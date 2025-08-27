BTC $111,175.88 1.37%
ETH $4,590.82 3.95%
USDT $1.00 -0.03%
XRP $3.00 3.71%
SOL $204.59 9.24%
TRX $0.34 0.72%
SHIB $0.000012 2.75%
Cryptonews 以太坊新闻

Tom Lee料以太坊见底 渣打银行维持以太坊年底目标价为7,500美元

以太坊
广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
作者
Allen Li
作者
Allen Li
关于作者

Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ...

作者简介
广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

加密货币市场一周相当波动，比特币及以太坊直到现时才勉强企稳。比特币在 11 万美元关口之上；以太坊则徘徊在 4,500 美元。值得注意的是，比特币现货 ETF 结束连续 6 日净流出并转为净流入；相较之下，以太坊更显坚挺，本周已连续三日录得资金流入。

Tom Lee 持续唱好以太坊

ETH 的强势表现，部分源于华尔街知名投资人 Tom Lee 的积极推动。他不仅长期唱多 ETH，还通过旗下上市公司 BitMine 打造“以太坊版 MicroStrategy”，几乎每周都在增持 ETH。

Lee 上周的两次短线预测均被市场走势印证，包括中期回调与周五反弹。昨日他再度预判 ETH 将在数小时内触底，随后 ETH 果然回升。他更暗示价格有望冲击 5,400 美元，能否实现仍需观察。

渣打银行：以太坊年底目标价为7,500美元

渣打银行昨（26）日发布的研究报告指出，机构正在前所未有地加速增持 ETH，不过无论是 ETH 本身，还是大量买入的“以太坊储备公司”，当前估值都仍处于被低估区间。

报告显示，自 6 月以来，金库型公司已累计买入约 2.6% 的 ETH 流通量，再加上现货 ETF 的持续建仓，市场上已被吸收的 ETH 约占流通量的 4.9%。这一趋势推高 ETH 在 8 月 24 日创下新高，价格一度逼近 4,955 美元。即便随后回落至 4,500 美元下方，渣打银行全球数字资产研究主管 Geoff Kendrick 仍维持年底 7,500 美元的目标，并强调当前回调为长线资金提供了良机。

Bitcoin Hyper（$HYPER）新预售结合比特币安全性和Solana速度

Bitcoin Hyper（$HYPER）定位为首个由Solana虚拟机（SVM）驱动的比特币原生第二层解决方案。其目标是通过启用闪电般快速、低成本的智能合约、去中心化应用程式，甚至迷因币创建，来扩展比特币生态系统。

通过结合比特币无与伦比的安全性与Solana的高性能框架，该项目为全新的使用场景开启了大门，包括无缝的比特币桥接和可扩展的去中心化应用程式（dApp）开发。

团队非常重视信任和可扩展性，该项目已由Consult进行审计，为投资者在其基础上提供了信心。势头正在迅速积累。预售已经突破1210万美元，仅剩有限的分配额度可用。在当前阶段，HYPER代币的价格仅为0.012805美元，但随着预售的进行，这个价格将会上涨。

你可以在Bitcoin Hyper官方网站上使用加密货币或银行卡购买HYPER代币。

点击此处参与预售

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,070,969,300,126
-0.35
最热门币种

更多文章

新闻
瑞士国家银行：瑞郎更稳定 比特币不具备作为储备资产条件
Allen Li
Allen Li
2025-08-27 09:48:38
新闻
XRP 期货在 CME 平台上的未平仓合约突破 10 亿美元大关
Ada Chui
Ada Chui
2025-08-27 07:50:44
Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者