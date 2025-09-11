Valor do BTC pode chegar a US$ 160 mil em outubro, afirma análise técnica

Embora setembro seja, historicamente, um mês fraco para o valor do BTC, o sinal técnico sugere que 2025 pode trazer uma exceção à regra.

O valor do BTC (Bitcoin) voltou a exibir um dos sinais técnicos mais respeitados pelos traders: o golden cross no indicador MACD.

O mesmo padrão havia surgido em abril, antecipando uma alta de 40% no mês seguinte.

Agora, analistas acreditam que o movimento pode projetar o preço da criptomoeda para a casa dos US$ 160 mil já em outubro.

Além do sinal gráfico, fatores macroeconômicos nos Estados Unidos reforçam o otimismo de curto prazo, com dados de inflação reacendendo apostas em cortes de juros pelo Federal Reserve.

MACD repete padrão de alta observado em abril

O MACD (Moving Average Convergence Divergence) é um dos indicadores técnicos mais utilizados no mercado financeiro para detectar tendências.

Ele compara médias móveis de diferentes períodos e gera sinais de compra e venda a partir do cruzamento das suas linhas.

Na última sexta-feira, a linha do MACD cruzou acima da linha de sinal no gráfico diário, configurando um golden cross.

O detalhe relevante é que, desta vez, o cruzamento ocorreu abaixo da linha zero, um ponto que costuma reforçar a força da reversão de tendência.

De acordo com o analista BitBull, essa configuração é semelhante à registrada em abril, quando o Bitcoin reagiu com força e acumulou ganhos de 40% em apenas um mês, estabelecendo nova máxima.

Gráfico diário BTC/USDT com dados MACD. Fonte: BitBull/X

Caso o padrão se repita, o BTC pode atingir a marca de US$ 160 mil já no próximo ciclo de alta.

Embora setembro seja, historicamente, um mês fraco para o Bitcoin, o sinal técnico sugere que 2025 pode trazer uma exceção à regra, com o ativo rompendo resistências e testando patamares inéditos.

Traders projetam alvo de US$ 160 mil para o valor do BTC

Sobretudo, o histórico recente mostra que os sinais de golden cross no MACD costumam servir de gatilho para fortes movimentos de valorização.

Em ciclos anteriores, o indicador já havia antecipado altas expressivas, atraindo a atenção de investidores institucionais e de varejo.

A análise de BitBull indica que, se a performance de abril servir como referência, o valor do BTC pode ganhar tração rapidamente e buscar os US$ 160 mil em questão de semanas.

Esse alvo, que já circula em diversas projeções para o pico de 2025, ganha agora respaldo adicional de indicadores técnicos.

Inflação nos EUA reforça clima positivo para o mercado cripto

Ademais, o cenário macroeconômico também contribui para a retomada do otimismo no mercado.

Em suma, dados recentes de inflação nos Estados Unidos animaram investidores de ativos de risco, incluindo criptomoedas e ouro.

O índice de preços ao consumidor (CPI) de agosto será divulgado nesta quinta-feira, e o resultado pode ser determinante para consolidar apostas em cortes de juros pelo Federal Reserve.

A expectativa é de que uma leitura favorável confirme a primeira redução ainda em setembro, medida que tende a favorecer o apetite por risco e sustentar a alta do Bitcoin.

Probabilidades da taxa básica de juros do Fed para a reunião do FOMC em setembro (captura de tela). Fonte: Ferramenta FedWatch do CME Group

Por fim, o trader Jelle, em análise publicada no X, destacou que uma nova leitura positiva do CPI praticamente selaria a decisão do Fed.

‘Se tivermos um resultado semelhante, isso confirmará o corte de juros ainda neste mês, e os mercados reagirão positivamente’, disse.

