发酵的舆论。

“我的律师已经提交申请了，”赵长鹏在节目中表示。此前，彭博社与《华尔街日报》相继报道他可能寻求前美国总统特朗普的特赦，他称这些报道促使他决定正式推进。

“他们都写成那样了，我干脆就真的申请了，”赵长鹏补充道。

赵长鹏提及特朗普特赦 BitMEX 高管为申请动机之一

赵长鹏在访谈中表示，特朗普曾特赦 BitMEX 三位高管——包括联合创始人 Arthur Hayes，这成为他决定提交特赦申请的重要参考。

他透露，相关文件大约在播客播出前两周已正式递交。

这位前加密巨头在 2023 年 11 月 承认违反《银行保密法》（Bank Secrecy Act），作为与美国监管机构达成和解协议的一部分。

根据该协议，币安被罚款 43 亿美元，其中 CZ 个人承担 5000 万美元。

此外，他被判处 4 个月监禁，并作为协议条件之一，被永久禁止担任 Binance 的任何管理职位。

虽然总统特赦无法抹除赵长鹏（CZ）在“反洗钱”指控下的定罪记录，但根据美国司法部的说法，这可能为他重返 Binance.US 的领导层铺路。

赵长鹏也坦言，“没有哪个被定罪的人会介意获得特赦”，他甚至表示，自己可能是唯一一个因违反《银行保密法》而真正服刑的人。

自从卸任 Binance CEO 并服刑后，CZ 虽已退出管理岗位，但仍然是 Binance 的主要股东之一，并公开表示无意重回掌舵位。

在 2023 年 11 月的 Binance 区块链周上，赵长鹏曾说道：“我觉得团队现在运作得很好，不需要我回来。”

目前，他的重心已转向国际顾问工作，为巴基斯坦、吉尔吉斯斯坦等国家提供加密法规与区块链整合的政策建议。

另一方面，美国前总统 特朗普 近期刚刚兑现其竞选期间对加密社群的承诺，为 丝绸之路创办人 Ulbricht 提出赦免。虽然他承诺“就任第一天就释放 Ulbricht”，但最终是在 2025 年 1 月 20 日就职后第二天才正式生效。

不丹携手币安，推出国家级加密货币旅游支付系统

不丹正式与 Binance Pay 及 DK Bank 合作，打造一套支持加密货币支付的国家级旅游支付体系，游客如今可用数字资产支付几乎所有行程相关费用。

从机票、酒店、导览行程、签证费，甚至路边摊消费，通通支持加密支付。

该系统由 币安官方 App 驱动，支持超过 100 种加密货币，通过二维码实现实时交易。

所有支付将由 DK Bank 即时结算为本地货币，无需传统银行账户、货币兑换或国际信用卡，大幅简化支付流程并降低境外游客的成本门槛。

目前已有超 100 家不丹商户 接入，包括偏远地区的手工艺人及小型摊贩，借助一部智能手机即可完成收款，推动偏乡经济走向 Web3 数字化。