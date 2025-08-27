Tom Lee料以太坊见底 渣打银行维持以太坊年底目标价为7,500美元

加密货币市场一周相当波动，比特币及以太坊直到现时才勉强企稳。比特币在 11 万美元关口之上；以太坊则徘徊在 4,500 美元。值得注意的是，比特币现货 ETF 结束连续 6 日净流出并转为净流入；相较之下，以太坊更显坚挺，本周已连续三日录得资金流入。

Tom Lee 持续唱好以太坊

ETH 的强势表现，部分源于华尔街知名投资人 Tom Lee 的积极推动。他不仅长期唱多 ETH，还通过旗下上市公司 BitMine 打造“以太坊版 MicroStrategy”，几乎每周都在增持 ETH。

Lee 上周的两次短线预测均被市场走势印证，包括中期回调与周五反弹。昨日他再度预判 ETH 将在数小时内触底，随后 ETH 果然回升。他更暗示价格有望冲击 5,400 美元，能否实现仍需观察。

渣打银行：以太坊年底目标价为7,500美元

渣打银行昨（26）日发布的研究报告指出，机构正在前所未有地加速增持 ETH，不过无论是 ETH 本身，还是大量买入的“以太坊储备公司”，当前估值都仍处于被低估区间。

报告显示，自 6 月以来，金库型公司已累计买入约 2.6% 的 ETH 流通量，再加上现货 ETF 的持续建仓，市场上已被吸收的 ETH 约占流通量的 4.9%。这一趋势推高 ETH 在 8 月 24 日创下新高，价格一度逼近 4,955 美元。即便随后回落至 4,500 美元下方，渣打银行全球数字资产研究主管 Geoff Kendrick 仍维持年底 7,500 美元的目标，并强调当前回调为长线资金提供了良机。

