Zcash dispara 220%: o que explica essa alta e o que esperar agora?

A Zcash (ZEC) teve duas semanas extraordinárias, sendo impulsionada pela narrativa em torno das moedas de privacidade.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

A Zcash ganhou forte impulso social após receber endossos de nomes importantes do setor.

Esse movimento aumentou o otimismo em relação às previsões de preço.

A altcoin disparou 220% nas últimas duas semanas, acompanhada de maior adoção.

Nesse sentido, cada vez mais unidades de ZEC estão sendo transferidas para endereços protegidos.

gorgeous chart



The amount of ZEC being shielded on Zcash is going up and to the right over time



I love shilling privacy stuff because it actually ends up making a difference in the privacy properties of these systems (see the rightmost vertical bump)



$1,000 pic.twitter.com/E3Y5NclR4A — mert | helius.dev (@0xMert_) October 6, 2025

Nesse ciclo liderado por instituições, o projeto encontrou nova relevância.

Isso porque o uso institucional precisa de soluções que ofereçam privacidade, mas que ainda sejam compatíveis com divulgações seletivas.

Segundo Mert Mumtaz, CEO da Helium Labs, a Zcash é a mais preparada para ocupar esse espaço.

Ele cita a comunidade consolidada, a chegada de novos desenvolvedores e o ‘design superior de privacidade e escala’ quando comparada a alternativas como a Monero.

O apoio do maior gestor de ativos digitais do mundo reforça a tendência.

O lançamento do Grayscale Zcash Trust abriu às finanças tradicionais acesso regulado ao ZEC.

👉Veja também: Criptomoedas com potencial: Top 6 oportunidades em 2025

Previsão Zcash: esse é só o começo?

A disparada recente representa a quebra de um padrão de triângulo de baixa que se formava há 4 anos.

Apesar da sequência de alta, alguns indicadores já sugerem que uma correção pode estar próxima.

O RSI ultrapassou com folga a zona de sobrecompra em 70, chegando a 90. Esse patamar costuma indicar topos locais, já que os compradores começam a perder força.

O MACD reforça o mesmo sinal, mostrando euforia especulativa de curto prazo em vez de acumulação constante.

A distância em relação à linha de sinal é a maior desde 2017.

Gráfico da Zcash (ZEC) no TradingView

Em caso de reversão, a região próxima ao nível de 0,5 de Fibonacci pode segurar o preço.

Essa área coincide com uma importante zona histórica de demanda perto de US$ 105, que pode marcar um fundo local.

Caso ocorra um período de resfriamento, o padrão triangular ainda pode projetar uma continuidade.

Dessa forma, teria como alvo os US$ 1.000, o que representaria uma valorização de 380% em relação aos níveis atuais.

No entanto, para que esse cenário se confirme, será preciso manter a demanda institucional.

Além disso, a ampla adoção da tecnologia de privacidade da Zcash será fator determinante para sustentar novas altas.

Ponto de vista do CryptoNews BR

Na minha visão, a Zcash vive um momento de brilho.

O endosso institucional deu novo fôlego, mas o risco de correção é claro. A valorização foi rápida demais, o que aumenta a chance de ajustes no curto prazo.

Ainda assim, vejo potencial no longo prazo, principalmente se a demanda institucional continuar crescendo.

A privacidade segue sendo um tema sensível e necessário no setor, o que pode fazer a Zcash se firmar como uma das principais referências nesse espaço.