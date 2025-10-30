ZCash (ZEC) agora: preço vai bater US$ 10 mil? Arthur Hayes diz que sim

Cofundador da BitMEX afirma que criptomoeda sofrerá forte valorização, impulsionada pela alta demanda por privacidade digital e fundamentos técnicos sólidos.

Em uma publicação nas redes sociais, Arthur Hayes, cofundador da BitMEX, afirmou que ‘nada vai parar esse trem e o ZCash agora vai subir até US$ 10 mil’.

A fala de Hayes não surge no vazio. O ZCash (ZEC) vem passando por um período de forte valorização, impulsionado por novos avanços tecnológicos e uma mudança de percepção dos investidores.

Só nas últimas semanas, o preço do ativo saltou de US$ 50 em setembro para mais de US$ 350, acumulando uma alta de cerca de 45% na última semana.

O ZCash é uma blockchain que oferece privacidade opcional, permitindo que os usuários transfiram seus tokens para um tipo especial de endereço onde as transações ficam ocultas.

Isso é possível graças à tecnologia zk-SNARKs, um tipo de prova criptográfica que valida operações sem revelar o remetente, o destinatário ou o valor envolvido.

Esse recurso de anonimato parcial é o que diferencia o ZCash de outras criptomoedas como Bitcoin e Ethereum. Enquanto o BTC tem todas as transações visíveis publicamente, o ZEC dá aos usuários a escolha de ocultar parte ou toda sua atividade financeira.

Nos últimos meses, a quantidade de moedas protegidas na rede atingiu 4,5 milhões de ZEC, o maior volume desde o lançamento da criptomoeda.

Zcash agora: indicadores técnicos

De acordo com analistas do portal The Block, esse aumento no chamado ‘shielded supply’ demonstra um crescimento na confiança do mercado nas soluções de privacidade do projeto cripto.

Quanto mais moedas entram nesses endereços protegidos, maior é o ‘anonimity set’, o que torna mais difícil rastrear os participantes e aumenta a segurança coletiva da rede.

Os dados on-chain e técnicos também reforçam o cenário otimista. O volume diário de negociações ultrapassou US$ 731 milhões, com o preço oscilando entre US$ 312 e US$ 361 nas últimas 24 horas.

O RSI (Índice de Força Relativa) atingiu 71,8 pontos, indicando que o ativo está em uma região de sobrecompra, um sinal comum em tendências fortes de alta.

Além disso, o MACD, outro indicador de análise técnica, mostrou um cruzamento altista, sugerindo que o impulso comprador deve continuar nas próximas sessões. Com isso, os traders acreditam que a criptomoeda pode testar resistências entre US$ 370 e US$ 400 em breve.

Dessa forma, em caso de correção, zonas de suporte em US$ 322 e US$ 249 são vistas como oportunidades de entrada.

A narrativa da privacidade volta ao centro do debate

Nos últimos meses, o tema privacidade digital voltou ao foco no ecossistema cripto.

O aumento do controle regulatório, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, fez muitos investidores buscarem refúgio em moedas anônimas, como Monero e ZCash.

A diferença é que o ZCash oferece uma abordagem híbrida, equilibrando transparência e anonimato. Ele permite transações públicas, auditáveis, e ao mesmo tempo, oferece a opção de proteção total.

Assim, essa flexibilidade tem atraído desde usuários preocupados com vigilância financeira até instituições que buscam compliance, mas desejam preservar confidencialidade em algumas operações.