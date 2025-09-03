2025下半年要买以太坊的原因？大量资金将在下半年进场ETH？

在加密货币中，流动性无疑是最大的投资考量之一，而规模也会使每笔交易变得更便宜、更清晰和更安全，考虑到加密市场目前才开始足够流动，让金融机构真正深入参与，实在无法抗拒这一点。这就是今天购买以太坊的其中一个重要理由。让我们仔细看看这个为这条链提供流动性的最重要资产类别，看看为什么它在今年内是值得购买。

以太坊流动性基础难以忽视

以太坊是加密货币中最深的与法币挂钩的稳定币流动性池的家。如果你想要接触到全球金融最有可能会使用的网络，购买这个已经持有最多美元的网络是一个好选择。稳定币是设计用来保持稳定价值的加密代币，通常为1美元，它们是去中心化DeFi金融中，几乎所有事物的桥梁，从贷款到交易、支付和结算。按价值计算，以太坊拥有业界最大的稳定币堆叠，仅在其基层上就有大约1460亿美元的稳定币价值，远远领先于所有其他竞争链。在数据上，TRON拥有约820亿美元的稳定币，而Solana则拥有约120亿美元。

🚨 HUGE: $ETH stablecoin supply has increased by $15 billion over the past month.



Ethereum is dominating liquidity. pic.twitter.com/CEItLK8hHH — Marc Shawn Brown (@MarcShawnBrown) September 2, 2025

因此，以太坊的生态系统以很大的差距掌握了最大的链上美元浮动。这有助于解释为什么它的去中心化金融总锁仓价值TVL，也领先于所有其他网络。这也是为什么新的DeFi项目在这个链上运作有很大的诱因。如果你希望你的项目带来大量收入，将其放置在最多资金停泊和流动的网络上是一个显而易见的选择。换句话说，最大的代币化现金池产生更多寻求捕捉部分现金的价值流入，形成某种良性循环。

大量资金将在下半年进场

对于退休基金或资产管理者来说，通过狭窄管道移动大笔资本风险高且成本昂贵。流动性降低滑点并简化交易后工作流程，节省成本。在这方面，稳定币结算正在迅速扩展，2024年在各大主要区块链上转移量达到27.6万亿美元。这一点很重要，因为这些美元需要可靠的基础设施。总的来说，因此有很大机会至少一些金融机构会涌向以太坊做生意。而机构资金流入则是稳定币成为投资信念中购买该币的重要部分的另一个方面。

$ETH Q3 Outlook



• Investment advisors now hold $1.35B in ETH ETFs, nearly double hedge funds



• Traders see rising odds of ETH crossing the $5K mark this quarter



Will advisors growing bets be enough to send ETH above $5K? #CoinExFlexibleSavings

Shared via CoinEx Creator… pic.twitter.com/L9x51lOA9O — SOLANA_BTC (@_ik804) August 31, 2025

但以太坊长期的胜利并不保证，因为它面临的最大竞争威胁是真实存在的。TRON在几个地区主导零售对等稳定币流量，并且在这些应用案例中，它的转移量往往超过以太坊。如果这些流量成为金融机构流动性的基准，以太坊的领先地位可能会随着时间的推移而缩小。相对而言，Solana的高速和低费用使其成为某些以稳定币为重的应用的强大平台，这确保了一些流动性将继续从以太坊中抽取。假设低延迟支付应用成为链上金融的更大份额，Solana可能会在边际上获得更大的份额，即使以太坊仍然是机构目的的锚定。它也可能直接吸引那些机构进入其链，因此这是一个主要威胁。

尽管如此，以太坊今天仍然值得购买，并且在稳定币和去中心化金融等许多在其链上运作的细分市场中拥有长期的增长潜力。另外，如果稳定币持续增长，且机构继续偏好最深且最连接的流动性池，这两个情况都有很高的可能性会持续，那么以太坊未来几年将会大大受益。

打造迷因资产与游戏互动的新模型

在主流以太坊储备公司吸引机构资金同时，新型Web3专案也在试图打破传统模式，创造更易于参与与理解的链上互动模型。Pepenode（$PEPENODE）正是在这样的思维下诞生，将复杂的挖矿与代币产出机制转化为轻度策略与游戏化操作。玩家可在虚拟矿场中部署装备、升级产能，并透过互动式介面产出具迷因属性的资产，在游戏中自然学习区块链运作方式。

Pepenode不仅是一枚游戏代币，其经济结构更与矿机部署、社群治理、门票参与与收益分配紧密结合。预售采阶梯式定价模式，鼓励早期参与者建立初始流动性，并透过限额与硬顶控制稀缺性。此外，平台设有质押与锁仓奖励机制，结合排行榜与任务系统提升用户黏着度，让整体参与更具沉浸感与长期诱因。

当前TGE已启动，$PEPENODE 团队即将开放代币领取并注入初步流动性，并释出做市与激励基金。同时透过审计与透明资讯披露，团队希望将迷因文化与回报逻辑拉近距离，进一步在投资与娱乐之间建立可信的平衡点，让Web3用户能以边玩边产出的方式参与下一阶段的区块链应用叙事。

