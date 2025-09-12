Tether anuncia stablecoin USAT e nomeia ex-assessor de Trump como CEO

O CEO global da Tether, Paolo Ardoino, destacou que o lançamento reforça o compromisso da empresa com a manutenção da força do dólar.

A Tether anunciou o lançamento de um novo stablecoin lastreado em dólar, chamado USAT, ao mesmo tempo em que confirmou a nomeação de Bo Hines, ex-assessor de criptomoedas da Casa Branca durante a gestão Trump, como CEO da nova divisão.

A iniciativa marca um passo estratégico da empresa para alinhar seus produtos às recentes exigências regulatórias dos Estados Unidos e reforçar a dominância do dólar no cenário digital.

USAT será lastreado em ativos do tesouro americano

Segundo o comunicado divulgado na sexta-feira, o USAT seguirá integralmente os requisitos de reservas e padrões de conformidade definidos pelo recém-aprovado GENIUS Act, que estabelece o marco regulatório dos stablecoins nos EUA.

O ativo utilizará a plataforma Hadron, de tokenização de ativos do mundo real (RWA) desenvolvida pela própria Tether, permitindo que os tokens sejam emitidos com transparência e respaldo em títulos do Tesouro americano.

O anúncio acontece em um momento de forte crescimento desse mercado.

De acordo com dados da RWA.XYZ, o valor total dos stablecoins em circulação ultrapassou US$ 270 bilhões recentemente.

Capitalização total do mercado de stablecoins e visão geral. Fonte: RWA.XYZ

A Tether já é uma das maiores detentoras de Treasuries porque acreditamos profundamente no poder duradouro do dólar. O USAT é nosso compromisso de garantir que o dólar não apenas continue dominante na era digital, mas prospere.

Bo Hines assume liderança da tether usat

Bo Hines deixou oficialmente o White House Crypto Council em agosto, após participar da elaboração de diretrizes estratégicas para o setor.

Agora, retorna ao setor privado para comandar a nova operação da Tether.

Sua saída ocorreu dias depois da publicação do relatório ‘Strengthening American Leadership in Digital Financial Technology’.

Em suma, este é o documento em que o governo dos EUA delineou o futuro da política nacional para criptoativos.

O texto dedica uma seção inteira a stablecoins e sistemas de pagamento digitais, reforçando a importância do tema para a Casa Branca.

Hines chega à Tether em um momento de expansão do debate sobre o papel dos stablecoins como instrumentos de política monetária e geopolítica.

M2, a oferta monetária total calculada pelo Federal Reserve (Fed), continua atingindo o pico. Fonte: TradingView

Stablecoins e a disputa pelo poder global do dólar

Autoridades norte-americanas têm reforçado a narrativa de que stablecoins podem fortalecer a hegemonia do dólar no mundo.

Em março, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que os tokens dolarizados são uma ferramenta para manter a moeda americana como referência global, tornando-a mais acessível por meio de trilhos digitais.

Na prática, os stablecoins sobrecolateralizados compram a dívida do próprio governo emissor da moeda fiduciária que lastreia o token.

Isso aumenta a base de investidores em dólar e amplia a capacidade de o Tesouro lidar com pressões inflacionárias, já que o ativo digital facilita a expansão de liquidez entre diferentes países e setores.

Esse movimento, contudo, desperta críticas em outros centros de poder.

Um conselheiro próximo ao presidente russo, Vladimir Putin, acusou recentemente Washington de usar stablecoins como forma de desvalorizar sua própria dívida e reforçar a dependência global do dólar.

Enquanto isso, Hong Kong avança em direção oposta, com novas regras regulatórias que atraem bancos e instituições financeiras interessados em lançar stablecoins atrelados ao yuan.

Por fim, a disputa por influência monetária no ambiente digital tende a se intensificar nos próximos anos.

