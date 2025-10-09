Zcash dispara 220%: o que explica essa alta e o que esperar agora?
Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.
A Zcash ganhou forte impulso social após receber endossos de nomes importantes do setor.
Esse movimento aumentou o otimismo em relação às previsões de preço.
A altcoin disparou 220% nas últimas duas semanas, acompanhada de maior adoção.
Nesse sentido, cada vez mais unidades de ZEC estão sendo transferidas para endereços protegidos.
Nesse ciclo liderado por instituições, o projeto encontrou nova relevância.
Isso porque o uso institucional precisa de soluções que ofereçam privacidade, mas que ainda sejam compatíveis com divulgações seletivas.
Segundo Mert Mumtaz, CEO da Helium Labs, a Zcash é a mais preparada para ocupar esse espaço.
Ele cita a comunidade consolidada, a chegada de novos desenvolvedores e o ‘design superior de privacidade e escala’ quando comparada a alternativas como a Monero.
O apoio do maior gestor de ativos digitais do mundo reforça a tendência.
O lançamento do Grayscale Zcash Trust abriu às finanças tradicionais acesso regulado ao ZEC.
👉Veja também: Criptomoedas com potencial: Top 6 oportunidades em 2025
Previsão Zcash: esse é só o começo?
A disparada recente representa a quebra de um padrão de triângulo de baixa que se formava há 4 anos.
Apesar da sequência de alta, alguns indicadores já sugerem que uma correção pode estar próxima.
O RSI ultrapassou com folga a zona de sobrecompra em 70, chegando a 90. Esse patamar costuma indicar topos locais, já que os compradores começam a perder força.
O MACD reforça o mesmo sinal, mostrando euforia especulativa de curto prazo em vez de acumulação constante.
A distância em relação à linha de sinal é a maior desde 2017.
Em caso de reversão, a região próxima ao nível de 0,5 de Fibonacci pode segurar o preço.
Essa área coincide com uma importante zona histórica de demanda perto de US$ 105, que pode marcar um fundo local.
Caso ocorra um período de resfriamento, o padrão triangular ainda pode projetar uma continuidade.
Dessa forma, teria como alvo os US$ 1.000, o que representaria uma valorização de 380% em relação aos níveis atuais.
No entanto, para que esse cenário se confirme, será preciso manter a demanda institucional.
Além disso, a ampla adoção da tecnologia de privacidade da Zcash será fator determinante para sustentar novas altas.
Ponto de vista do CryptoNews BR
Na minha visão, a Zcash vive um momento de brilho.
O endosso institucional deu novo fôlego, mas o risco de correção é claro. A valorização foi rápida demais, o que aumenta a chance de ajustes no curto prazo.
Ainda assim, vejo potencial no longo prazo, principalmente se a demanda institucional continuar crescendo.
A privacidade segue sendo um tema sensível e necessário no setor, o que pode fazer a Zcash se firmar como uma das principais referências nesse espaço.
👉Veja também: Como ficar rico com criptomoedas: Melhores opções em 2025