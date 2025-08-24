以太坊价格预测：市值达5690亿美元 ETH创下历史新高是否只是开始？

以太坊本周展现出强劲的价格走势，突破 4,700 美元，市值一度升至 5690 亿美元。单日涨幅高达 9%，展现出当投资者主导市场时，行情能多么迅速地转变。

仅仅两个交易日内，ETH就上涨了超过 800 美元，这波反弹背后不仅有更清晰的技术信号，还受到大型投资者兴趣增强的推动。

从 4 小时图 来看，ETH 已经走出了一个典型的 ABCD 谐波形态，表明这次上涨并非随机，而是遵循结构性路径。突破 50 周期均线（SMA）4,388 美元 时，伴随了一根 看涨吞没 K 线，这通常意味着空头力量减弱，而多头愿意大举进场。

以太坊（ETH/USD）关键关注水平

比特币价格预测略偏向看涨，而 ETH/USD 也展现出强势走势，且并未显得过度延伸。相对强弱指数（RSI） 维持在 65 附近，虽然处于高位，但尚未进入超买区间。

与此同时，MACD（指数平滑异同移动平均线） 在多头一侧持续扩张，显示出上行动能仍有空间。

以太坊价格走势图 —— 来源：TradingView

目前，以太坊价格走势正在 $4,700 附近盘整，形态上更像是旗形整理。这通常被视为下一波上涨前的短暂停顿。

图表显示，目前 支撑位在 $4,600，更强的底部支撑在 $4,400。上方阻力在 $4,900——若 ETH 突破这一水平，将打开通往 $5,300，甚至 $5,700 的上涨通道。

这些价格区间与 TradingView 路径工具所标注的扩展目标高度吻合。

展望：ETH能否冲击$6,000？

对于交易者而言，ETH 的技术分析逻辑很直接：收盘价突破 $4,900 可考虑入场，止损设在 $4,600 下方。第一目标位 $5,300，第二目标位 $5,700。如果动能持续，ETH 可能正在为未来几个月冲击 $6,000 打下基础。

以太坊市值 5690 亿美元 不只是一个数字——它代表着 ETH 在 DeFi、NFT 和区块链基础设施 领域所承载的巨大分量。

这也是为什么这波上涨和以往不同。它可能不仅仅是一次短期冲高，而是更大行情的开端：ETH 或将再次测试历史高点，并逐渐成为 数字经济的核心支柱。

