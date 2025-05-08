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币安前 CEO 赵长鹏确认已申请总统特赦　推翻先前否认说法

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币安创始人兼前 CEO 赵长鹏 近日证实，自己已正式申请总统特赦，这距离他最初否认相关报道仅过去数周时间。

赵长鹏于 5 月 6 日 Farokh Radio 播客节目中透露，其法律团队已提交特赦申请，此举也是回应外界持续发酵的舆论。

“我的律师已经提交申请了，”赵长鹏在节目中表示。此前，彭博社与《华尔街日报》相继报道他可能寻求前美国总统特朗普的特赦，他称这些报道促使他决定正式推进。

“他们都写成那样了，我干脆就真的申请了，”赵长鹏补充道。

赵长鹏提及特朗普特赦 BitMEX 高管为申请动机之一

赵长鹏在访谈中表示，特朗普曾特赦 BitMEX 三位高管——包括联合创始人 Arthur Hayes，这成为他决定提交特赦申请的重要参考。

他透露，相关文件大约在播客播出前两周已正式递交。

这位前加密巨头在 2023 年 11 月 承认违反《银行保密法》（Bank Secrecy Act），作为与美国监管机构达成和解协议的一部分。

根据该协议，币安被罚款 43 亿美元，其中 CZ 个人承担 5000 万美元。

此外，他被判处 4 个月监禁，并作为协议条件之一，被永久禁止担任 Binance 的任何管理职位。

虽然总统特赦无法抹除赵长鹏（CZ）在“反洗钱”指控下的定罪记录，但根据美国司法部的说法，这可能为他重返 Binance.US 的领导层铺路。

赵长鹏也坦言，“没有哪个被定罪的人会介意获得特赦”，他甚至表示，自己可能是唯一一个因违反《银行保密法》而真正服刑的人。

自从卸任 Binance CEO 并服刑后，CZ 虽已退出管理岗位，但仍然是 Binance 的主要股东之一，并公开表示无意重回掌舵位。

在 2023 年 11 月的 Binance 区块链周上，赵长鹏曾说道：“我觉得团队现在运作得很好，不需要我回来。”

目前，他的重心已转向国际顾问工作，为巴基斯坦吉尔吉斯斯坦等国家提供加密法规与区块链整合的政策建议。

另一方面，美国前总统 特朗普 近期刚刚兑现其竞选期间对加密社群的承诺，为 丝绸之路创办人 Ulbricht 提出赦免。虽然他承诺“就任第一天就释放 Ulbricht”，但最终是在 2025 年 1 月 20 日就职后第二天才正式生效。

不丹携手币安，推出国家级加密货币旅游支付系统

不丹正式与 Binance PayDK Bank 合作，打造一套支持加密货币支付的国家级旅游支付体系，游客如今可用数字资产支付几乎所有行程相关费用。

从机票、酒店、导览行程、签证费，甚至路边摊消费，通通支持加密支付。

该系统由 币安官方 App 驱动，支持超过 100 种加密货币，通过二维码实现实时交易。

所有支付将由 DK Bank 即时结算为本地货币，无需传统银行账户、货币兑换或国际信用卡，大幅简化支付流程并降低境外游客的成本门槛。

目前已有超 100 家不丹商户 接入，包括偏远地区的手工艺人及小型摊贩，借助一部智能手机即可完成收款，推动偏乡经济走向 Web3 数字化。

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