Valor do BTC vai subir na semana? Analista da CryptoQuant indica tendências, suportes e resistências

Valor do BTC vai subir? BTC testa suportes e resistências nesta semana; análise de Alex Adler Jr aponta consolidação acima de US$ 113 mil.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

O valor do BTC iniciou a semana em leve queda de 1%, recuando para a faixa de US$ 114 mil, deixando os investidores temerosos se o Bitcoin vai subir ao longo da semana.

De olho nos gráficos, o analista da CryptoQuant, Alex Adler Jr., apresentou uma visão sobre os principais suportes, resistências e tendências que guiam o BTC neste momento de consolidação.

Desde o fundo local em US$ 110.700, o Bitcoin avançou gradualmente, renovou máximas e testou a zona de US$ 116.800. Esse patamar agora funciona como a resistência mais relevante.

De acordo com Adler, se o valor do BTC romper e se consolidar acima dessa faixa, o alvo seguinte pode se projetar entre US$ 118.000 e US$ 120.000, confirmando uma retomada mais consistente.

Enquanto isso, o suporte imediato aparece na casa dos US$ 113.000, e a perda dessa linha pode abrir espaço para uma correção em direção a US$ 110.000.

Momentum e mercado de opções

Apesar do desempenho positivo recente, o momentum de 30 dias permanece negativo, em torno de −6,3%. Esse indicador mostra que o rali atual ainda não superou os níveis de 30 dias atrás.

Durante a semana passada, o momentum chegou a cair para −6,4%, ensaiou recuperação e voltou a enfraquecer.

📚Para mais detalhes sobre a previsão Bitcoin e outras estimativas, continue em nosso artigo.

Na prática, isso significa que o mercado vive uma fase de consolidação com viés levemente baixista, mesmo com a alta acumulada de 4,3% na semana.

A análise de opções na Binance também traz pistas importantes. O chamado Max Pain Price, ponto onde mais contratos expiram sem valor, está fixado em US$ 113.000 para 19 de setembro. E

Assim, o dado sugere que a faixa de US$ 110.000 a US$ 113.000 atua como um corredor de forte interesse.

No lado comprador, há concentração relevante de posições de alta em US$ 117.000 a US$ 119.000, enquanto a proteção de baixa aparece distante, na casa dos US$ 95.000 a US$ 100.000.

Segundo Adler, o cenário se mantém neutro com leve viés positivo, desde que o BTC não caia abaixo de US$ 113.000.

Dados on-chain

Adler afirma que os dados da rede, no entanto, revelam fragilidades. As reservas de Bitcoin nas corretoras caíram 0,11%, sinal de leve saída que em teoria favorece o valor do BTC.

Mas outros indicadores enfraqueceram.

As taxas pagas aos mineradores recuaram mais de 21%, a quantidade de carteiras ativas caiu 2,3% e o volume de negociações spot e futuros despencou 13,2% na semana.

Para ele, esses números indicam que o impulso recente não se apoia em uma participação ampla do mercado, mas sim em fluxos externos, como ETFs e derivativos.

Ainda assim, a estrutura técnica do BTC segue em modo altista. O índice de pressão comprador-vendedor (BBPI) alcançou 60%, acima da média neutra de 50%.

‘Esse dado confirma que há pressão compradora nos derivativos, com aumento do interesse em contratos futuros e funding positivo, mas sem sinais de superaquecimento’, disse.

Para o analista, enquanto esse índice permanecer acima de 55%, os compradores mantêm vantagem, com chance de sustentar a consolidação perto das máximas locais.

Valor do BTC vai subir? Níveis a serem observados

Além disso, o analista que os investidores devem olhar para o comportamento de lucros e perdas realizados na rede (UTXO PnL).

Os dados mostram que a rotação de lucros diminuiu em comparação com o mês anterior.

Hoje, a relação entre as médias móveis de sete e trinta dias está em 0,62, o que indica um fluxo de distribuição mais moderado.

Na prática, segundo ele, menos investidores realizam lucros agressivamente, o que reduz a pressão vendedora.

Adler observa que esse comportamento pode sustentar o preço em patamares elevados sem gerar pânico em eventuais correções.

Com base no conjunto dos indicadores, Adler traça um cenário-base de consolidação acima de US$ 113.000, com testes ao topo em US$ 117.000.

‘Caso rompa essa barreira, o Bitcoin vai subir e pode avançar ao corredor de US$ 118.000 a US$ 120.000, confirmando continuidade de recuperação’, disse.

Por outro lado, se perder a marca de US$ 113.000, os riscos de uma correção mais acentuada em direção a US$ 110.000 e até US$ 108.000 crescem.

De acordo com ele, no curto prazo, o grande catalisador vem de fora do mercado cripto. As expectativas em torno da decisão do Federal Reserve sobre a política monetária podem definir a intensidade da próxima oscilação.

Assim, um discurso mais duro pode pressionar os preços, enquanto sinais de flexibilização tendem a reforçar o viés positivo.

📚Neste guia, apresentamos as melhores oportunidades de pré-lançamento de criptomoedas, segundo nossos especialistas.