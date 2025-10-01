Altseason? Zcash sobe 35% no dia e Pudgy Penguins e Sonic disparam

Criptomoedas enfrentam forte onda de valorização no mercado, com destaque para memecoins e projetos voltados para a privacidade.

A altseason segue girando capital para criptomoedas que mostram atividade de negociação e narrativa forte.

Nesta semana, a atenção se voltou para Zcash (ZEC) , Pudgy Penguins e Sonic. Cada um avançou nas últimas sessões, apoiado por uma mistura de demanda estrutural, energia da comunidade e especulação.

Sendo assim, o mercado cripto não impulsiona todos os tokens igualmente. A liquidez se concentra onde catalisadores se alinham com profundidade.

O Zcash, por exemplo, registrou um dos ralis mais fortes em anos. A valorização acompanhou o interesse renovado em redes de privacidade.

Já o projeto Pudgy Penguins aproveita o crossover entre cultura e NFTs.

Enquanto isso, o Sonic captura fluxos de small caps, com traders buscando oportunidades especulativas enquanto a liquidez se amplia. Juntos, representam três pontos de entrada distintos para a altseason.

Zcash (ZEC): comércio de privacidade em alta

O Zcash é negociado em torno de US$ 90 atualmente. Ou seja, alta de mais de 35% no fechamento diário. No final de setembro, o ativo digital se recuperou enquanto outros projetos caíam.

Assim, a capitalização de mercado chega perto de US$ 1,5 bilhão, e o volume diário supera centenas de milhões em grandes exchanges.

when innovation comes along…



it can change everything! pic.twitter.com/Oizh9Fwnwb — Zcash 🛡️ (@Zcash) September 30, 2025

O rali veio com novos comentários institucionais sobre ativos de privacidade, somados a gatilhos técnicos.

Agora, analistas destacam que o ZEC rompeu resistência na faixa de US$ 70–US$ 75. Isso atraiu traders de momentum de volta ao mercado.

As transações protegidas na rede também cresceram de forma modesta, reforçando a percepção de maior atividade de usuários.

Antes disso, o Zcash passou longos períodos fora do radar. Mas, quando a altseason girou para narrativas de privacidade, ele rapidamente voltou às telas.

A escala do movimento desta semana mostra que a narrativa está de volta ao jogo.

Pudgy Penguins (PENGU): força da comunidade sustenta altseason

O valor do Pudgy Penguins no mercado é de algo perto de US$ 0,031. Portanto, essa cotação representa alta de 13% entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro.

Valor PENGU (Reprodução: CoinMarketCap)

Dessa forma, a capitalização de mercado da criptomoeda está em torno de US$ 2 bilhões, enquanto o volume de 24h passa de US$ 400 milhões.

A alta de PENGU dá sequência a movimentos atrelados à expansão da marca.

O projeto aumentou a distribuição da sua identidade NFT, enquanto parcerias mantêm o engajamento da comunidade elevado.

Assim, a atividade de negociação mostra forte participação de varejo, principalmente em exchanges centralizadas, onde a liquidez vem crescendo.

A criptomoeda combina duas naturezas: ativo meme e parte de uma marca NFT reconhecida.

Durante a altseason, essa mistura de visibilidade e profundidade permitiu que PENGU mantivesse giro, enquanto outros projetos cults perdem tração rapidamente.

Sonic (SONIC): especulação após listagem

A cotação do Sonic gira em torno de US$ 0,274. Sendo assim, resultante de alta de 10% no fechamento diário.

Por outro lado, a capitalização de mercado segue pequena em comparação com Zcash ou PENGU. Contudo, o volume diário da criptomoeda cresceu conforme mais exchanges listaram o token.

As altas vieram com anúncios de listagens e staking, que criaram uma onda de demanda no curto prazo.

Traders também apontam para o aumento no interesse aberto em contratos perpétuos, sinal de que a alavancagem ajuda a impulsionar o preço.

Essas características fazem do Sonic um exemplo clássico de pequena capitalização que se beneficia do efeito cascata da altseason.

Isso acontece quando capital novo busca exposição de maior risco depois que tokens grandes disparam.

Perspectiva diante da altseason

Os movimentos de Zcash, Pudgy Penguins e Sonic mostram a natureza desigual da altseason. O ZEC provou como tokens antigos podem disparar quando as narrativas voltam.

Já o PENGU demonstra como cultura e comunidade sustentam o volume. Por fim, o Sonic encarna a ponta especulativa, onde ativos menores absorvem fluxos tardios. Para os traders, a chave será ver se ZEC mantém o novo patamar após o rompimento.

Ou seja, PENGU seguirá firme no empurrão cultural e Sonic construirá liquidez além da especulação de curto prazo. Se isso acontecer, a rotação pode se aprofundar e marcar a próxima fase da altseason.