Tesourarias estão acumulando SOL? Dados mostram que ETH ficou para trás
Em ciclos anteriores, uma alta do ETH geralmente atraía capital depois para o Solana. O motivo é claro: a rede é vista como a principal rival do ETH,
Dessa vez, o Ethereum não entregou o crescimento esperado e fechou 30 dias em queda leve.
Em contrapartida, o SOL subiu 20%, tornando-se a criptomoeda que mais cresceu entre as dez maiores por valor de mercado.
Um dos motivos pode ser a acumulação de SOL por parte de tesourarias corporativas.
Tesourarias começam a acumular SOL
O mercado cripto aguarda a chamada ‘altseason’, embora analistas alertem que a próxima será diferente das anteriores.
Isso porque há muito mais projetos em disputa neste ciclo, o que reduz a chance de uma alta generalizada.
A dominância do Bitcoin (BTC) caiu abaixo de 60%, sinal comum que abre espaço para altcoins.
Normalmente, o Ethereum sobe primeiro e depois outros projetos acompanham. Mas, dessa vez, o ETH parou, enquanto o SOL avançou sozinho.
O fluxo de capital inteligente também mudou. No fim do segundo trimestre, grandes compradores acumulavam Ethereum. Agora, a atenção migrou para o Solana.
As reservas em tesourarias de SOL também estão crescendo, segundo o CoinGecko. Em 2 de setembro, a Sharps Technology, dos EUA, adicionou 2 milhões de SOL ao seu balanço.
O montante equivale a cerca de US$ 476 milhões, considerando o preço atual próximo de US$ 238.
ETFs revelam outra tendência
Com a alta do SOL em setembro, os dados de ETFs mostraram uma nova dinâmica. Os ETFs à vista de Ethereum registraram saídas de US$ 788 milhões entre 2 e 5 de setembro.
Cada sessão terminou no vermelho: −US$ 135M, −US$ 38M, −US$ 167M e −US$ 447M na sexta-feira.
Já os ETFs à vista de Bitcoin somaram entradas de US$ 250 milhões no mesmo período.
A semana começou forte (+US$ 333M, +US$ 301M), mas virou negativa nos dois últimos pregões (−US$ 223M, −US$ 160M).
Os fluxos revelam uma divergência clara: instituições seguem apoiando o BTC, enquanto o ETH perde fôlego. Essa pressão, somada à migração de capital, pode tornar a Solana mais atraente.
ETH trava, SOL sobe e memecoins lideram
Na última semana, o ecossistema Ethereum mostrou fraqueza. O ETH recuou 2%, o Uniswap (UNI) caiu 4% e o Aave (AAVE) pouco variou.
Os ganhos ficaram com Mantle (MNT), Ondo (ONDO) e Worldcoin (WRD). O quadro reflete crescimento seletivo, sem o Ethereum ditando ritmo.
O Solana, em contrapartida, registrou ganhos amplos. O SOL subiu mais de 15%, enquanto suas memecoins roubaram a cena.
Em suma, Pump.Fun (PUMP) disparou 28%, Pudgy Penguins (PENGU) avançou 27% e Bonk (BONK) ganhou 21%.
Até o dogwifhat (WIF), destaque do último ciclo, subiu 11%. O desempenho dessas moedas comunitárias tornou o Solana o ecossistema mais dinâmico do início de setembro.
Solana mostra potencial, mas ainda sem certeza
O capital começou a fluir para Solana apenas recentemente. Antes do verão, a ausência desses aportes era vista como fraqueza.
Agora, a tendência parece ganhar corpo, com o SOL acumulando alta acima de 20%.
Mesmo assim, o quadro não é definitivo. O Ethereum ainda concentra o dinheiro institucional, e a atividade nas DEXs do Solana segue abaixo dos picos anteriores.
Por enquanto, o SOL parece ser o ativo mais ágil.
No entanto, a sustentabilidade dessa virada dependerá da continuidade dos fluxos e da maior participação de traders.
