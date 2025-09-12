Binance alerta: corte de juros do Fed não vai salvar o BTC, ele pode cair ainda mais

Estudo da Binance mostra que corte de juros do Fed não garante alta do BTC, pois liquidez global pode pressionar preço e trazer queda.

Enquanto muitos traders estão ansiosos pelo próximo corte de juros do FED, apontando que isso fará o Bitcoin voltar a subir, a Binance pensa o contrário.

Em um novo relatório, a Binance Research alerta que esse não é o cenário mais provável para o mercado de criptomoedas.

De acordo com os analistas da empresa, a redução das taxas não deve impulsionar o Bitcoin. Pelo contrário, o movimento pode até desencadear uma correção de preços.

A análise destaca que, historicamente, não há correlação direta entre os cortes de juros do Fed e a performance do Bitcoin.

Em 2024, o BTC ficou lateralizado antes da redução da taxa básica

O estudo lembra o ciclo de 2019, quando o mercado reagiu de forma clássica ao ‘compre o boato, venda a notícia’.

Nos meses anteriores à redução da taxa básica, o Bitcoin saltou de US$ 4.000 para US$ 13.000, sustentado pela expectativa.

Porém, após a confirmação do corte, o preço recuou, enquanto o S&P 500 manteve sua trajetória de alta. A reação mostrou que o mercado já havia antecipado a decisão do Fed.

No ciclo mais recente, em 2024, a resposta foi diferente.

O Bitcoin não apresentou alta relevante nos meses que antecederam o corte, permanecendo em um canal lateral entre US$ 50.000 e US$ 70.000.

Após a decisão, a valorização observada foi atribuída a outros fatores, como a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais, e não à política monetária.

Esse cenário reforça a ideia de que a taxa de juros isoladamente não é determinante para o comportamento da maior criptomoeda do mercado.

Corte de juros do FED pode frustrar traders

Além disso, o relatório também analisa a relação entre as expectativas do mercado e o desempenho do Bitcoin.

Utilizando dados dos futuros de juros, a Binance concluiu que a correlação é extremamente instável, variando entre -0,5 e +0,5.

Dessa forma, esse resultado está muito abaixo do patamar de 0,8, considerado estatisticamente significativo.

A conclusão da exchange é que os cortes de juros não fornecem um indicativo confiável para prever movimentos no preço do ativo digital.

O ponto realmente relevante, segundo a Binance, é a liquidez global. Quando há expansão de liquidez, o Bitcoin costuma se valorizar.

Quando as condições ficam mais restritas, o ativo tende a perder força. Atualmente, o Índice de Condições Financeiras do Fed de Chicago (NFCI) aponta para um aperto gradual.

Essa tendência é explicada pela reconstrução da Conta Geral do Tesouro dos EUA e pelo esgotamento do saldo de recompra reversa.

Ambos os fatores drenam recursos do sistema, limitando o espaço para uma recuperação consistente do mercado de criptoativos.

Assim, mesmo que o Fed confirme cortes de juros já precificados pelos investidores, a política monetária pode não compensar o aperto na liquidez.

De acordo com a Binance, isso significa que o potencial de alta do Bitcoin está restrito e que, diante desse cenário, há mais espaço para quedas do que para novos recordes.

Outros fatores que podem impactar na cotação

O relatório ainda aponta outros fatores que podem atuar como catalisadores nos próximos meses.

Entre eles, estão a aprovação de novas regras regulatórias nos EUA, a aceleração da adoção institucional e até discussões sobre uma possível reserva estratégica de Bitcoin.

No campo negativo, o aumento das tensões geopolíticas na Europa surge como risco relevante, capaz de comprometer o sentimento dos investidores e afetar os fluxos globais de capital.

Para os analistas da Binance, o Bitcoin deve continuar em sua zona de consolidação, entre US$ 107.500 e US$ 113.500, até que um novo gatilho externo apareça.

No curto prazo, a recomendação é de cautela. Investidores que esperam ganhos rápidos podem se frustrar caso não considerem o cenário de liquidez restrita e a antecipação já feita pelo mercado em relação à decisão do Fed.

